Мишустин прилетел в Чечню Мишустин потребовал ликвидировать трехсменку в школах 26 апреля 2021, 13:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что трехсменку в школах нужно ликвидировать как можно скорее, это касается всех субъектов, в том числе Чечни. Мишустин в минувшую пятницу посетил Грозный. Ему рассказали и о строящейся средней общеобразовательной школе в Грозном на 1224 места. Ее планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября. Как отметил Мишустин, открытие этой школы позволит приблизиться к окончательному решению проблемы трехсменного обучения в Чечне. «Чечня пока входит в число регионов, где дети учатся в три смены. Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте России. Правительство помогает с решением этого вопроса», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он также сообщил, что продолжит практику поездок в регионы, чтобы узнать, что происходит на местах. «Уважаемые коллеги, мы будем продолжать практику рабочих поездок в регионы. Они позволяют увидеть, как обстоят дела на местах, как используются федеральные средства», – сказал премьер. Мишустин подчеркнул, что очень важно получить обратную связь, узнать мнение людей о работе властей.

Названы желающие присоединиться к России украинские города 25 апреля 2021, 15:47 Текст: Абдулла Шакиров

Присоединиться к России хотят не только жители самопровозглашенных республик Донбасса, но и ряда городов остальной Украины, заявил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» российский политолог Сергей Марков. «Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – цитирует Маркова «Политнавигатор». По словам политолога, проект «антироссийская Украина» запущен с целью ликвидации России. «Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – добавил эксперт. Напомним, в Киеве и странах Запада активно запугивали население «подготовкой российского вторжения на Украину», подтверждая это фотографиями перемещения военной техники, полученными из соцсетей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что значат масштабные перемещения российских войск у границ Украины. Ранее руководитель делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что сейчас обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева быть не может. По его словам, «искать любую точку и обсуждать украинско-российские отношения» можно будет только после того, как «агрессия прекратится» и «войны не будет». Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, а также заявляет, что в Донбассе якобы действуют российские войска.

Текст: Елена Мирошниченко

Украинское издание «Страна.ua» провело опрос среди киевлян и выяснило, что большинство жителей украинской столицы выступают за визит президента Украины Владимира Зеленского в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. «Я от политики далека, поэтому не знаю, – сразу оговорилась киевлянка. – Но, может быть, и стоит. Может, поговорить надо, и что-нибудь решат». На вопрос корреспондента о том, не будет ли такой визит предательством, женщина ответила отрицательно, так как «речь идет о том, чтобы не стреляли, не убивали», пишет «Страна.ua». Мысль о том, что поездка необходима для прекращения огня в Донбассе, поддержали и другие киевляне. «Путин имеет намного больше веса в мировой политике. Если вы спортсменка, скажем, первого разряда, вы прислушались бы к заслуженному мастеру спорта? Я не говорю, что он заслуженный человек. Но, я думаю, нужно пойти на уступки кому-то ради людей», – высказал свою позицию мужчина. Еще один киевлянин отметил, что «надо делать все, чтобы был мир, хоть на Марс полететь». «Я думаю, стоит. Чтобы был мир и люди не гибли. Очень у многих родственники в России, мои, например, живут в Петербурге. И брат мой двоюродный живет в Москве, мы видеться не можем», – говорит киевлянка. Тем, кто считает подобные визиты предательством, нужно, по мнению женщины, объяснять, что найти дипломатическое решение – это достойно. «Конечно, должен. Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией. Мирно поговорить руководителям двух государств – какая же тут зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД)? Пусть едет», – считает еще одна девушка. Среди опрошенных были и те, кто относится к этой идее отрицательно, указывая на негативные качества Зеленского. «Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», – резко высказался мужчина. Другой молодой человек считает, что личная встреча Путина с Зеленским ничего не решит, поскольку Россия будет договариваться по-крупному лишь с Западом». При этом еще один мужчина и вовсе считает, что с Россией в принципе договориться нельзя, он убежден, что Москва хочет восстановить СССР в его прежних границах. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

