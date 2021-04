МиГ-31 отогнал американский самолет-разведчик от границ России Соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму 16 апреля 2021, 09:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения в Крыму в составе разнородных тактических групп, сообщает пресс-служба военного округа. «Соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО отработали учебно-боевые задачи в составе разнородных тактических групп на общевойсковом полигоне Опук в Крыму», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Действия командного состава оценил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников. Он отметил эффективность нешаблонных подходов при формировании тактических групп под конкретные задачи. «Тактическая группа, как конструктор, должна включать в себя подразделения способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести», – приводятся слова Дворникова. По данным пресс-службы ЮВО, с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов в составе тактических групп соединений округа сегодня могут быть задействованы мощные танковые и артиллерийские подразделения либо мобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах. Для обеспечения живучести привлекают подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, химзащиты, инженерных войск, расчеты беспилотной авиации, противотанковые и снайперские подразделения. В рамках контрольной проверки за зимний период обучения двусторонние тактические учения впервые проводятся одновременно на различных полигонах ЮВО. Соединения и воинские части отрабатывают задачи в обороне во взаимодействии с силами 4 армии ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии. Напомним, в конце марта плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения прошли на полигоне Опук в Крыму.

Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей 13 апреля 2021, 12:27

Корабли Каспийской флотилии (КФл) России направляются из Каспийского в Черное море на учения, сообщает Южный военный округ (ЮВО). В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей КФл, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает «Интерфакс». «На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов», – сообщили в ЮВО. Там добавили, что отряд кораблей продолжает переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону. В рамках проводимой в ВС России контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях. По приказу командующего войсками округа Александра Дворникова «для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии». Ранее российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море. Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском крае сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне. 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования (ВС США). Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному 13 апреля 2021, 10:51

Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости». «А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен. «Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава минобороны ФРГ предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России 13 апреля 2021, 14:06

Необходимо увязать вопрос заполняемости «Северного потока – 2» газом с действиями России, заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином. Крамп-Карренбауэр заявила, что «вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться». Она убеждена, «что если продолжить реализацию «Северного потока – 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России», передает ТАСС. В свою очередь Остин заявил, что Вашингтон не позволит, чтобы вопрос трубопровода «Северный поток – 2» встал на пути развития отношений США и Германии. «Поэтому мы продолжим работать с Германией и остальными партнерами в регионе, чтобы укреплять наш альянс и двигаться вперед», – добавил он. Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск. До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Между тем немецкие экологи подали иск против строительства «Северного потока – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД NI: «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в мире 14 апреля 2021, 13:01

В случае успешной, но затянувшейся модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире, считает военный аналитик Питер Сучиу в The National Interest. Строительство крейсера началось в мае 1983 года на Балтийском судостроительном заводе, а уже в декабре 1988 года корабль вошел в состав ВМФ СССР, напомнил журналист. Примечательно, что изначально ТАРК носил имя «Калинин», однако в 1992 году его переименовали в честь знаменитого русского адмирала Павла Нахимова, разбившего турецкий флот в 1853 году в Синопе. В 1997 году «Адмирала Нахимова» отправили на ремонт и модернизацию, но из-за финансовых затруднений, которые испытывала Россия в те годы, этот процесс затянулся, так как работы фактически начались гораздо позже – в 2013 году, подчеркнул Сучиу, пишет ФАН. «Все хорошее приходит к тем, кто ждет, и после нынешних усилий по модернизации «Адмирал Нахимов», безусловно, станет самым мощным военным кораблем в ВМФ России и, возможно, в мире. Он будет оснащен различными радарами и передовыми датчиками, а также разнообразным наступательным и оборонительным вооружением», – пишет Сучиу в The National Interest. В то же время он усомнился в словах руководителя Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, сделанных летом прошлого года, о том, что модернизация крейсера близка к завершению. «Военный корабль на самом деле провел больше времени на модернизации, чем в море. … С учетом последних задержек переоборудование и модернизация в сумме могут занять более десяти лет. Хотя это может быть способный военный корабль – и один из самых мощных в мире, – России все-таки нужно вывести его в море, и кто знает, когда это на самом деле произойдет», – пишет эксперт. На прошлой неделе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М (шифр «Орлан») «Адмирал Нахимов» будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) России не раньше 2023 года. «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. В рамках модернизации крейсер будет оснащен унифицированными пусковыми установками и сможет нести различные типы ракет, в частности корабль получит гиперзвуковые ракеты «Циркон». Строительство военной базы НАТО вызвало скандал в Румынии 15 апреля 2021, 16:05

