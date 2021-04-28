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Росатом создал компанию по производству оборудования для кораблей
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В Архангельске открыли компанию «АЭМ-Пропульсия», которая займется производством и поставками элементов пропульсивного комплекса для судов различного назначения и класса, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона госкорпорации Росатом «Атомэнергомаш».
В настоящее время идут работы по модернизации производственной площадки «АЭМ-Пропульсии». Отмечается, что компания прорабатывает возможность выступить в качестве комплектного поставщика валолинии в сборе, которая является одной из наиболее ответственных частей судна, передает РИА «Новости».
Вместе с тем «АЭМ-Пропульсия» планирует предлагать заказчикам «пакетные» решения для судостроения – комплексные поставки всего пропульсивного комплекса судна в целом.
В «Атомэнергомаше» рассказали, что «АЭМ-Пропульсия» начала сотрудничество с АНО «Судпром» для повышения конкурентоспособности, технологичности и продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке.
Отметим, пропульсивый комплекс – это гидромеханическая система, которая сочетает все элементы, необходимые для движения судна.
Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса
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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает независимость Донбасса, в то время как в 2008 году признала Абхазию и Южную Осетию. По словам главы МИД, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, но присутствует и важное различие.
«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ «Медведев – Саркози» (тогдашние президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией» – напомнил Лавров в интервью РИА «Новости».
По его словам, «Саркози, после того как договорился с нами здесь, в Москве, полетел в Тбилиси для того, чтобы обеспечить поддержку этого документа со стороны Саакашвили». «Саакашвили подписал этот документ, только вычеркнув из него ключевые положения. Саркози пытался представить это как компромисс, но это было вполне всем понятно. Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы – Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто: первый пункт – прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», – сказал Лавров.
«В случае с Донбассом – там ситуация была иная, и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров «нормандского формата» – президент (Франции Франсуа) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, президент (Украины Петр) Порошенко, президент (РФ Владимир) Путин – они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», – подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Виторган высмеял волшебные прикосновения Собчак
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Актер Максим Виторган прокомментировал заявление своей бывшей супруги Ксении Собчак о том, что все, к чему она прикасается, «превращается в Forbes».
«Приятно видеть, что в рейтинг Forbes «Самые перспективные россияне до 30 лет» попала моя подруга, – заявила Собчак в Instagram. – Приходите попробовать как вкусно она готовит!». Речь идет о поваре-аватаре Саше SHE.
При этом Собчак добавила, что «все, к чему» она «прикасается, превращается в Forbes». Это заявление прокомментировал бывший муж Собчак Максим Виторган: «Не все. Сейчас перепроверил еще раз – не все».
Как сообщал РБК, Собчак, бренд-шеф Владимир Мухин и ресторатор Борис Зарьков открыли ресторан She, который заработал в конце 2020 года. Они запустили заведение нового типа, где функцию шеф-повара выполнял бы искусственный интеллект – девушка-аватар Саша Вайнер (Саша SHE).
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В начале 2019 года разразился скандал, когда Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене. В июне 2019 года Собчак подтвердила развод с Виторганом. В сентябре 2019 года состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Собчак устроила эротический танец.
Зеленского обвинили в самой большой афере за 30 лет независимости Украины
Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
«Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался», – заявил Корнейчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый независимый».
По его словам, с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.
«Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается», – выразил мнение Корнейчук.
Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.
Ранее стало известно, что всех бытовых потребителей газа в стране с первого мая переведут на годовые тарифы, которые выше текущих, причем, в ряде случаев, вдвое. Большинство поставщиков установило тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр (21,5 рубля), тогда как сейчас украинцы платят около 6,99 гривны за кубометр (18,81 рубля). При этом у некоторых поставщиков цена доходит до 13,5 гривны (36,31 рубля).
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Если судить по внешним признакам, то для президента Украины Владимира Зеленского главное – удержаться у власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр прокомментировал вероятность войны в Донбассе: «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать». Однако Лавров отметил, что «не берется гадать» о позиции Киева. Он указал, что «по внешним признакам главное» для Зеленского – «удержаться у власти». Министр заявил, что Зеленский «готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Лингвист рассказала о разнице румынского и молдавского языков
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Румынский и молдавский языки справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов, массовой культуры и литературы, рассказала газете ВЗГЛЯД аспирант кафедры философских наук Московского государственного лингвистического университета Анастасия Родионова, комментируя инициативу президента Санду о государственном языке в Молдавии.
