Байден в речи о России перепутал фамилию Путина ЕР предложит Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах 16 апреля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» обратится к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, например, льготным кредитами под низкий процент и на длительный срок, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород. Он уточнил, что «Единая Россия» составит программы развития таких проектов вместе с губернаторами субъектов России. По его словам, это может быть строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Собрав информацию в Нижегородской области и из других регионов «Единая Россия» выйдет с предложением к президенту поддержать такие проекты. Они по сути являются локомотивами роста экономики наших регионов, на них держится регион, осваиваются новые территории, переселяются люди, строится социальная инфраструктура, поэтому «Единая Россия» поддержит предложения губернатора Нижегородской области и обратится к президенту РФ», – сказал Турчак. Речь может идти о выделении прямого бюджетного финансирования через бюджетные кредиты, либо о запуске механизма так называемых инфраструктурных облигаций. «Сейчас этот механизм начинает работать, пока по нему условия 15-летние, но окупаемость таких проектов, конечно, не 15 лет. Мы считаем, что нужно увеличивать этот срок до 30 лет», – подчеркнул секретарь генсовета партии. Он отметил, что регионы не в состоянии самостоятельно обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов – в частности, речь идет о развитии южной зоны Нижегородской агломерации. «Экономика проекта такова, что 60% затрат на инфраструктуру может и должно быть закрыто со стороны инвестора, но 40% должно обеспечить государство. Понятно, что Нижегородская область в этом будет участвовать, но без федерального плеча поддержки вряд ли такие серьезные проекты комплексного освоения территории субъект даже такой бюджетообеспеченный, как Нижегородская область, сможет реализовать», – пояснил он. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что возврат в регион вложенных средств за счет налогов может быть реализован за 30 лет. «Мы прорабатывали инфраструктурные облигации с коллегами из Правительства. Сейчас обсуждается вопрос бюджетного инфраструктурного кредита, что тоже возможно», – рассказал он.

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина 16 апреля 2021, 08:27

Фото: Andrew Harrer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина. Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости». Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов». Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности. Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере 15 апреля 2021, 14:40

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Следует решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей, заявил президент Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС. «Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила», – сказал Путин. По его словам, нужно избавляться «от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений. Путин добавил, что российское правительство в своей работе придерживается принципа «вокруг человека», и выразил надежду на то, что так будет и дальше, передает РИА «Новости». «И сейчас в деятельности правительства всегда вы придерживаетесь, уважаемые коллеги, ключевого принципа – строить всю работу вокруг человека. Уверен, что он, этот принцип, будет использован и в будущем... Вы поставите под контроль и реализацию национальной социальной инициативы», – сказал глава государства. Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов. «В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил Путин. Исландия не получала предложений провести встречу Путина и Байдена 15 апреля 2021, 14:24

Фото: Angela to Roxel/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Исландия не получала предложений провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако Рейкьявик готов поддержать стремление снизить напряженность в отношениях государств, сообщили в пресс-службе исландского МИДа. «К Исландии не обращались по вопросу проведения американо-российского саммита. Вместе с тем Исландия всегда готова поддержать инициативы, направленные на снижение напряженности и улучшение перспектив мира и безопасности», – передает заявление ведомства РИА «Новости». В 1986 году в Рейкьявике прошла встреча президента США Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Напомним, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США. Также предложение о проведении встречи Путина и Байдена высказала Финляндия. «Единая Россия» призвала сделать бесплатным подключение россиян к газу 15 апреля 2021, 16:29 Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой бесплатного подключения россиян к газу, сообщил врио замсекретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин. С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе рабочей поездки Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям. «Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа [сделали] бесплатным», – сказала одна из местных жительниц. По словам Кобылкина, «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны, говорится в сообщении на сайте партии. «Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», – сказал врио замсекретаря генсовета ЕР. Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром». Для того, чтобы выполнить поручение президента и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере – об этом ранее заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» – их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения. В четверг участники Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к представителям партии «Единая Россия» с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи. Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко в ответ заметил, что решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты. Ранее в «Единой России» предложили увеличить финансирование благоустройства городов и сел, для этого планируется использовать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». АСИ составит рейтинг качества жизни населения в регионах России 15 апреля 2021, 19:08 Текст: Абдулла Шакиров

