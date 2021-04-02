В мероприятиях Международного дня здоровья в России примут участие 5 тыс. человек

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2 апреля, пятница | Последнее обновление — 19:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги.
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После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В мероприятиях Международного дня здоровья в России примут участие 5 тыс. человек
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Международный день здоровья соберет на своих площадках 5 тыс. человек в регионах России. В нем примут участие трейсеры, воркаутеры, райтеры, а также танцоры в стиле «хип-хоп», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Участники и организаторы Международной премии уличной культуры «КАРДО» в рамках празднования Всемирного дня здоровья с 4 по 11 апреля 2021 года организуют Всероссийскую акцию «Неделя улиц». В 43 регионах страны пройдут мероприятия, направленные на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни и стимулирование занятий массовым спортом. Мастер-классы по хип-хопу, граффити, воркауту, открытые тренировки, батлы, соревнования и другие события будут доступны для всех желающих.
В Ставропольском крае развернутся 15 площадок со всеми популярными направлениями уличной культуры: батл среди взрослых ребят по хип-хопу, первая в этом году открытая тренировка на улице для трейсеров Ставрополя, показ документального фильма про уличные культуры и мастер-классы по другим направлениям. В Пермском крае и Республике Татарстан пройдут Открытые соревнования по стрит-воркауту и джимбарру. Мастер-классы по хип-хопу 4 апреля пройдут в Казани, 9 и 10 апреля – в Иваново, 11 апреля – в Майкопе и Волгограде.
Жители Республики Крым смогут посетить мастер-класс по трикингу и изучить элементы, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса или освоить азы паркура и воркаута. Стать просто зрителями организаторы рекомендуют на мастер-классе по BMX в Астрахани, на областных соревнованиях по воркауту в Пскове и городских соревнованиях по паркуру в Санкт –Петербурге.
Обкуренный украинский солдат выстрелил себе в голову из автомата на камеру
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Украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе в результате выстрела из автомата себе в голову.
Инцидент произошел в районе села Золотой Колодец Донецкой области, недалеко от линии разграничения. Уточняется, что 20-летний солдат ВСУ выстрелил себе в голову из автомата, сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок. В войсковой части в-3085 проводится проверка», – говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, военные находились под воздействием легких наркотиков, они снимали на камеру все происходящее, позже видео попало в Сеть.
Как сообщают источники издания «Страна», по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины по ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой «самоубийство». Ведется расследование.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что в зоне боев в Донбассе еженедельно совершают самоубийства двое-трое бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета ВЗГЛЯД писала, что у всплеска суицидов в ВСУ нашлось неожиданное объяснение.
Уткин о голодовке Навального: Никого это вообще не волнует
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Журналист Василий Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что тема голодовки Алексея Навального в колонии никому не интересна.
«По-моему, никого это вообще не волнует. Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального. Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас», – заявил Уткин, слова которого приводит Telegram «Сказано на «Эхе».
Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
На Украине заявили о гарантиях США на случай конфликта с Россией
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Министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США от главы Пентагона Ллойда Остина на случай конфликта с Россией.
«Министр обороны США [Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном] подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.
«Звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины», – приводит слова Тарана пресс-служба украинского военного ведомства.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что руководители оборонных ведомств «обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Состоявшийся в четверг разговор Тарана и Остина стал вторым за последние полтора месяца, отметили в пресс-службе.
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау после встречи Контактной группы (КГ) призвала стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Познер назвал произошедшее в Тбилиси «шабашем»
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Телеведущий Владимир Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».
«Уважаемые коллеги! Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», – приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».
Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».
В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва?
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Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки
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Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля.
В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС.
В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама.
При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка.
Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики.
Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка.
«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.
Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение.
В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались.
В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины
Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», – передает слова Волынца РИА «Новости».
При этом парламентарий утверждает, что Украина не нуждается в поставках электроэнергии из России и Белоруссии, так как у нее есть собственные серьезные мощности.
Кроме того, по мнению Волынца, белорусская электроэнергия является, по сути, российской. «Поэтому президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», – заключил украинский депутат.
Напомним, в начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.
Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.
В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen.
У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.
Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.
Семья мытищинского стрелка может подать иск к Росгвардии
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Родственники устроившего перестрелку с силовиками Владимира Барданова после консультации с адвокатом примут решение о подаче иска к Росгвардии, сообщил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы родственников убитого.
«Росгвардейцы, когда штурмовали здание, разнесли все, что было можно и нельзя, начиная от платяных шкафов и заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим. Сейчас я постараюсь изучить материалы дела, которые мне предоставят, после чего мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, подавать ли иск к Росгвардии», – сказал адвокат, передает ТАСС.
30 марта около 11.00 полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову в связи с делом о незаконном обороте оружия, однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем забаррикадировался в доме и открыл стрельбу. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии.
Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, в результате которого и погиб стрелявший. Его тело нашли в сгоревшем коттедже. При обыске дома нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, также в коттедже была оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.
