Названы самые дорогие билеты на самолет и поезд в марте

Самыми дорогими оказались авиабилеты, приобретенные на рейс Москва – Нью-Йорк и обратно за 459 тыс. рублей, а также билет на поезд «Спасан» в Санкт-Петербург за 60 тыс. рублей, сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

На втором месте билеты на перелет из Москвы в Лос-Анджелес и назад в столицу, за который заплатили 357 тыс. рублей. Третью строку занимает билет Санкт-Петербург – Мале и обратно стоимостью 350 тыс. рублей, приводит RT данные сервиса.

Кроме того, в список самых дорогих попали несколько билетов в одну сторону: из Владивостока в Москву за 335 тыс. рублей и из Москвы в Дубай за 310 тыс. рублей. Также недешево обошлись билеты (туда и обратно) из Москвы в Нижневартовск (214 тыс. рублей), Благовещенск (205 тыс. рублей), Хабаровск (204 тыс. рублей), Владивосток (190 тыс. рублей) и Петропавловск-Камчатский (170 тыс. рублей).

Самый дорогой билет на поезд в марте стоил 60 тыс. рублей. Столько обошлась поездка пассажиру «Сапсана» из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте билет на поезд из столицы до Владивостока за 29 тыс. рублей, и третьим по дороговизне снова стал билет до Петербурга из Москвы, купленный за 25 тыс. рублей.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 марта, россияне приобрели туров на более чем миллиард рублей. Наиболее привлекательны для россиян Краснодарский край, Крым и Московская область, отметила глава Ростуризма. Согласно опросу фонда «Общественное мнение», более половины россиян предпочитают отдых в России.