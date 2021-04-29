Глава МИД Чехии выступил против эскалации отношений с Россией

Прага не заинтересована в эскалации отношений с Москвой, которые вступают в сложную фазу, но со временем могут стать взаимовыгодными, заявил в четверг глава МИД Чехии Якуб Кулганек в интервью словацкой газете Pravda.

«Мы не заинтересованы в эскалации отношений (с Москвой). Россия является важным европейским игроком и останется им и в будущем. Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений. Мы поддерживаем прагматическое урегулирование отношений, но это сложно. Для этого необходимы (усилия) обеих сторон. Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу. Но я верю в то, что со временем их удастся урегулировать таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. Однако для этого требуется взаимное уважение», – сказал Кулганек, передает РИА «Новости».

По словам главы чешского МИД, он не хочет опережать события и строить догадки о возможных вариантах взаимодействия с российской стороной. «Не хочу опережать события и спекулировать. Воспринимаю российские заявления, прежде всего те, которые звучат из МИД и носят весьма категоричный характер. Я реалист. Скорее ожидаю, что в последующие месяцы мы будем вести переговоры о неких технических вопросах, например, как могут функционировать наше посольство в Москве и посольство РФ в Праге. Хотя бы в каком-то ограниченном режиме», – сказал Кулганек.

При этом глава чешского МИД не подтвердил, что существуют возможные расхождения в отношении к инциденту во Врбетице между кабмином и президентом Милошем Земаном. «Для меня, как главы МИД, ключевым является то, что обо всех шагах, которые мы (кабмин) сделали в реакции на Врбетице, правительство информировало президента республики. Он их поддержал. С этой точки зрения это для меня принципиально», – подчеркнул Кулганек.

Между тем ранее глава Минюста республики Мария Бенешова заявила, что существует больше двух версий инцидента со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.