В Молдавии в очередной раз подняли языковой вопрос: нынешний президент страны Майя Санду выступила с призывами к парламенту переименовать государственный язык в румынский. При этом многие лингвисты считают, что отличий между двумя языками недостаточно, чтобы считать их разными.
«Румынский и молдавский языки все-таки справедливо считать одним языком, особенно если мы говорим о языке официальных документов, о языке массовой культуры, языке литературы. Классические академические тексты, литературные произведения, публицистика на румынском и молдавском языках будут идентичными и понятными на обеих сторонах реки Прут», – говорит Родионова.
Другое дело – разговорный язык в Молдове, продолжает аспирант. Молдаване сегодня могут говорит как на чистом молдавском или румынском, так и на подобии украинского суржика, добавляя в свою речь элементы русской лексики и грамматики. Данное явление обусловлено историей.
«Безусловно, язык в Румынии и в Молдове в исторической ретроспективе подвергался разным влияниям. Как румыны, так и молдаване исповедуют православие. Долгое время языком церковных богослужений был церковнославянский, что значительным образом отразилось и в языке. В молдавском и румынском языках значительную часть лексики составляют слова славянского происхождения. Однако с момента образования Румынии как единого государства, румынский язык подвергался изменениям по части замены многих славянских лексем словами латинского происхождения. В Молдове же, ставшей в XIX веке частью Российской империи, а позднее частью советского государства, язык неизбежно впитывал в себя элементы русского языка», – рассказывает собеседник.
Она отмечает, что в языке Республики Молдова есть и свои регионализмы (слова, употребляемые только в данном регионе). Ровно таким же образом, как региональные языковые единицы присутствуют в регионах современной Румынии.
«Поэтому, по моему мнению, верно считать, что в Румынии и в Молдове язык один и тот же, и большинство это понимают. Вопрос наименования языка лежит в области национальной идентичности и геополитики и звучит скорее как «Кем себя считают жители Республики: молдаванами или румынами?». И, как показывает статистика, этот вопрос сам народ для себя ещё не решил. Поэтому возвращение к этому довольно острому и болезненному вопросу снова поспособствовало расколу общества на равные части», – поясняет Родионова.
Но для того, чтобы понимать различия между языками, необходимо посмотреть на составляющие их элементы, знакомые всем, кто изучает иностранные языки, подчеркивает лингвист. Во-первых, это лексика или слова, используемые в языке. Лексическая база языка в Румынии и в Молдове совпадает, за исключением некоторых регионализмов и просторечий из разговорного языка, что не является критичным.
«Во-вторых, грамматика и синтаксис, то как слова строятся и сочетаются в предложении, чтобы оно имело смысл. Литературный румынский и молдавский язык в своей грамматической структуре не отличаются. Опять же, на разговорно-бытовом уровне в Молдове может присутствовать некоторое калькирование синтаксиса русского языка, то есть неверное построение предложения, а фактически его дословный перевод с русского языка. Но это элементы неграмотной речи и в литературном языке такого встретить нельзя», – обращает внимание эксперт.
И в-третьих, фонетика, которая в языках обоих государств также одинакова, говорит Родионова. Присутствует, конечно, молдавский акцент, которому присуще смягчать твердые звуки, однако пониманию языка это не мешает.
В декабре прошлого года официальный сайт президента Молдавии полностью перешел на румынский язык. Молдавский язык на нем теперь недоступен, хотя ранее именно он и являлся основным.
Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из России в Белоруссию из-за США
Как утверждает Reuters со ссылкой на источники, российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска.
Reuters ссылается на четыре источника, «знакомых с ситуацией». Указывается, что новые санкции США против «Белнефтехима» и его дочерней компании «Нафтан» не затрагивают российских экспортеров напрямую, но те обеспокоены, что могут попасть под санкции за работу с белорусскими партнерами.
Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы.
Reuters сообщает, что Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц. Источники ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта.
В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня возобновляет санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.
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Корабль ВМС США устроил стрельбу при приближении иранских катеров
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Американский патрульный корабль «Файрболт» сделал предупредительные выстрелы, когда в Персидском заливе к нему приблизились катера иранского Корпуса стражей исламской революции, сообщает ВМС США.
Инцидент произошел 26 апреля, корабли США «проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах», сообщили в ВМС. Три катера КСИР «быстро приблизились с неизвестными намерениями» к «Файрболту» и сторожевому кораблю Береговой охраны США «Баранофф», передает ТАСС.
