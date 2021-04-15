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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Названы сроки начала поставок и производства «Спутника V» в Индии
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Первые поставки российской вакцины «Спутник V» в Индию состоятся до конца апреля, производство препарата запустят в мае с постепенным повышением объема до 50 млн доз в месяц, заявил посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма.
«Согласно данным от компаний, первая поставка состоится в этом месяце. А производство будет запущено в мае, постепенно его объемы будут повышаться», – цитирует РИА «Новости» посла. По его данным, объем производства вакцины в Индии может вырасти до 50 млн доз в месяц.
Он напомнил, что объем производства российской вакцины в Индии может достичь более 50 миллионов доз в месяц.
«Это очень много. От 60-70 % мирового производства «Спутника V» будет в Индии. И мы очень счастливы такому сотрудничеству между сторонами», – добавил дипломат, отметив при этом большую общественную поддержку российской вакцине в его стране.
За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек.
В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Перед этим РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech о производстве в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом
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Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V».
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.
«Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев.
Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет.
«Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог.
С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.
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Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.
В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
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В Индии за сутки заразились коронавирусом более 200 тыс. человек
За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее количество заболевших коронавирусом в Индии достигло 14,1 млн человек. Таким образом по этому показателю страна переместилась на вторую строчку сразу после Соединенных Штатов, где зарегистрировано 31,4 млн случаев COVID-19. Многие больницы в Индии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщили о серьезной нехватке коек и запасов кислорода, сообщает Al Jazeera.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где находится Мумбаи. На этот регион приходится около четверти всех заболевших в стране. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тыс. заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тыс. человек.
Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет, передает РИА «Новости».
Следом за Махараштрой за сутки наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250) и Карнатаке (11 265).
В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».
В Италии после вакцинации AstraZeneca умерли четыре человека
В Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщило итальянское агентство по лекарствам (AIFA).
Два из смертельных случаев связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса, еще два человека скончались от тромбоза кровеносных сосудов, говорится на сайте агентства.
Согласно отчету AIFA, смерть вакцинированных наступила в течение двух недель после инъекции препарата. Всего же было выявлено 62 случая тромбоза после вакцинации продуктом AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
МИД Франции раскритиковал главу Прованса за заказ вакцины «Спутник V»
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
«Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: «У меня есть возможность, я закажу». Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов», – передает ТАСС слова Бона в эфире радиостанции Radio J.
Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. «Мы не исключаем (российские вакцину), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем», – добавил он.
«Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда», – заключил он.
Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе.
Первым компонентом вакцины от COVID привились более 1 млн москвичей
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Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек».
«Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», – добавил мэр.
Он указал, что среди 1 млн вакцинированных имеются «считанные единицы» заболевших, препарат доказал свою надежность и безопасность.
Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью: «Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть».
Кроме того, Москва полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса, «в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах». Кроме того, «на этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику».
Ранее стало известно, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Между тем Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.
В России создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу.
«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу.
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565.
Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 398 человек.
Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Премьер Словакии назвал сроки начала вакцинации «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать использоваться в Словакии уже с мая, если успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории, сообщил премье-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем.
«В ближайшие дни начнется тестирование вакцины «Спутник V» в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», – передает слова Хегера РИА «Новости».
По словам словацкого премьера, в настоящее юристы изучают соглашение о поставках российского препарата. При это Хегер отметил, что «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». Премьер-министр Чехии в свою очередь напомнил, что Прага уже имеет предложение о поставках вакцины, и в понедельник первый вице-премьер страны Ян Гамачек отправится в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата.
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Южной Корее
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Южной Корее.
«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Корее», – сообщили в фонде, передает ТАСС.
Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля.
Тем временем в среду в Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, к лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз.
ФМБА получило разрешение на вторую фазу исследований препарата «Мир-19» от коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19», заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
«Вчера было получено разрешение на вторую фазу клинических исследований, мы полностью готовы», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».
По ее словам, ФМБА ожидает регистрации препарата для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» к концу текущего года. «Сейчас начинается вторая фаза... я уверена, она займет как минимум несколько месяцев, поэтому если эффективность будет подтверждена, я так думаю, что мы на регистрации выйдем к концу года текущего», – сказала Скворцова.
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19» – препарат для профилактики и лечения COVID-19.
В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России
Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова.
Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов.
«Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля.
Напомним, накануне Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
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