Список недружественных России государств формируется, но США уже фигурируют в нем, заявила в эфире телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Как вы знаете, был опубликован накануне указ президента, который содержит целый ряд мер по исполнению уже существующих федеральных законов, согласно которым теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан России сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. <...> А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <...> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <...> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США», – цитирует ее ТАСС. Также она назвала указ президента Владимира Путина, который запрещает нанимать россиян на работу в диппредставительства «недружественных стран», ответом на агрессивное поведение Запада. «Мы всегда подчеркивали миролюбивый характер нашей внешней политики... Подобный подход четко прописан и озвучен, в том числе во многих выступлениях, интервью и заявлениях руководства нашей страны. Но мы также всегда подчеркивали, что все действия, которые мы квалифицируем как недружественные и враждебные, они никогда не останутся без ответа. Ответы бывают разные. И тот пакет мер, который сейчас принимается – это, безусловно, также ответная мера», – цитирует Захарову РИА «Новости». Она отметила, что «это не агрессивные действия нашей страны, это ответ. Это защита нашей страны, нашего государства, от враждебных и недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя». Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ». Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств. Московская секс-блогер прокляла урожай питерских дачников 26 апреля 2021, 01:33

Московская секс-блогерша Арина Холина пожелала питерским дачникам вырастить кислые и кривые помидоры из-за «инопланетного марганцовочного сияния» в окнах выращивающих на подоконниках рассаду горожан. «Питер. Улица. Рассада. Марганцовка. Какого черта они не зашторивают окна?! Почему мир должен терпеть это насилие? Да будут прокляты ваши пакеты из-под молока, пусть ваши помидоры вырастут кислыми и кривыми», – написала Холина на своей странице в соцсети Facebook. «Вот эти люди с их брюквой, которую они выращивают на подоконниках, они знают, что все их ненавидят? Они героически и даже слегка презрительно терпят это? Когда они возвращаются домой и заглядывают в окна (чтобы подмигнуть своим рассадам), у них на сердце теплеет при виде этого инопланетного марганцовочного сияния?» – возмутилась Холина. «У нас такие есть в доме напротив. Четыре окна! Два балкона! Во вселенной Помидоро Центавра что-то изменилось, клингоны закинули новую технологию – и теперь сияние не агрессивно-лиловое, а истошно-белое. Если вы воображали когда-нибудь планету, целиком покрытую снегом, над которой сияют три солнца – то это тот самый выкалывающий глаза белый свет, да. В ночи эти окна озаряют собой весь мир. Луна? Хахаха, у нас есть окна с помидорами. У соседей окна теплятся уютным желтым, но эти помидорщики убивают все теплое и ламповое», – считает Холина. Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в комментарии газете ВЗГЛЯД заметила, что владельцам дач необходимо начать работу на участках уже с первых чисел мая – не только привести территорию в порядок и собрать теплицы, но и высадить холодостойкие культуры. В свою очередь агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов предсказал дачникам и садоводам в этом году хороший урожай, поскольку в почве накопилось достаточно много влаги из-за снежной зимы. Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной 25 апреля 2021, 19:14 Текст: Абдулла Шакиров

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики. Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter отечественной вакцины. Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16 Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.

Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ. Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив. Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр. Ранее в воскресенье премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал «покончить с темой Украины» и сблизиться с Россией. В начале апреля президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе. Бортников рассказал о планировавшемся военном перевороте в Белоруссии 25 апреля 2021, 14:32 Текст: Елена Мирошниченко

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» о том, что полученные объективные и достоверные материалы подтверждают, что в Белоруссии пытались совершить военный переворот. Бортников утвердительно ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, можно ли подтвердить, что в Белоруссии имела место попытка именно военного переворота. «Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц – вы знаете, о ком я говорю – в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по окончательным результатам расследований», – цитирует его РИА «Новости». На вопрос о том, насколько существенную роль в попытке переворота пытались играть США, Бортников ответил, что эта тема «исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии». Ранее Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти. ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Рейтинг Байдена стал одним из самых низких в истории 25 апреля 2021, 17:53 Текст: Елена Мирошниченко

Washington Post и ABC News провели опрос, согласно которому рейтинг одобрения президента США Джо Байдена за первые 100 дней президентства составил 52%, за последние 76 лет этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%). Опрос показал, что 52% американцев «однозначно» или «в некоторой степени» одобряют работу Байдена, среди них 90% демократов, 47% независимых респондентов и 13% республиканцев, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что 42% опрошенных высказались неодобрительно. 64%, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52% респондентов. Что касается действий Байдена в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их поддержали 37% опрошенных. Пакет мер по стимулированию экономики поддержали 65% американцев, 31% высказался против. План Байдена по инвестированию двух триллионов долларов в инфраструктурные проекты одобрили 52% респондентов, против выступили 35% опрошенных. Опрос проводился по телефону 18-21 апреля на английском и испанском языках, в нем приняли участие 1007 совершеннолетних респондентов. В марте состоялась публичная пресс-конференция Байдена, которая стала первым масштабным общением президента США с журналистами за два месяца с момента инаугурации – что также отметили в американской прессе. В ходе выступления президент рассказал о ситуации с COVID-19, состоянии экономики, миграции, а также о том, будет ли он баллотироваться на следующий срок. О России Джо Байден вспомнил лишь один раз, зато КНР критиковал много. В контексте разговора об этих странах он заключил: в XXI веке идет «битва между демократиями и автократиями» и США нужно будет показать, что «демократия работает», отметило издание «Коммерсант». Глава британской разведки призвал уважать роль России в мире 25 апреля 2021, 17:51 Текст: Абдулла Шакиров

Великобритании следует взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, но вместе с тем стараться сдерживать действия Москвы, заявил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства Ричард Мур. «Необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]», – передает ТАСС слова Мура, сказанные в интервью Sunday Times. Глава МИ-6 подчеркнул, что отношения двух стран не такие, которые хотела бы иметь Великобритания, однако «этот выбор сделан не нами». По словам Мура, он испытывает симпатию к российскому народу и не раз работал с русскими. Он также отметил, что в обострившихся между Россией и Западом отношениях Лондону важно избегать недопонимания. Ранее Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем. Власти России могут запретить экспорт бензина 26 апреля 2021, 10:29

Российское правительство готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен, это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято. Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС, пишет «Коммерсант». Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Такой перечень устанавливается постановлением правительства № 877 от 15 декабря 2007 года. Он возник, поскольку в 2007 году в России наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напомнил управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем. Россия в марте, по предварительным оценкам, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200–400 тыс. тонн продукта в месяц. От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ – порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, пояснила Лишневецкая. По ее мнению, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200–400 тыс. тонн, а это 7–14% от текущего спроса. До сих пор эксперты и участники рынка скептически оценивали перспективы введения ограничений. Так, в случае запрета экспорта нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку. Для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут составить 1,3–2,6 млрд рублей в месяц, считает Лишневецкая. По ее мнению, регулятор может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска бензина. Если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке, считает эксперт. ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 26 апреля 2021, 00:59

Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в Минобороны. «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью». Напомним, в январе Грабчук сообщал, что все работы по модернизации командно-вычислительного пункта и стартовых позиций системы ПРО Москвы завершены. Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 километров и на высотах до пятидесяти километров. Лобков сравнил конфликт на «Дожде» с изгнанием Невзорова в 90-х 26 апреля 2021, 02:31

Журналист Павел Лобков сравнил конфликт на телеканале «Дождь» с отстранением осенью 1992 года Александра Невзорова от ведения телевизионной информационно-аналитической программы «600 секунд» на Ленинградском телевидении (Пятом канале). «Расскажу одну историю. Осенью 1992 года [директор Федеральной телевизионной службы (ФТС)] Куркова Бэлла Алексеевна отстранила от эфира нелюбимого мной Сашу Невзорова. С ОМОНом опечатала студию, выгнала Сашу, и пригласила [меня] на встречу. Она сказала мне – тебя ждут потрясающие карьерные перспективы, только сейчас проведи альтернативные «600 секунд». Я отказался и был моментально уволен. Мне было 24», – написал Лобков на своей странице в соцсети Facebook. Напомним, в минувшую субботу Лобков сообщил об отстранении от эфира. После этого он публично разругался с гендиректором «Дождя» Натальей Синдеевой. По словам журналиста, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». Телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь». Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором 25 апреля 2021, 20:36 Текст: Абдулла Шакиров

Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония. Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС. Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена. Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.





Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России 26 апреля 2021, 11:33

Замглавы российского МИД Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств. «Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России. Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено. На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США. Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии 25 апреля 2021, 23:45

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме», сообщило Reuters. «Мы были воодушевлены после успешной борьбы с первой волной инфекции, но эта буря потрясла нашу нацию», – приводит слова Моди РИА «Новости». Так глава индийского правительства отреагировал на рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. Число выявленных случаев коронавируса в Индии за последние 24 часа превысило 349 тыс. человек. Больницы в Дели отказываются принимать заболевших, поскольку испытывают острую нехватку медицинского кислорода и коек. В пятницу стало известно, что Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.