Американцы по громкоговорителю призывали КСИР прекратить маневры, а затем патрульный корабль «произвел несколько предупредительных выстрелов». Иранские «катера отошли на безопасное расстояние». ВМС США сообщают, что все это время поддерживалась связь с иранскими военными и принимались меры «для снижения риска просчета, столкновения и эскалации». Подчеркивается, что «командиры сохраняют неотъемлемое право на самооборону».
Напомним, СМИ сообщали, что 2 апреля два судна Береговой охраны США были окружены в Персидском заливе военными катерами, которые, предположительно, принадлежали иранскому Корпусу стражей исламской революции.
Во время финала ЧМ по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг
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Во время игры за звание чемпионки мира по международным шашкам между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг.
Во вторник состоялся четвертый раунд финального матча. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий рассказал, что ему «позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась», пишет «Чемпионат».
«Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать», – сказал он, добавив, что Польша «не совершила ничего плохого», более того, «сделала больше, чем должна». Как заявил Павлицкий, Всемирная организация шашек «проигнорировала принятые в декабре решения в отношении России, и, если мы немедленно ничего не изменим», организация «будет исключена» из Всемирного антидопингового агентства.
Тансыккужина уступает после четырех раундов – матч состоит из девяти, в каждом разыгрывается 12 очков, для победы требуется 54 очка. Садовска ведет в матче со счетом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.
Во время инцидента россиянка как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим. Произошедшее вызвало недовольство среди российских интернет-пользователей, передает РЕН ТВ со ссылкой на Sport.ua.
В декабре Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.
США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией
Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».
В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».
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Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии»
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Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров.
В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России.
Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду
Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.
Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.
По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России.
Болгария заподозрила шестерых россиян в организации взрывов на оружейных заводах
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Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян якобы в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву, заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.
«Есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов, уничтожена продукция, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину. На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах», – утверждала она, передает ТАСС.
По словам Милевой, «установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева». «Собираются доказательства о совершении российскими гражданами тяжкого преступления», – добавила она.
По версии прокуратуры Болгарии, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.
Ранее издания Bellingcat и The Insider сообщали, что после подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) якобы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Эмилияна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, которое они провезли через границу дипломатическим багажом.
По данным СМИ, компания Гебрева экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015 года. В этот период организация поставила Украине три корабля с боеприпасами.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Россия объявила о высылке дипломатов Латвии, Литвы, Эстонии и Словакии
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МИД России объявил о выдворении двоих сотрудников посольства Литвы, по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии, а также троих сотрудников посольства Словакии.
«В МИД России были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно. Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Основываясь на принципе взаимности, Россия потребовала, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули территорию Российской Федерации в семидневный срок.
Кроме того, в МИД России был вызван посол Словацкой Республики Лубомир Регак. Ему также заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata троих сотрудников посольства России в Братиславе «по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».
«Решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. … В качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются persona non grata», – указали в МИД.
Словацкие дипломаты должны покинуть территорию России до конца 5 мая.
Во вторник сообщалось, что МИД России вызвал послов прибалтийских стран и Словакии после того, как на прошлой неделе власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля.
В Совфеде оценили идею Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане
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«Очередное предложение Зеленского по встрече с президентом России – это или глупость, или издевательство, придуманное его командой шоуменов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя идею Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным в Ватикане.
«Владимир Зеленский – президент православной страны. Какое отношение Ватикан может иметь к проблемам российско-украинских отношений? Тут с какой стороны ни посмотри – или глупость, или издевательство», – отметил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом собеседник добавил, что не знает, какой будет реакция российского руководства на новое заявление президента Украины, но, скорее всего, Владимир Путин хотел бы «серьезной встречи, а не очередного шоу». «К тому же президент России дал ему четко понять: на предполагаемой встрече мы либо обсуждаем двустороннюю повестку, либо не обсуждаем ничего. У Путина график напряженный. Лететь в Ватикан, потому что так захотелось Зеленскому, на мой взгляд, смысла не имеет», – пояснил Климов.
Кроме того, сенатор полагает, что подобные заявления украинского лидера не стоит рассматривать всерьез. «Ему же надо в конце концов что-то говорить. Вот он и говорит. При этом он всего лишь исполняет роль президента, а не является им на самом деле», – считает собеседник. По мнению Климова, Зеленский иногда говорит то, что ему скажут в Вашингтоне, а иногда – то, что придумал сам со своей командой шоуменов. «Господин Зеленский не является самостоятельной политической фигурой и де-юре просто возглавляет несамостоятельное государство», – заключил сенатор.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской La Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну в Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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