Рейтинг качества жизни населения в субъектах России подготовят к лету этого года, презентация рейтинга состоится на ближайшем наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), рассказала гендиректор организации Светлана Чупшева. «Все опросы мы провели, сейчас собираем еще статистическую информацию. Я думаю, уже буквально летом он будет готов, и мы его представим на ближайшем заседании наблюдательного совета», – передает сообщение Чупшевой РИА «Новости». Методику рейтинга качества жизни населения в регионах поручил разработать в четверг президент России Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и АСИ. Глава государства отметил, что работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета агентства», – сказал президент. Напомним, на заседании президиума Госсовета и АСИ Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере. Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским 15 апреля 2021, 13:47 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера. В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС. Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины». Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной». Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)». Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США. Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин создал консультативную группу по техническому развитию 15 апреля 2021, 15:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о создании консультативной группы по научно-техническому развитию. «В соответствии с указом президента РФ от 15 марта 2021 года «О некоторых вопросах Совета при президенте РФ по науке и образованию» постановляю: образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию», – цитирует указ главы государства ТАСС. Группа создана для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций самых важных инновационных проектов государственного значения, и для оценки предложений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента. Напомним, в марте Путин подписал указ, которым возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России. Кремль ответил на вопрос об участии Путина в организуемом США климатическом саммите 15 апреля 2021, 12:59 Текст: Алина Назарова

Решение по участию президента России Владимира Путина в климатическом саммите, организуемом США, и встрече с американским лидером Джо Байденом пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Госсекретарь США Тони Блинкен пояснил, что Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели. Также в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе Путина. «Двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, там вопрос по-прежнему находится на стадии анализа, это первое. Второе – конечно же, речь идет, наверное, о запланированном на следующую неделю климатическом саммите», – сказал Песков, отвечая на вопрос, о какой встрече говорил Блинкен. На вопрос, принято ли решение по этой встрече и могут ли санкции повлиять на него, Песков ответил: «Пока обсуждается, находится тоже в стадии обсуждения. Будет зависеть от того решения, которое примет глава государства», передает РИА «Новости». Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт назвал критерии при создании рейтинга качества жизни в России 15 апреля 2021, 20:44 Текст: Андрей Самохин,

Дмитрий Павлов

«Рейтинг должен опираться на мнение людей, а не чиновников. Очень важно, что за критерии принимаются мнения жителей. В рейтинге учитывается удовлетворенность или неудовлетворенность ими качеством жизни, взаимодействием со структурами власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. Ранее президент Путин поручил подготовить рейтинг качества жизни граждан в регионах России. «Для Агентства социальных инициатив подготовить рейтинг качества жизни населения в регионах – задача не новая, поскольку в свое время агентство успешно оценило инвестиционный климат в разных уголках страны», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов. При этом АСИ могло бы воспользоваться услугами ЭИСИ, ведь у агентства уже есть хороший опыт тесного взаимодействия с институтом, добавляет политолог. «У ЭИСИ есть направление, которое тиражирует положительные региональные практики. Методологии АСИ и ЭИСИ схожи и по результативности и оправдывают себя», – пояснил Малахов. В четверг по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Агентства социальных инициатив (АСИ) президент России Владимир Путин поручил разработать методику рейтинга качества жизни населения в регионах. По его словам, работу субъектов по повышению благополучия граждан федеральные власти будут «оценивать максимально объективно на основе мнения людей в ходе широких социологических опросов». «В этой связи прошу агентство разработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах федерации», – сказал президент. Результат работы – сам ежегодный рейтинг – решено обсудить на ближайшем заседании набсовета агентства. В ходе совещания Путин потребовал решительно избавляться от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей. Президент попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы. Определены сроки проведения встречи Путина и Моди 15 апреля 2021, 19:18 Текст: Алексей Дегтярев

Индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин планируют провести встречу во второй половине 2021 года, заявил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма. «Из-за пандемии встреча премьер-министра Индии и российского президента была перенесена на более поздний срок. Она состоится во второй половине этого года. Пока точной даты нет», – цитирует посла РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров посещал Нью-Дели в начале апреля с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри. В Индии российский министр обсуждал перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений. Депутат: Россиянам упростят получение социальных госуслуг 15 апреля 2021, 20:00 Текст: Андрей Самохин