Румынские фермеры, земля которых была выкуплена министерством обороны республики под строительства базы Североатлантического альянса, пожаловались на шестикратно заниженную компенсацию. В мае 2020 года министр обороны Николае Чьюкэ подписал постановление об отчуждении 2,4 тыс. гектаров земли недалеко от 57-й авиабазы в округе Констанца. Минобороны Румынии объявило, что на этой земле будет построен «настоящий военный город НАТО», в котором смогут расположиться около 10 тыс. солдат и мирных жителей. Проект будет реализован в ближайшие 20 лет, пишет издание Adevarul. Решение о переселении затронуло более 1 тыс. местных жителей, в том числе 22 семьи, владеющих фермами в данном районе. Большая часть земель уже выкуплена армией, однако местные жители остались недовольны установленной стоимостью компенсации за землю, которая, по их словам, в шесть раз ниже средней цены на свободном рынке. «Правительство устанавливает неоправданно низкую цену без учета социальных, экономических и финансовых последствий для граждан или местных властей», – говорится в петиции, подписанной несколькими безземельными фермерами. В 2019 году сообщалось, что министерство обороны Румынии намерено потратить 12 млрд леев (около 2,8 млрд долларов США) на реконструкцию, адаптацию к стандартам НАТО и увеличение пропускной способности 57-ой авиабазы. Баку отправил в Москву письмо с фотографиями относительно «Искандеров» 13 апреля 2021, 11:58 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным информацию об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе, Баку также послал официальное письмо в Москву по этому поводу. Алиев сообщил на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество» в Дипломатической академии, что 1 апреля у него «состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным», передает РИА «Новости». «Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Путиным). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», – добавил он. При этом Алиев назвал «странными» заявления официального Еревана о ракетах: «То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений». Напомним, Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев заявил, что Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты «Искандер-М», которые, по его словам, были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версию о применении Ереваном российских ракетных комплексов «Искандер». Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян отказался сообщать, применяла ли армянская сторона во время войны в Карабахе ракетные комплексы «Искандер». «Я не собираюсь раскрывать государственную тайну», – цитировало экс-главу военного ведомства агентство «Спутник Армения». Москва опровергает использование армянской стороной ракет «Искандер». Комментируя сообщения Баку о находке обломков ракет в зоне конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: комплексы «Искандер» не применялись в ходе обострения ситуации в Нагорном Карабахе. До этого аналогичные объяснения давал Генштаб России. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Алиев – выпускник МГИМО, профессиональный международник», и «его линия – способ аргументации: если Россия поставила Армении летальное оружие, которое та использовала не должным образом, то Москва больше не имеет права поставлять его Армении». В Минске заявили о развертывании разведцентров НАТО у границ Белоруссии и России 14 апреля 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил о продолжающейся активности НАТО у границ Белоруссии и России, выражающейся в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры, сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии. Начальник Генштаба сообщил об этом на заседании Военного комитета ОДКБ в Москве, передает ТАСС. «Генерал-майор Гулевич выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточноевропейскому региону. В этой связи было отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов», – отметили в белорусском оборонном ведомстве. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. До этого Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ. Кроме того, в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море. Сообщалось также, что США собираются перебросить свои F-35 в Европу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море 15 апреля 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. «Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости». По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены. Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». Названы сроки поставок ударного беспилотника «Охотник» в войска 13 апреля 2021, 22:03 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные начнут получать беспилотный ударный комплекс «Охотник» через три года, заявил зампред коллеги Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов. «Планируются поставки «Охотника» в войска начать уже в 2024 году», – заявил замглавы коллегии в интервью «Российской газете». По его словам, беспилотник может работать под управлением летчика, который пилотирует Су-57, при этом «эти самолеты и беспилотники могут взаимодействовать не только друг с другом, но и в различных типах боевых порядков». В скором времени планируется реализовать возможность управления несколькими беспилотниками «Охотник» из кабины одного Су-57. «Отрабатывается функция целераспределения между этими летательными аппаратами. Групповое применение управляемых самолетов и беспилотных летательных систем – совсем не за горами. И первые полеты тому подтверждение», – добавил Ельчанинов. «Охотник» в дальнейшем будет способен под управлением ведущего пилотируемого аппарата «решать любые задачи по воздушным и наземным целям», подчеркнул собеседник издания. «В этой связке мы видим большие перспективы и наращивание боевого потенциала Воздушно-космических сил России», – подвел итог зампред ВПК. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Шойгу раскрыл обстоятельства получения звания Героя России 16 апреля 2021, 04:56

