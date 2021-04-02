Авиаэксперт прокомментировал изменения цен на авиабилеты в России

Средняя цена на авиабилеты в весенне-летний период в итоге скорее всего вырастет на 10–20 %, сравнительно с 2019 годом, но пока она действительно может быть ниже, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров, комментируя опровержение Минтранса о существенном росте цен.

Исследование данных агрегаторов для путешественников показали, что по сравнению с результатами 2019 года, цены на авиаперелеты в ряд российских городов с вылетом в апреле-июне текущего года возросли на 15–120 %, сообщают «Известия». В свою очередь в Минтрансе наоборот отметили уменьшение цен по целому ряду направлений в России на 7 % за этот же период.

«У меня данные Минтранса вызывают больше доверия просто потому, что они основаны на более корректной выборке. Во-первых, агрегаторы далеко не видят все цены, могут только судить либо по поисковым запросам, либо реальным продажам. И мы прекрасно понимаем, что немалая часть билетов продается не через агрегаторов, а через сайты самих авиакомпаний», – говорит Гусаров.

Во-вторых, скорее всего агрегаторы взяли какую-то максимальную цену, которую смогли обнаружить и представили это как общее правило, полагает авиаэксперт. Но это неправильно, потому что стоимость билетов может меняться в зависимости от той или иной ситуации. Например, если на рейс все билеты проданы, кроме одного, то он будет стоить очень дорого. Но это не значит, что на следующий рейс по этому же направлению будет точно такая же цена, как и у «последнего билета» – она может быть обычной, или даже ниже. Соответственно, нет никакой гарантии, что тот билет, который вырос на 120 %, кто-нибудь купит – он может оказаться и непроданным. А все билеты, которые продавались на этот рейс ранее, могли быть дешевле.

«Цена образуется динамично, в зависимости от спроса и предложения. Ну и у агрегаторов нет всех данных, чтобы сделать оценку средней цены. Это может сделать Транспортная клиринговая палата (ТКП), которая реализует билеты, или системы бронирования, через которые продаются билеты, но не агрегатор. Но, однозначно, цены на лето вырастут, это 100 %. И, скорее всего, они все-таки будут выше, чем в 2019 году», – считает собеседник.

Он поясняет, что цены не могут быть ниже, чем в 2019 году просто потому, что за это время выросла себестоимость авиаперевозки (керосин, аэропортовые сборы, высокая инфляция и так далее).

«Сейчас, пока спроса особо нет, цена на лето действительно может быть ниже. Весной-летом спрос точно должен вырасти на билеты по России. Думаю, если мы выведем реальную среднюю стоимость билетов за этот период по итогам продаж, то, скорее всего, обнаружим, что стоимость по сравнению с 2019 годом будет выше, но не в два раза. Полагаю, что она поднимется от 10 до 20 %.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выявил, что самый дорогой билет на самолет в марте оказался на рейс Москва – Нью-Йорк и обратно – 459 тыс. рублей, а на поезд «Спасан» в Санкт-Петербург – билет за 60 тыс. рублей.