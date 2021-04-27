В Центре Гамалеи заявили о четырехступенчатой очистке «Спутника V»

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Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт

27 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:42  |  vz.ru
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Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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«Спутник V» вызвал раздражение в Бразилии

США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины Сергей Карпухин/ТАСС
Бразилия отказалась использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за присутствия в ней якобы способного размножаться после прививки аденовируса. Разработчики «Спутника V» сочли реальной причиной отказа политику, ведь на протяжении нескольких месяцев США убеждали Бразилию отказаться от российского препарата. Опасен ли на самом деле используемый в «Спутнике V» аденовирус и зачем он нужен? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

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Тимур Шерзад, журналист
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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    В Центре Гамалеи заявили о четырехступенчатой очистке «Спутника V»

    27 апреля 2021, 17:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» проходит четыре стадии очистки, что дает «невероятную» чистоту препарата, но удорожает производство, заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

    «Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать», – заявил Логунов, передает РИА «Новости».

    Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

    При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа бразильского регулятора от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

    Логунов отмечал, что данных о содержании в препарате реплекативно компетентного аденовируса нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества.


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    Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
       27 апреля 2021, 08:58
    Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

    «Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины.

    Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

    Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

    При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

    Коментарии (43)
    Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V»
       27 апреля 2021, 11:18
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

    «Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».

    «Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».

    Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

    «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.

    При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

    Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

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    Коментарии (42)
    Бразилия не одобрила «Спутник V»
       27 апреля 2021, 07:14
    Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора.

    «Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.

    Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.

    По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес.

    31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

    Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.

    Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Коментарии (102)
    В Турции объявили полный локдаун
       26 апреля 2021, 20:12
    Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.

    По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.

    «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

    Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

    Коментарии (28)
    Политолог объяснил подоплеку отказа Бразилии от «Спутника V»
       27 апреля 2021, 12:58
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Это чисто политическое решение, связанное с борьбой Бразилии за лидерство в регионе и с отсутствием полноценных отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    «Аргументы, которые привели бразильские чиновники – глупые. Это чисто политическое решение. Оно связано с особенностями позиционирования Бразилии в Латинской Америке», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов.

    «Если говорить о цифрах применения вакцины «Спутник V» на душу населения, то лучше, чем в России, она используется в Аргентине, – поясняет политолог. – Хоть времена войн между Аргентиной и Бразилией остались в XIX столетии, вечный спор за лидерство в регионе остается по сей день. Ментально отношения между этими странами сейчас напоминают отношения России и Украины. Если что-то активно делают в Аргентине, то бразильцы, скорее всего, будут делать наоборот».

    Также эксперт обратил внимание на «особенности российско-бразильских отношений, которых по факту нет». «Президент Жаир Болсонару политически является партнером США и Китая. Торговых связей между Бразилией и Россией мало, а симпатий на государственном уровне вовсе нет. Все это в сумме рождает нынешнюю ситуацию», – заключил Кузнецов.

    Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

    «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.

    При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

    Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Определены самые безопасные во время пандемии страны

    27 апреля 2021, 10:25

    Текст: Наталья Ануфриева

    Самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения, сообщают СМИ.

    Сингапур обогнал Новую Зеландию и теперь занимает первое место в рейтинге из-за высокой скорости, с которой он внедрил вакцину против коронавируса. В результате темпы передачи вируса внутри страны замедлились, сообщает канал «360» со ссылкой на The New Zealand Herald.

    До сих пор Новая Зеландия занимала первое место в рейтинге стран, устойчивым к COVID-19. Рейтинг был запущен Bloomberg в ноябре 2020 года.

    Из-за того, что почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована, государство значительно опережает другие страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань.

    В Новой Зеландии вакцинировано всего 1,9% населения, в Австралии – 3,7%.

    Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.

    Россия разместилась на 22-й строчке рейтинга из 53, опередив Португалию, Испанию, Ирландию, Германию и Австрию. На последних строчках – Аргентина, Польша и Бразилия.

    Ранее в Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью.

    Коментарии (8)
    В миннауки Бразилии признали «Спутник V» безопасной вакциной
       27 апреля 2021, 00:59
    Фото: Patricio Murphy/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной, сообщил глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу.