Экс-премьер Грузии предсказал экономические потери из-за выдворения радикалами Познера
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Заявив о «неприемлемости» сделанных ранее заявлений Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу. «Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он.
«Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера – прим. ВЗГЛЯД) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер.
«К сожалению, последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии», – сказал он.
Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен из страны радикалами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов. При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
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Москва потребовала соблюдать нормы мореплавания в зоне строительства «Северного потока – 2»
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Москва исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» будут строго соблюдаться, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», – заявил дипломат, передает ТАСС.
Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств. Дело дошло уже до реальных столкновений с российскими кораблями – отгонять непрошенных гостей от трубоукладчиков приходится мирным судам-спасателям.
Так, в минувшее воскресенье в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении. На следующий день вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. В этой ситуации российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая польский военный корабль.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стоит ли России привлечь Балтийский флот для охраны этой акватории или как раз этого и ждут на Западе для очередной провокации.
Лайф.ру рассказал, как Навальный выбивает привилегии в колонии
Журналисты портала Лайф.ру опубликовали видео из исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный, и указали, что условия пребывания блогера в тюрьме сильно отличаются от того, на что он жалуется в соцсетях.
На кадрах, сделанных 26 марта, видно, как Навальный прогуливается с чашкой чая в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, на видео зафиксировано неподобающее общение Навального с сотрудниками колонии, за что к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.
Лайф.ру также сообщает, что во втором отряде, где числится Навальный, всего 16 осужденных. «Многие койки тут пустуют – но койку «гонимого больного» можно отличить от других невооруженным взглядом. Именно из-за поблажек. В соответствии с рекомендацией врача-невролога после осмотра Навальному заменили его пружинную кровать – теперь у него спальное место с жестким дном. Он спит в берушах и маске», пишет издание.
Кроме того, оно отмечает, что некоторые в отряде признались, что им поступают денежные средства – по несколько тысяч рублей с неизвестных карт. Они полагают, что так Навальный пытается завоевать их расположение.
Тем временем член Общественной палаты Мария Бутина сообщила в Telegram, что после многочисленных запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области, она вместе с другими журналистами посетила колонии, одной из которых стала Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание Навальный.
«Увидев меня в отряде, Навальный сразу кинулся оскорблять. При этом могу сказать, что Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен. Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США», – рассказала Бутина.
Она отметила, что другие заключенные «подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля», а «побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира». «С другой стороны, сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий. Сообщили мне, что не довольны поведением Навального, который весь день «лежит как барин», «за собой не убирает», – добавила журналистка.
Она отметил, что колония, в которой содержится Навальный, «практически образцовая и … скорее напоминает пионерский лагерь. Условия содержания аскетичные, но приемлемые». «Мое пожелание к Алексею, если ты совершил преступление – будь мужиком, отбудь наказание», – заключила Бутина.
Отметим, что Навальный в среду объявил голодовку «с требованием пустить приглашенного врача». Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения его в колонии заявила РИА «Новости», что у ее подзащитного болят нога и спина. Между тем во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
«Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса. Если даже Киев получил такие заверения от министра обороны США, они могут означать что угодно – от новых санкций против России до поставок оружия, но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
Напомним, в середине марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Утвержден облик нового российского стелс-бомбардировщика
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Министерство обороны утвердило окончательный облик стелс-бомбардировщика, известного как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывает ПАО «Туполев», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«По итогам серии испытаний макетов самолета на радиолокационную заметность, а также по результатам проверок аэродинамических качеств макетов самолета в ЦАГИ российским военным ведомством утвержден окончательный технический облик ПАК ДА. Опытно-конструкторские работы по программе находятся на этапе рабочего проектирования, ведется строительство нескольких опытных образцов перспективного бомбардировщика», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме «летающее крыло», получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Бортовое оборудование самолета максимально автоматизируют, вплоть до возможности применения в беспилотном режиме, а приоритет в концепции ПАК ДА отдан стелс-технологиям и соответствующей тактике применения, включающей «длинную руку» (дальнобойное оружие).
«Также предполагается, что бомбардировщик сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов и будет способен применять весь спектр ракет класса «воздух – воздух», – добавил собеседник.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО «Туполев». Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса.
Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации
Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки».
По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей».
Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа».
Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти.
«Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт.
Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.
Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.
По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу.
«Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.
При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.
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Адвокат признал нахождение блогера за рулем в момент ДТП на Садовом
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) действительно находился за рулем в момент ДТП на Смоленской площади в центре Москвы и вылетел на встречную полосу при попытке уйти от столкновения с другим автомобилем, сообщил адвокат задержанного Сергей Жорин.
«Эдвард сотрудничает со следствием. Он подробно рассказывает о случившейся трагедии», – приводит слова адвоката ТАСС.
«Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий, – рассказал он. – Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке».
Ранее в Департаменте транспорта Москвы назвали блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) виновником аварии на Садовом кольце в Москве, серийным нарушителем ПДД, избегавшим ответственности мошенническим способом.
Напомним, в четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.
Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.
В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.
Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.
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