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Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
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«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила
Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
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В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
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Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена
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Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала – не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил журналистам, что Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели, обсудили климатическую повестку.
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Он также предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
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Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.
«Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.
Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.
Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».
По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.
Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
В телефонном разговоре
президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости»
. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.
В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.
Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.
«Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.
Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.
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Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
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Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД.
«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
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«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
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Захарова ответила требующему предсказуемости от России Вашингтону
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Вашингтон не должен требовать от Москвы предсказуемости, поскольку за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома». «Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать – ни от нас, ни от кого-либо другого», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Она также заявила, что Россия хочет выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе. «Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с США, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам. Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что цель США – «иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог».
Тем временем президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Эксперт указал на новый подход России в отношениях с США
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«Жаль, что ранее Москва не реагировала на действия Вашингтона подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил вызов посла США к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили, что если Вашингтон на фоне слов Джо Байдена об улучшении отношений с Россией введет новые санкции – Москва на это отреагирует самым решительным образом.
«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Он также добавил, что Россия внимательно изучила положительный опыт Китая, который ровно таким же образом отреагировал на введение санкций со стороны Евросоюза. «Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики», – считает Ткаченко.
При этом, по словам эксперта, звонок Джо Байдена Владимиру Путину во многом сузил коридор возможностей для американцев, поскольку они исключили наиболее негативные и опасные сценарии развития ситуации. «Но мы хотим, чтобы американцы признали отказ от радикальных санкционных мер. Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», – уверен эксперт.
Впрочем, политолог предостерегает от излишнего оптимизма в оценке текущей обстановки, поскольку несмотря на временный перехват Россией стратегической инициативы в отношениях с США, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что «Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль». «Кроме того, сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
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Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Путин заявил о строительстве самого мощного в мире ледокольного флота
В России создается самый мощный ледокольный флот в мире, заявил глава государства Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.
«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никто никогда не строил», – отметил он, передает ТАСС.
Президент также отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
Напомним, обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать.
Вена предложила стать площадкой для саммита России и США
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Если лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии.
«Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС.
Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
Эксперт: Вместо «разрядки» США могут спровоцировать новый скандал
Предложенный Джо Байденом российско-американский саммит на нейтральной территории, по форме напоминающий встречу в Хельсинки времен холодной войны, может закончиться публичным скандалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Новость о предстоящей (вроде бы) встрече [президента США Джо] Байдена и [президента России Владимира] Путина на нейтральной территории (судя по всему, снова в Хельсинки) вызвала у многих чувство облегчения – чересчур громко в последние дни побрякивали оружием под соответствующие разговоры. А намерение обсудить стратегическую стабильность словно возвращает к старым добрым временам холодной войны – разрядка. Но старых добрых на дворе нет, поэтому саммит, напоминающий по форме прежние, по содержанию может оказаться совсем не таким», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
«Вспомним недавнюю встречу на Аляске делегаций США и КНР, которая предполагалась как знакомство и некое новое начало после нервотрепки эпохи Трампа. Вместо хотя бы поверхностного умиротворения – публичный скандал с демонстрацией непреклонности, глубокое взаимное неудовольствие. Фиксация непреодолимых разногласий, которые подаются в качестве идеологических, по крайней мере, с американской стороны. Да, собственно, и Китай о том же – принципами не торгуем, поучений не слушаем», – отметил Лукьянов.
«Кажется очень странным для первого свидания, но это с какой стороны взглянуть. Если полагать, что цель администрации Байдена, на самом деле, не нормализация с Китаем, а мобилизация Запада в привычном для холодной войны виде, то все логично. Пришли зафиксировать идейную рамку, призыв к растерянным от происходящего союзникам – отставить сомнения, делай как я. Следуй за мной. Если спроецировать все это на Россию, можем ожидать встречи с такими же перепалками и с той же целью. Путина не боимся, Россия – бумажный тигр, наша сила – в наших убеждениях. Залпом весь набор претензий и обещаний про «цену, которую придется заплатить». Чтобы все видели», – считает Лукьянов.
«Иными словами, мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряженность и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности, прежде всего для собственной аудитории, которую надо ободрить. Сомкнуть ряды. Конечно, отличие России от Китая – в масштабах ядерного потенциала. Не случайно стратегическая стабильность мелькает, это все по идее не про торговлю и деньги, а про войну и мир. Но это по идее. А там увидим, слишком уж много чего изменилось в поведении и восприятии со старых добрых», – отмечает Лукьянов.
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
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На Украине озвучили ожидания от разговора Путина с Байденом
Киеву важно, чтобы США продолжали контакты с Россией, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, говоря о разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
«Украина заинтересована, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая», – передает его слова «Укринформ».
Кислица считает, что стороны могут встретиться на полях какого-то международного мероприятия или и в двустороннем формате. «В любом случае, чтобы такая встреча состоялась, ей будет предшествовать длительная подготовка по ее содержательному наполнению. Не думаю, что Вашингтону интересны экспромты», – сказал он.
По словам постпреда Украины, Киеву важно, чтобы США донесли до Москвы позицию Вашингтона по ситуации на юго-востоке Украины.
«Нынешняя ситуация рассматривается как угроза региональной безопасности, то есть несущая угрозу всему Черноморскому региону и Европе», – заявил он.
Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила
, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
США собрались перебросить американские F-35 в Европу
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Вооруженные силы (ВС) США осенью 2021 года начнут перебрасывать истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в Европу в рамках постоянного размещения на континенте, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс на слушаниях в Сенате США.
«Нам в США нужны F-35 в Европе. Они начнут появляться осенью 2021 года, дабы гарантировать, что у нас есть конкурентное преимущество, необходимое для того, чтобы защищать свою суверенную территорию», – приводит слова Уолтерса ТАСС.
«F-35 очень важен. Наша диспозиция в военном плане сильна, но ей бросают вызов. И часть этого вызова представляет собой эволюция самолета пятого поколения Су-37 у россиян», – заявил глава Европейского командования (ЮКОМ) ВС США.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе. По его данным, страны НАТО сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники. В прошлую среду Москва обвинила НАТО в наращивании активности у границ России и на Украине.