    Одобрение комитетом, в который входят 54 ученых, обязательно в Бразилии для всех препаратов, изготовленных с использованием технологий ГМО. Баррозу отметил, что решение по «Спутнику V» принято единогласно. «Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем», – приводит его слова РИА «Новости».

    31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.

    Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.

    Коментарии (2)
    Меркель объяснила зависимость объемов закупок «Спутника V» от скорости одобрения в ЕС

    26 апреля 2021, 21:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    Германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

    «Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины «Спутник V». Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам. Пока есть не все документы, Институт Пауля Эрлиха выступает докладчиком, поэтому мы хорошо информированы, но документов не хватает для регистрации», – цитирует Меркель РИА «Новости».

    Она отметила, что в случае, если регистрация осуществится «очень скоро», то будет смысл закупать российскую вакцину.

    «Если же будет через несколько месяцев, то у нас в целом будет достаточно вакцины, поэтому вопрос, сколько мы можем заказать («Спутника V»), будет зависеть от этого», – пояснила Меркель.

    Ранее в апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.

    Коментарии (7)
    Академик РАН прокомментировал претензии Бразилии к «Спутнику V»
       27 апреля 2021, 13:06
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    То, что бразильские эксперты заявили об обнаружении в российской вакцине аденовируса, который способен размножаться, может быть политическим ходом, поскольку в мире сейчас идет борьба за рынок вакцин, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

    Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Такое решение было принято в связи с тем, что эксперты усомнились в безопасности и эффективности препарата. Одним из критических моментов назвали присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.

    «Я бы не воспринимал слова бразильцев всерьез. Думаю, нужно подождать какое-то время. Сейчас, естественно, все будут проверять и делать свои выводы. Здесь очень много политических моментов. Мы всегда для всего мира были раздражителями, может на Бразилию надавили США. Это же огромные деньги для того, кто в многомиллионную страну будет поставлять вакцину. Поэтому идет борьба за рынок, это политика и бизнес», – считает Зверев.

    Академик подчеркивает, что не является автором данной вакцины, поэтому не может ни подтвердить слова бразильских экспертов, ни опровергнуть. Тем не менее он предупреждает, что из-за борьбы за место поставщика вакцины в мире разные люди будут абсолютно по-разному говорить про российский продукт, и это мнение не всегда будет отражать правду, к сожалению.

    «По-видимому, в вакцине действительно живой аденовирус. Но способен ли он размножаться, я не знаю. Лично я не пробовал этого делать. Нужно подождать, посмотреть, что скажут другие специалисты, потому что до этого подобных претензий не было, хотя вакцина уже восемь месяцев применяется. Может быть это связано с определенной серией производства, потому что когда это вышло на массовое производство, то не исключено, что могло что-то произойти», – говорит собеседник.

    Академик объясняет, что аденовирусы – это очень неприятные вирусы, которые вызывают тяжелое респираторное заболевание. В данном случае должен был использоваться векторный вирус (лишенный способности размножаться).

    «Аденовирус вызывает очень тяжелое заболевание респираторного тракта, похожее на грипп. И иногда даже более продолжительное. И вообще, аденовирусов человека очень много, и лекарств никаких нет, и особо вакцин нет. Но в данном случае, насколько я знаю, брался лабораторный штамм, который использовали в качестве вектора. Другое дело, что мы такие вакцины никогда особо не испытывали и широко не применяли, поэтому до конца не знаем, что там может быть», – заключил Зверев.

    Разработчики «Спутника V» уверены, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло данное решение по политическим причинам.

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    ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител
       27 апреля 2021, 17:51
    Фото: REUTERS/Amit Dave
    Текст: Абдулла Шакиров

    Мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

    Новый штамм имеет несколько мутаций: одна из них –  L452R – способна снизить эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, вторая – E484Q  может нейтрализовать антитела. Тем самым высока вероятность, что антитела переболевшего коронавирусом будут бесполезны в борьбе с «индийским» штаммом, передает РИА «Новости».

    Специалисты ВОЗ подчеркивают, что B.1.617 обладает высокой способностью вы­зы­вать заболевание или ги­бель ор­га­низ­ма – так же, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. В организации пока не выяснили причины мутаций коронавируса в Индии, эксперты предполагают, что на это повлияли массовые мероприятия и смягчение COVID-ограничений, ускорившие распространение вируса.

    В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.

    В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

    В России «индийского» штамма коронавируса не выявили.

