Россия предложила США диалог по стратегической стабильности в русле заявлений Путина

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27 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев потребовал от российского консула в Одессе покинуть Украину
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Главными оскаровскими призами, стало быть, награждена развернутая экранизация типичного сюжета программы Центрального телевидения СССР – про американских безработных, которым Санта-Клаус ничего не принес аж два раза.
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Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее.
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Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Россия предложила США диалог по стратегической стабильности в русле заявлений Путина
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Российская сторона предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея президента о бесконфликтном пространстве, озвученная в ходе послания, может быть обсуждена на саммите ядерных держав.
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Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории
Учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин, используется в колледжах, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
В ведомстве рассказали, что «по итогам проверки среди прочих выявлен учебник «История России и мира» для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы», передает РИА «Новости».
«Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. По мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличии от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы», – отмечается в сообщении.
Минпросвещения провело масштабную проверку учебной литературы, используемой в образовательном процессе. Прежде всего, внимание экспертов было уделено предмету «История», включая вопросы содержания информации о Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства.
Напомним, Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву. После чего министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что все школьные учебники будут проверены.
В Кремле заявляли, что беглая проверка учебников истории в России после заявления президента показала, что издания с искажением истории отсутствуют, но раньше подобные казусы случались часто.
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Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Эксперт: США на России тестируют санкции против Китая
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Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
«Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на России для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это Россия и Китай», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении России вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере».
Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении России и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
США не стали ждать от санкций против России эффекта «серебряной пули»
Вашингтон никогда не считал, что один пакет санкций является «серебряной пулей», которая «изменит поведение» Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению США, «было крайне необходимо» добиться того, чтобы для Москвы «наступили последствия за поведение», которое в Вашингтоне рассматривают как «абсолютно неприемлемое». Говоря об «успешности» санкция, Псаки заявила, что США хотят «снизить напряженность в отношениях» и добиться возможности обсуждать «обеспокоенности» американцев, «предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России», а также «сделать отношения предсказуемыми и стабильными». Псаки заявила, что Белый дом работает над этим и не рассматривает санкции как единственный показатель успеха или как единственный инструмент для изменения отношений, передает ТАСС.
Напомним, зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Путин подписал указ о военных сборах
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, числящихся в запасе, документ вступает в силу со дня подписания – с 26 апреля.
«Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Правительство и региональные власти должны, согласно указу, обеспечить выполнение мероприятий по призыву россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Указ вступает в силу со дня опубликования – с 26 апреля.
В 2020 году президент подписывал указ о военных сборах для россиян в запасе в июне. В 2019 году Путин подписывал указ о призыве на двухмесячные военные сборы россиян в феврале.
«Единая Россия» внесла в Думу законопроекты по социальным поручениям Путина
В Госдуму внесли несколько законодательных инициатив, направленных на реализацию озвученных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию задач, сообщили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава ЕР в парламенте Сергей Неверов.
«Президент в своем послании поддержал ряд важнейших социальных инициатив. Все они касаются конкретной помощи людям. Это оплата больничных листов в размере 100% заработка независимо от трудового стажа для родителей детей до семи лет. Это и выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. И ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет. «Единая Россия» оперативно подготовила изменения в действующее законодательство. Сегодня мы эти изменения вносим в Государственную думу», – цитирует Турчака сайт «Единой России».
По оценке «Единой России» и правительства, инициатива об оплате больничного родителям дошкольников в размере 100% от заработка уже в 2021 году поможет порядка 1,5 млн молодых родителей.
Ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет смогут получать родители, у которых есть решение суда об уплате алиментов, или единственные родители. При этом среднедушевой доход в таких семьях не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума на детей в субъекте России. Оно может быть установлено на каждого ребенка в отдельности. В 2021 году выплату назначат на 360 тыс. детей.
Еще одна инициатива «Единой России», которую поддержал президент – установление ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. Оно составит 6350 рублей в месяц. В этом году такие выплаты смогут получить порядка 630 тыс. женщин.
«Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях», – добавил Турчак.
В свою очередь Сергей Неверов заверил, что все инициативы будут поддержаны фракцией партии в нижней палате парламента. «Это только первый пакет инициатив. Фракция «Единой России» не только полностью поддержит эти инициативы, но и оперативно разработает дополнительные [инициативы] для принятия Госдумой», – сказал руководитель фракции.
