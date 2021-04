Новую ледовую арену в Новосибирске завершат к 2022 году В Люберцах загорелись склады с бытовой химией 7 апреля 2021, 20:15 Текст: Ксения Панькова

Склады, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, загорелись в Люберцах, площадь пожара составляет 5 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Информация о возгорании складов по адресу: Люберцы, Проектируемый проезд 4296, дом 8, поступило в 17.51. В здании хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, передает РИА «Новости». «Площадь пожара – пять тысяч квадратных метров. Огонь быстро распространяется», – говорится в сообщении. Как отметили в МЧС, тушение осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада. Внутри хранятся легковоспламеняющиеся изделия. В данный момент к тушению привлечено более 80 человек и 20 единиц техники. Ранее в здании ангарного типа в городском округе Кинель Самарской области, где находится производство резинотехнических изделий, произошел пожар, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В марте в пресс-службе главного управления МЧС по столице сообщали, что в Москве внутри ангара, который проходит реконструкцию, начался пожар.

Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе 7 апреля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Текст: Алина Назарова

Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation. Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он. Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию. «Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба. Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы. Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. В МИДе ответили на вопрос о возвращении посла России в США 7 апреля 2021, 05:15

Текст: Елизавета Булкина

Российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время, вероятно, не вернется в Вашингтон, решение этого вопроса зависит от готовности США пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Это [возвращение Антонова] не вопрос ближайших дней. (...) Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», – передает слова Рябкова РИА «Новости». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15 7 апреля 2021, 14:55

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль». «Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт. Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник. Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он. По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков. Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council. «Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна». Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия». «Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России оценили провал США в испытании новейшей гиперзвуковой ракеты 7 апреля 2021, 00:41

Текст: Евгения Шестак

Неудачи при испытаниях новых видов оружия – обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Ни одна ракета, ни один самолет не летает с первого раза. Всегда существует период на испытаниях, когда есть ошибки, есть провалы... Вот для того чтобы разобраться, почему не летает та или иная ракета, и надо проводить испытания. Другое дело, что американцы лет 20 уже рекламируют свое гиперзвуковое оружие, свои гиперзвуковые ракеты – и до сих пор не могут ничего сделать», – отметил Литовкин в эфире радио Sputnik. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать Россию. «Дональд Трамп обещал давно супер-пупер-ракету, но где эта ракета, мы до сих пор не видим», – сказал Литовкин. Ранее военно-воздушные силы Соединенных Штатов сообщили, что американские военные неудачно испытали новейшее гиперзвуковое оружие. В марте в докладе Главного контрольного управления США (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса) сообщалось, что программа создания американского гиперзвукового оружия столкнулась с рядом препятствий в связи с недостаточной развитостью ключевых технологий. Газета ВЗГЛЯД изучала, почему американские военные эксперты считают, что Пентагон тратит слишком много денег и времени на попытки создания гиперзвукового оружия. Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла 7 апреля 2021, 11:01

Текст: Елена Лексина

«Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой. «Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений. «Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт. Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон. «Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник. Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона. «В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Текст: Алина Назарова

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. Грузия обвинила «российских оккупантов» в гибели трех человек в реке Ингури 7 апреля 2021, 12:13

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Трое жителей Гальского района Абхазии пытались попасть в сопредельную Грузию через пограничную реку Ингури, но утонули, в чем Тбилиси обвинил «российский оккупационный режим», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как сообщает служба госбезопасности Грузии в среду, трагедия якобы стала результатом «незаконных ограничений на передвижение и практики незаконных задержаний, которые осуществляет оккупационный режим». «Вся ответственность возлагается на Российскую Федерацию», – отметили в службе, комментируя подобные ограничения и регуляции на пересечение линии разделения, из-за которых жители Гальского района пытаются попадать на территории, контролируемые Грузией, в обход. После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси проинформировал о случившемся миссию ЕС по наблюдению в Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008. В то же время, представитель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Манучар Ахалая возложил ответственность за случившееся на правительство Грузии. Он считает, что погибшие пытались избежать карантинных мер, которые предусмотрены при попадании в Грузию из Абхазии в связи с пандемией коронавируса. «Нашим гражданам, которые хотят попасть сюда с оккупированных территорий – за продуктами, медикаментами – закрыты пути этим карантином», – сказал он, потребовав отставки главы минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе. Умерла народная артистка Ольга Пашкова 7 апреля 2021, 13:25

