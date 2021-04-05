В Китае назвали виновных в нехватке вакцин в мире

Развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин и создали нехватку этих препаратов для развивающихся государств, заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

По словам главы ведомства, в мире укрепился «вакцинный национализм». «Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», – передает ТАСС слова главы МИД Китая.

«В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу», – отметил министр. «Этот разрыв в [темпах] вакцинации [между развитыми и развивающимися странами] в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью», – добавил Ван И.

Как отметил он, Китай оказал помощь в обеспечении вакцинами более 80 стран и трех международных организаций, а также осуществил коммерческие поставки таких препаратов в более 40 государств мира. В то же время КНР ведет сотрудничество в разработке и создании вакцин с десятью странами и намерена создавать по всему миру региональные центры их производства и распределения.

Ранее почти треть немцев обвинила главу Минздрава ФРГ в дефиците вакцин от COVID. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».