Напомним, в послании Федеральному собранию президент также поддержал ряд инициатив, которые направила «Единая Россия». В их числе – бесплатное подключение людей к газу, поддержка крупных инфраструктурных проектов в регионах льготными кредитами на длительный срок, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, закупка школьных автобусов.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В ходе оглашения послания он объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, в частности о выплатах для школьников, а также беременным женщинам.
Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.
По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.
Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.
Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».
Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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Путин рассказал Макрону о провокациях Киева в Донбассе
Президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Франции Эммануэля Макрона на действия Киева, намеренно обостряющие ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости». Уточняется, что Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Франции, особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины.
«Подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском формате», – сообщили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба президента Франции сообщила, что Путин и Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.
Россия заявила об угрозе «развала» Договора по открытому небу
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Ситуация вокруг Договора по открытому небу ведет к его развалу, Москва не пойдет на односторонние уступки, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Выступая на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу Вене, Гаврилов отметил, что в случае «сохранения статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая». Проект закона о денонсации соглашения «будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального собрания», сообщается на сайте МИД России.
Гаврилов отметил попытку «группы государств во главе с США возложить» на Москву «ответственность за плачевную ситуацию», будто «и не было выхода из него американской стороны». Он указал, что Москва «предложила схему урегулирования проблемы наблюдательных полетов над Грузией и над 10-километровыми зонами вдоль российской границы на Кавказе», но другие страны ее отвергли. Не было «адекватной реакции» и на такие шаги России, как «разрешение на наблюдательный полет над Калининградской областью на дальность свыше максимальной» и на создание «условий для успешного полета над районом учений «Кавказ-2020».
При этом у России «сохраняется целый ряд озабоченностей в отношении того», как США и их союзники по НАТО, а также Украина и Грузия «выполняют свои обязательства по ДОН». «Как теперь водится у наших оппонентов, эти претензии не принимались в расчет и зачастую даже не комментировались», – заявил Гаврилов.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Рогозин оценил перспективу перекрестных с США полетов на орбиту
Российские космонавты не будут отправляться в космос только на американских кораблях, но возможны перекрестные полеты не на коммерческой основе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет. Наш корабль имеет прекрасную статистику надежности и безопасности, умеет летать до МКС, в отличие от конкурентов, всего за рекордные три часа, имеет бытовой отсек для отдыха космонавтов в случае, если придется задержаться на орбите», – заявил Рогозин в соцсетях, передает ТАСС.
Он добавил, что стоимость кресла в «Союзе» дешевле предложений от конкурентов, эта цена таковой и останется. В 2023 году стартуют летные испытания «лунного» многоразового пилотируемого корабля «Орел», потому госкорпорации не нужны чужие услуги.
«Да и предложение летать на Starliner выглядит странно. Испытания этого корабля производства Boeing закончились неудачей, в сентябре НАСА планирует его снова испытать, но опять же без экипажа. Поэтому фантазировать на тему полетов на этом корабле явно преждевременно», – указал гендиректор Роскосмоса.
Вместе с тем он допустил, что возможны перекрестные полеты российских космонавтов на американских кораблях и полеты американских астронавтов на российских «Союзах» не на коммерческой основе, а с помощью взаимозачетов за кресла.
«Но еще раз оговорюсь, наши специалисты должны подтвердить мне, что американские корабли прошли все необходимые летные испытания и обеспечивают самое главное в пилотируемой космонавтике – безопасность экипажа», – указал Рогозин.
По его словам, возможность перекрестных полетов полезна с точки зрения технического резервирования и поддержания партнерства в космосе.
Ранее глава Роскосмоса заявлял, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.
Глава РАН Александр Сергеев отмечал, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
Путин и Макрон договорились о «конкретных инициативах» по Карабаху
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон договорились объявить «конкретные инициативы» по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба президента Франции.
В телефонном разговоре с Путиным Макрон подчеркнул «необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах заключенных, гуманитарной поддержки и сохранения наследия».
«Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации, в ближайшие дни в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы», – передает Le Figaro сообщение Елисейского дворца.
Накануне президент Франции обсудил урегулирование карабахского конфликта и ситуацию на Южном Кавказе с премьер-министр Армении Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
Эксперт: За пять лет ЦИК добился упрощение доступа граждан к выборам
«Наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, и она продолжает развиваться и совершенствоваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи президента Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой.
«В России сложилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система, которая находится в постоянном развитии. Всего за четверть века она прошла путь, который многие страны старой демократии проходили за 200-300 лет», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Несмотря на то, что наша избирательная система уже считается одной из самых передовых в мире, она продолжает развиваться и совершенствоваться. Примечательно, что президент оценил вклад в развитие этой системы Эллы Памфиловой и снова назначил ее председателем Центризбиркома», – подчеркнул эксперт.