Текст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни», – передает ТАСС слова Михайловой. О прощании и месте похорон театр сообщит дополнительно. Пашкова окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала актрисой Малого театра. На его сцене она сыграла в постановках «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты». Среди ее последних работ – «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба». Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе 7 апреля 2021, 11:12

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной». «Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты. Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Управление Суэцкого канала назвало вероятную причину инцидента с контейнеровозом 7 апреля 2021, 04:48 Текст: Елизавета Булкина

Инцидент с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки, заявил глава управления канала Усама Рабиа в интервью японскому агентству Киодо. «Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», – передает его слова ТАСС. Рабиа уточнил, что по результатам анализа имеющихся данных, к блокировке водной артерии действительно привела человеческая ошибка. Глава управления добавил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, однако власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. «Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», – сказал Рабиа. Суэцкий канал был заблокирован на пять дней, с 24 марта, контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась. Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего 7 апреля 2021, 06:44

Текст: Елизавета Булкина

США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости». Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей» 7 апреля 2021, 17:57

Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики. «В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии. Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. Назван процент российских мужчин, подвергшихся домогательствам на работе 7 апреля 2021, 07:28

Текст: Елизавета Булкина

С домогательствами на работе сталкивался почти каждый десятый мужчина в России, свидетельствуют данные исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». В исследовании приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов России. «По результатам исследования выяснилось, что 9% российских мужчин сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. Они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес – 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% – о требовании интимной близости со стороны руководителя», – цитирует данные исследования РИА «Новости». Отмечается, что чаще всего мужчины сталкиваются с домогательствами в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также гостиницах, ресторанах и общепите (8%). Чаще всего о домогательствах на рабочем месте рассказывали мужчины в Волгоградской (5%), Пензенской (8%), Тверской (6%) и Челябинской областях (7%). В исследовании подчеркивается, что в России домогательства к сотрудникам мужского пола имеют менее массовый характер. Чаще всего от них страдают женщины – 25%. На рабочем месте женщины сталкиваются с оскорблениями, требованиями со стороны начальства быть более сексуальными в поведении или одежде, рассказали авторы исследования. При этом, отмечают аналитики, в России отсутствует практика предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев. 80% опрошенных признались, что знали о случаях харассмента в коллективе. Вместе с тем 85% респондентов отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции, редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом. Ранее Сбербанк временно отстранил двух сотрудников финансовой организации после обвинений в сексуальных домогательствах в их адрес. Напомним, SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко, обвинили в сексуальных домогательствах. Против мужчин выступили несколько девушек, в том числе журналистка Залина Маршенкулова. По их словам, Миненко и Гафаров якобы неоднократно в пьяном виде приставали к знакомым женщинам на вечеринках. Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям 7 апреля 2021, 01:24

Текст: Евгения Шестак

Компания Zoom Video Communications Inc. запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций российским государственным учреждениям и компаниям, сообщили СМИ. По информации газеты «Коммерсант», об этом речь идет в письме дистрибьютора Zoom в России и СНГ «РайтКонф» партнерам от 31 марта. Подлинность письма подтвердил гендиректор «РайтКонф» Андрей Петренко. По его словам, запрет распространяется на госучреждения не только в России, но и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). «Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора», – рассказал гендиректор. Он добавил, что работа по уже заключенным контрактам будет продолжаться. В головном офисе Zoom Video Communications сообщили, что уточняют эту информацию, передает ТАСС. «Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе», – говорится в сообщении. В Zoom Video Communications добавили, что готовы будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки. Ранее сообщалось, что «Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах. BadComedian и Пучков ответили на слова главы Роструда о ненужности блогеров 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их.