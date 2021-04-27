В Центре Гамалеи заявили о четырехступенчатой очистке «Спутника V»

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» проходит четыре стадии очистки, что дает «невероятную» чистоту препарата, но удорожает производство, заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

«Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать», – заявил Логунов, передает РИА «Новости».

Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа бразильского регулятора от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

Логунов отмечал, что данных о содержании в препарате реплекативно компетентного аденовируса нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества.