Кремль проверит историю с высадкой пассажиров из самолета в Чите ради губернатора

Кремль проверит сообщения о случае в читинском аэропорту в ноябре 2020 года, когда ради перевозки губернатора Забайкалья Александра Осипова были высажены пассажиры рейсового самолета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков признался, что ничего не слышал об этой истории, поэтому «хотел бы удостовериться, что это так». По его словам, информация выглядит странно. «То есть речь идет о том, что людей с билетами высадили из рейсового самолета? ... Вы знаете, я бы сначала проверил. Мы обязательно проверим эту информацию», – сказал Песков.

Он добавил: «Честно говоря, с трудом в это верится», передает ТАСС.

22 апреля пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что авиакомпания «Ангара» была оштрафована на 20 тыс. рублей за шестичасовую задержку рейса Чита – Чара в ноябре 2020 года.

Как выяснила рабочая группа при краевом правительстве, представитель «Ангары» 20 ноября прошлого года высадил пассажиров рейсового самолета и разместил в нем главу Забайкалья и сопровождающую его делегацию. Причиной стала поломка судна, на котором изначально должен был лететь губернатор. При этом комиссия не нашла подтверждения, что на решение авиакомпании повлияли чиновники.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, таким образом были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в билете.