В понедельник состоялась встреча Владимира Путина с главой ЦИК. В ходе беседы Памфилова рассказала о росте доверия российских избирателей к выборам. «Я считаю, что надо каждый день работать на то, чтобы это доверие оправдывать, и чтобы оно возрастало», – цитировало РИА «Новости» руководителя Центризбиркома.
По оценке Мартынова, за те пять лет, что Памфилова возглавляет ЦИК, российская избирательная система прошла серьезное технологическое обновление. Эксперт в частности упомянул экспериментальное внедрение новых цифровых технологий на выборах. «Я убежден, что в среднесрочной перспективе все электоральные процедуры перейдут в онлайн-формат», – прогнозирует собеседник.
«Мы прожили уже пятую часть XXI века, поэтому необходимо внедрять прогрессивные методы и технологии во многие сферы жизни общества и государства, в том числе в процесс голосования», – подчеркнул Мартынов. При этом он указал на некоторые проблемы, которые еще предстоит разрешить. «Одна из них связана с тайной голосования. С одной стороны, необходима верификация человека. С другой стороны, необходимо соблюдать принцип тайного голосования, – указал политолог. – Здесь есть некоторые сложности. Однако решения этого и других вопросов уже предлагаются».
Говоря о достижениях электоральной системы за последние пять лет, Мартынов упомянул существенное упрощение доступа граждан к избирательным процедурам. «Сейчас любой человек, вне зависимости от того, где он находится, имеет возможность проголосовать, – отметил политолог. – С каждым избирательным циклом фиксируется все меньше недочетов в этом вопросе».
Какой способ голосования на выборах вам нравится больше?
Мартынов отдельно выделил опыт многодневной работы избирательных участков, что впервые было апробировано в прошлом году – в ходе всенародного голосования по поправкам в Конституцию и во время выборов в регионах. «Понятно, что такие меры были продиктованы сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Но тем не менее, удалось, во-первых, избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках, что минимизировало риск заражения COVID-19. Во-вторых, увеличенный срок голосования, позволил людям скорректировать свои планы и принять участие в волеизъявлении», – отметил собеседник.
По мнению Мартынова, Россия долго не решалась на переход к многодневному избирательному процессу, хотя во многих странах такая практика давно уже существует. «Мы всегда стараемся придерживаться консервативных подходов к голосованию. Да и в целом избирательная система сама по себе довольно статична, что однозначно увеличивает доверие к ней граждан и приводит к более четкому подсчету голосов, – заметил политолог. – Но случилась пандемия, которая подтолкнула нас к эксперименту, который оказался положительным. К тому же, в итоге оказались удачными и эксперименты с дистанционным электронным голосованием».
Напомним, что в нынешнем году, в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Одновременно пройдут голосования на региональном и муниципальном уровнях. В частности, состоятся прямые выборы глав девяти субъектов федерации, и еще в трех регионах руководителей будут избирать депутаты заксобраний. В 39 регионах пройдут выборы в местные парламенты.
Ранее декан факультета политологии МГУ, член ЦИК Андрей Шутов заявил, что предстоящая кампания по выборам в Госдуму будет намного сложнее предыдущих из-за попыток вмешаться в нее извне.
Путин поручил ФАС доложить ему результаты проверок роста цен на жилье
Федеральная антимонопольная служба до 15 мая должна представить президенту Владимиру Путину доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе.
«Федеральной антимонопольной службе – провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 года», – цитирует распоряжение ТАСС.
Всего в России по состоянию на 19 апреля 2021 года строилось 92,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья по 214-ФЗ . Из них 54,6 млн «квадратов» возводилось с использованием эскроу-счетов, причем из этого объема продана уже треть на сумму 1,8 трлн рублей, отметил Мутко.
Ранее Казань, Санкт-Петербург и Челябинск стали лидерами по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории России по итогам 2020 года.
Напомним, 8 апреля президент России Владимир Путин поручил ФАС разобраться с существенным ростом цен на жилье.
Путин поручил ускорить работу по защите данных россиян
Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить работу по изменению законов для усиления защиты персональных данных граждан, сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон «О персональных данных» изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан, а также на содействие развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этой теме необходимо представить президенту до 1 июля 2021 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В декабре Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, в том числе требовать их удаления. Закон предусматривает право гражданина обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без доказывания факта их неправомерной обработки.
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