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье. «Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну, много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем», – сказал Шойгу в интервью изданию «Комсомольская правда». Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и «ему хватило». По словам Шойгу, сразу «после Южной Осетии тут же пошла Абхазия». «Параллельно с ней было Приднестровье. Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны», – сообщил министр обороны. По его словам, впервые он услышал о присвоении звания Героя перед Парадом 9 мая. «Проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет», – рассказал Шойгу. По словам министра обороны, отдельной вехой стоит операция в Сирии, которая позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки и возродить боевой дух офицера. «Говоря про Крым, я должен начать с главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией», – рассказал Шойгу. «После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась», – сказал министр. Указ президента о присвоении Шойгу звания Героя России был подписан 20 сентября 1999 года. Нынешний глава Минобороны был удостоен золотой звезды «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях». Напомним, президент России Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму. В России началось строительство завода по производству ударных дронов 16 апреля 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе компании. Компания «Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты могут нести до 200 килограмм боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата, передает РИА «Новости». «Компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки – запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», – сказали в пресс-службе. Там уточнили, что «инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей». В компании также добавили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять свыше 900 миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тыс. квадратных метров. Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, слова которого приводят в пресс-службе, перед компанией стоят очень жесткие сроки, но будет сделано «все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», – добавил глава компании. Как сообщил в свою очередь высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе, «новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны, так и других заказчиков». Компания «Кронштадт» также ведет разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния» и тяжелых ударных БПЛА «Гром». Средневысотный ударный беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Иноходец», также известный как «Орион», разработан компанией «Кронштадт» по заказу Минобороны. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса – 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 200 килограммов. «Орион» способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы. В декабре 2020 года Минобороны впервые показало БПЛА «Орион» в ударном варианте. В том же месяце БПЛА «Орион» впервые применил малогабаритные управляемые ракеты. О подписании первого серийного контракта на поставку беспилотников «Орион» между Минобороны и компанией «Кронштадт» стало известно на форуме «Армия-2020». В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса «Орион» был передан в апреле 2020 года. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников. В ОБСЕ указали, что перемещение войск по России не затрагивает безопасность других стран 14 апреля 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Россия не ведет существенной военной деятельности, о которой требуется отчитываться в рамках Венского документа, мероприятия по перемещению российских войск на территории страны не затрагивают безопасность других государств, заявила советник делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. «Российская Федерация считает задействование Украиной процедур, предусмотренных пунктом 16 главы III Венского документа 2011 года (ВД-2011), безосновательным. Мы не ведем какой-либо существенной военной деятельности, о которой требуется предоставлять информацию в рамках ВД-2011. Она носит рутинный плановый характер, осуществляется в рамках завершающегося зимнего периода тренировок частей и подразделений, в том числе Южного военного округа, и не требует уведомления», – заявила Жданова на чрезвычайном совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. Она также подчеркнула, что «все мероприятия по перемещению российских подразделений реализуются в рамках боевой подготовки на нашей национальной территории», они «адекватны обстановке и не затрагивают безопасность других государств», передает ТАСС. Представители государств – участников ОБСЕ проводят в среду по запросу Украины заседание в ОБСЕ на тему ситуации с наращиванием военного присутствия на границе России и Украины. Ранее главы МИД стран G7 заявили, что обеспокоены «наращиванием войск», которое, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной и в Крыму. В то же время пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Россия и Армения решили обсудить увеличение возможностей 102-й военной базы 14 апреля 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Армения и Россия обсуждают возможности расширения возможностей 102-й российской военной базы, а также создание в Сюникской области филиала этой базы, заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Мы надеемся и мы обсуждаем вопрос обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении, а также идут переговоры о создания плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области республики. Эти обсуждения весьма эффективны. Российские пограничники участвуют в охране госграницы в Сюнике», – цитирует ТАСС Пашиняна. По его словам, военный союз с Россией является основой внешней безопасности Армении. «Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию», – заявил он. Напомним, 7 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном назвал самой актуальной проблемой ситуацию в Карабахе. Ранее Пашинян сообщил, что на встрече с российским лидером планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Шойгу начал проверку пункта базирования подлодок «Борей» на Северном флоте 13 апреля 2021, 11:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. «В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров «Борей» и «Борей-А», – передает ТАСС сообщение российского военного ведомства. Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры. В завершение поездки министр обороны проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления Министерства обороны России, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов» предприятиями промышленности, сообщает Минобороны России. Напомним, в сентябре Шойгу заявил о решении повысить мобилизационную готовность армии и флота. Главком ВМФ оценил работу подлодку «Князь Владимир» во льдах Арктики 13 апреля 2021, 14:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Главком ВМФ Николай Евменов доложил министру обороны Сергею Шойгу, что стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» отлично зарекомендовал себя при всплытии во льдах Арктики, когда сразу три атомных субмарины взломали полутораметровый лед. Евменов доложил, что «Князь Владимир» «полностью оправдывает свое предназначение, при всплытии никаких повреждений не было». Шойгу заслушал доклад главкома в ходе инспекции военной и социальной инфраструктуры пункта базирования атомных подводных лодок в гарнизоне Гаджиево (Мурманская область), передает ТАСС. В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них – подлодки проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»). Третья – новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».