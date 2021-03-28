Почти треть немцев обвинила главу минздрава ФРГ в дефиците вакцин от COVID

Почти 30% немцев считают, что ответственность за нехватку вакцин в Германии в большей степени лежит на министре здравоохранения республики Йенсе Шпане, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу издания Welt am Sonntag.

Недостаток вакцин ставят в вину министру 29% респондентов, при этом каждый второй считает, что он должен уйти в отставку, передает РИА «Новости».

Виновной канцлера Германии Ангелу Меркель в нехватке препаратов считают 14% респондентов, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен –26%, 15% не винят кого-либо из троих вышеперечисленных, еще 16% не дали определенного ответа. Опрос проводился на прошлой неделе, в нем приняли участие более 1,2 тыс. человек. Как уточняется в сообщении, с 27 декабря 2020 года в Германии ввели 12,3 млн доз вакцины от коронавируса, только первую прививку получили около 8,6 млн граждан ФРГ, полностью вакцинированы 4,5% населения.

Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».

В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.