Кремль проверит историю с высадкой пассажиров из самолета в Чите ради губернатора

|
23 апреля, пятница | Последнее обновление — 14:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ повысил ключевую ставку до 5%
Разделы
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
Подробности...
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
Подробности...
Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
Подробности...
В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
Кремль проверит историю с высадкой пассажиров из самолета в Чите ради губернатора
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Кремль проверит сообщения о случае в читинском аэропорту в ноябре 2020 года, когда ради перевозки губернатора Забайкалья Александра Осипова были высажены пассажиры рейсового самолета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков признался, что ничего не слышал об этой истории, поэтому «хотел бы удостовериться, что это так». По его словам, информация выглядит странно. «То есть речь идет о том, что людей с билетами высадили из рейсового самолета? ... Вы знаете, я бы сначала проверил. Мы обязательно проверим эту информацию», – сказал Песков.
Он добавил: «Честно говоря, с трудом в это верится», передает ТАСС.
22 апреля пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что авиакомпания «Ангара» была оштрафована на 20 тыс. рублей за шестичасовую задержку рейса Чита – Чара в ноябре 2020 года.
Как выяснила рабочая группа при краевом правительстве, представитель «Ангары» 20 ноября прошлого года высадил пассажиров рейсового самолета и разместил в нем главу Забайкалья и сопровождающую его делегацию. Причиной стала поломка судна, на котором изначально должен был лететь губернатор. При этом комиссия не нашла подтверждения, что на решение авиакомпании повлияли чиновники.
Как отмечается в сообщении прокуратуры, таким образом были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки, указанные в билете.
Захарова: Прага получила то, о чем не мечтала в страшном сне
|
|
Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне, «сама не понимала, во что себя втягивает», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала, большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага «сама не понимала, во что себя втягивает».
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Ранее в четверг Москва в ответ на действия Праги потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Украина закрывает университеты на кредит Всемирного банка
|
|
Всемирный банк недоволен системой высшего образования Украины и выдаст Киеву кредит в 200 млн долларов на ее реформирование, итогом которой станет закрытие солидной части вузов, сообщили украинские СМИ.
В банке открыто заявили, что государственные вузы на Украине представлены слишком широко, а потому система высшего образования неэффективна, поскольку в условиях сокращения населения большая сеть вузов создает проблемы «для ее финансовой устойчивости и качества услуг». По задумке Всемирного банка, на выделенные деньги эксперты будут проводить аудит каждого института, университета и колледжа в республике. В результате проверок разрешение на образовательную деятельность получат только те вузы, которые отвечают необходимым стандартам – «прозрачным» и «эффективным», пишут Vesti.ua.
Как отмечают в кредитной организации, на Украине уже началась оптимизация высшего образования: по словам представителей банка, в республике количество вузов за последние годы сократилось на 25%, однако «еще многое предстоит сделать». В качестве одного из аргументов в банке назвали плохую обратную связь абитуриентов с университетами: спрос на высшее образование среди молодежи высок, но информации о доступных вариантах его получения чрезвычайно мало, говорят во Всемирном банке. В организации сообщили, что правительство страны якобы согласно на проведение реформы, ее реализация займет шесть лет.
Информация о возможном закрытии вузов вызвала критику в Сети, некоторые предполагают, что реформа может обернуться уничтожением системы высшего образования на Украине. В частности, пользователи опасаются, что деньги Всемирного банка осядут в карманах аудиторов либо будут «незаметно распилены» при реализации проекта. Также недовольство людей вызвало то, что сокращение коснется государственных вузов, в то время как выпускники частных университетов не всегда показывают хорошие результаты при приеме на работу.
В свою очередь эксперты, выступающие за укрупнение вузов, считают, что украинцы поступают в университеты исключительно ради диплома, специализированные же знания он получают на дополнительных курсах, а поэтому сокращение вузов за счет закрытия неэффективных филиалов поднимет качество образования и снимет нагрузку с госбюджета. Так, журналист Дмитрий Заборин заявил, что «украинские вузы просто работают как бизнес», дающий студентам из регионов возможность закрепиться в городе и получить диплом, не всегда обязательный при трудоустройстве. Между тем, по словам экс-заместителя министра образования Украины Максима Стрихи, страна, если сравнивать количество университетов и студентов на душу населения, по уровню высшего образования находится «в среднеевропейской рамке», при этом не с лучшей стороны. «Возможно, экономичнее, с точки зрения государственных усилий, было бы эти университеты не ликвидировать, а, скажем, на месте тех трех организовать два, потому что такая ситуация почти в каждом нашем областном центре», – отметил он.
Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
|
|
Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая, заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек.
«Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Россия должна сократить штат до конца мая», – приводит слова главы МИД Чехии РИА «Новости».
В российском посольстве в Праге сейчас 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19, согласно данным МИД Чехии.
«Нам кажется, вполне достаточно. Соответствует масштабу отношений и роли в них дипломатии», – отреагировал на новость главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13.00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
|
|
Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства
|
|
Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей», – передает его слова ТАСС.
Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля.
Позже он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая. В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих.
Россия в свою очередь потребовала, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Также палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
|
|
Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».
«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
|
|
Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
|
|
«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов
|
|
Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии, объявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Братислава предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Лидер Rammstein спел на русском языке песню из советского фильма
Вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город» на слова Евгения Долматовского, которую в оригинале исполнил советский актер Марк Бернес.
Песня в исполнении Линдеманна опубликована на YouTube-канале, посвященном творчеству немецкого музыканта.
Как рассказал «Комсомольской правде» российский режиссер Тимур Бекмамбетов , композиция войдет в его фильм «Девятаев», рассказывающий о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве, попавшем в плен к фашистам. Оригинальная версия песни «Любимый город» звучала в советском фильме «Истребители» 1939 года.
В мае прошлого года уругвайская певица и звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке.
Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки
|
|
Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы.
Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант».
Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали.
В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона».
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного».
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.
«Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.
Эксперт: Доля чешского пива в России – капля в море
|
|
Российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля, срок ультиматума истек. В России тем временем звучат предложения начать бойкот чешских товаров, в том числе запретить продажи чешского пива.
«Рынок пивных напитков в России – 8 млрд литров в год. В это количество входят российское (95%) и импортное (5%). В прошлом году чешского пива привезли 40 млн литров, оно занимает всего 10% в импортном пиве. То есть это капля в море», – говорит Дробиз. При этом он подчеркивает, что чешское пиво достаточно дорогое, не рассчитанное на массового потребителя. Соответственно, данный алкогольный напиток направлен на средний класс.
«Никаких серьезных экономических последствий в случае, если запретят чешское пиво, не будет ни для Чехии, ни для России. Кроме того, я не думаю, что от этого могут пострадать производимые в России чешские бренды пива. Отсутствие чешского пива российский рынок абсолютно не заметит», – убежден собеседник.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, из-за того, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, из страны выслали 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.
В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».
Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
|
|
Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
|
|