Президент несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива (НСИ) как раз и направлена на подготовку изменений в социальной сфере, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Шолохов. Так он прокомментировал смысл новой НСИ, которую в четверг обсуждали на Госсовете. «Для первого этапа запланировано 10 конкретных жизненных ситуаций, в которых мы все нередко оказываемся. Необязательно что-то плохое. Определить ребенка в садик, записаться на прием в поликлинику, получить какие-то справки-документы, – рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. – Именно по этим 10 ситуациям и будет проведена работа. То есть, это не какой-то общий вопрос: «а что бы вы хотели получить», когда человек теряется с ответом, а отработка конкретных услуг».



Он объяснил методику работы Национальной социальной инициативы (НСИ): «Рассматриваться будет опыт конкретных людей, которые уже с этим сталкивались. Вопросы им задаются тоже совершенно конкретные: «что именно вас не устраивало?», «на каком этапе произошла задержка?», «где вы видите излишнюю бюрократизацию?». В прошлом году эта методика была опробована в нескольких регионах, сейчас же пройдет тестирование по всей стране, что можно только приветствовать, считает Шолохов. Депутат подчеркнул, что «речь идет о социальной сфере, здравоохранении, социальной помощи, то есть об услугах, которые мы вместе с вами получаем через «Госуслуги», через систему многофункциональных центров и так далее». «Президент еще несколько лет назад поставил задачу уменьшить бюрократические препоны для получения социальных услуг. Национальная социальная инициатива как раз и направлена на участие рядовых потребителей государственных услуг в подготовке изменений в социальной сфере. Шаг очень логичен. Важно, что НСИ нацелена на инициативу снизу. Она дает возможность услышать мнение тех, для кого эта работа и адресована», – сказал Шолохов. Напомним, в четверг состоялось совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвященном расширению Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению президента. На заседании Владимир Путин призвал решительно избавится от всех бессмысленных процедур и абсурдных норм в социальной сфере, которые «изматывают и унижают людей». Он попросил правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере: ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы, передает ТАСС. Главным в национальных целях развития глава государства назвал то, «чтобы граждане жили лучше – в больших городах, в малых населенных пунктах» и на всем огромном пространстве страны. Этот параметр Путин пообещал оценивать максимально объективно – на основе мнения людей, в том числе с учетом данных широких социологических опросов, передает РИА «Новости». «В этой связи прошу агентство (АСИ) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил президент. Путин подтвердил поддержку суверенитета Ливана 15 апреля 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с назначенным премьер-министром Ливана Саадом Харири подтвердил принципиальную позицию Москвы в поддержку суверенитета и территориальной целостности республики, сообщает пресс-служба Кремля. «Саад Харири проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и Харири обсудили актуальные вопросы региональной повестки дня. Была выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане. Также затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин. Кроме того, Путин поздравил Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан. Путин и Лукашенко обсудили Карабах 15 апреля 2021, 12:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте указывается, что «в контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорно-карабахского урегулирования. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях». Также в телефонном разговоре двух лидеров обсуждались «вопросы двусторонней повестки дня», был выражен «обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений». Напомним, Лукашенко и Алиев провели в среду официальные переговоры в рамках визита белорусского президента в Баку. Во время встречи глава белорусского государства высказал особую благодарность своему азербайджанскому коллеге за поддержку Белоруссии в сфере поставок нефти. Лукашенко назвал «блестящими» отношения между двумя странами в политической и экономической сферах. ЕР обратится к Путину с предложением обновить автопарк скорых в регионах 15 апреля 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Участники Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к представителям партии «Единая Россия» с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи. По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах. «(Во время пандемии) очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем – и по отзывам волонтеров – что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» – спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж». Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко в ответ заметил, что решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты. «Эта тема касается всей страны – и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу (обновления парка машин) в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», – сказал Ревенко, слова которого приводятся на сайте партии «Единая Россия». Напомним, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах – дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений. В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России 15 апреля 2021, 13:19 Текст: Евгения Шестак

Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова. Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов. «Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля. Напомним, накануне Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.