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    Инспекторы ЕС прибыли в Россию ознакомиться с производством «Спутника V»

    27 апреля 2021, 02:17

    Текст: Антон Антонов

    В Россию прибыли инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрем.

    Он сообщил, что прибыли «инспекторы из трех разных стран». Их визит – «часть процесса утверждения», причем включает «не только проверку производства, но и проверку клинических испытаний». В случае одобрения «Спутник V» могут поставить в Швецию уже в июне, идут переговоры о производстве в самой Швеции. Бергстрем уточнил, что «в первые три-шесть месяцев объемы будут поступать из России, а там мощностей не так много», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

    Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения агентством.

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    Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa

    27 апреля 2021, 06:59

    Текст: Антон Антонов

    Российский фонд прямых инвестиций и администрация США рассказали, какую помощь окажут Индии, где ухудшилась ситуация с коронавирусом.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос, поставит ли фонд вакцину «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации в Индии, заявил: «Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая». При этом он подчеркнул, что Индия будет одним из ключевых производителей российской вакцины. Она является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован «Спутник V», передает РИА «Новости».

    Белый дом сообщил, что США в ближайшее время начнут поставки медицинского кислорода, медикаментов и средств индивидуальной защиты в Индию. Кроме того, идет обсуждение возможностей поставок оборудования для производства кислорода, вентиляторов и тестов на COVID-19. Также США готовятся к поставкам в Индию материалов для производства вакцины AstraZeneсa и передачи Индии размещенного ранее заказа на вакцину этого производителя, передает ТАСС.

    Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США рассматривают возможность предоставления другим государствам всех своих запасов вакцины AstraZeneca. Отмечается, что препарат AstraZeneca «не одобрен к применению в США». Специалисты правительства США изучат вопрос о том, безопасна ли эта вакцина. Перед отправкой американские власти «подтвердят, что такие дозы отвечают ожиданиям, которые связаны с качеством продукции».

    Сейчас у США нет ни одной готовой дозы препарата от AstraZeneca. Как пояснила Псаки, США рассчитывают, что по завершении процесса изучения вакцины будет доступно «примерно 10 млн доз». Это может произойти «в предстоящие недели». А в мае – июне в США, по словам Псаки, будет выпущено еще приблизительно 50 млн доз.

    Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

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    Жителям Западной Вирджинии до 35 лет пообещали по 100 долларов за вакцинацию

    27 апреля 2021, 10:17

    Текст: Алина Назарова

    Власти штата Западная Вирджиния пообещали предоставить сберегательные облигации на 100 долларов гражданам в возрасте от 16 до 35 лет за вакцинацию от коронавируса.

    В названной властями возрастной группе насчитывается около 380 тыс. жителей Западной Вирджинии, многие из которых уже сделали первую инъекцию вакциной. Власти надеются, что деньги подтолкнут остальных также сделать прививку. В настоящее время, по словам руководства штата, скорость вакцинации слишком медленная, пишет New York Times.

    Те жители штата от 16 до 35 лет, которые уже вакцинировались, также получат облигации, уточнили власти.

    Западная Вирджиния занимает 16-е место по количеству новых случаев коронавируса на человека среди штатов США и 12-е место по количеству госпитализаций.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.

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    В центре Гамалеи ответили на заявления регулятора Бразилии о «Спутнике V»

    27 апреля 2021, 17:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Заявление национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) вакцине «Спутник V» не имеет ничего общего с действительностью, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

    По его словам, в России осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Данных о том, что в препарате содержится реплекативно компетентный аденовирус, нет ни в одном отчете, однако бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества, передает РИА «Новости»

    «То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью», – сказал Логунов.

    Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

    При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

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    В Индии призвали носить маски дома

    26 апреля 2021, 21:28

    Текст: Елена Мирошниченко

    Жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом, заявил глава группы, консультирующей премьер-министра Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса доктор Винод Пол.

    «Если в семье есть положительный случай COVID-19, очень важно, чтобы человек носил маску даже в помещении, потому что вирус может распространиться на других в доме. Я бы предпочел сказать, что пришло время, когда мы начинаем носить маску дома. Человек, который заражен, должен носить маску, но и другие должны это делать, когда сидят дома с членами семьи», – цитирует его слова РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.  

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