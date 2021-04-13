Глава Забайкалья рассказал о снижении числа безработных в регионе

Глава Забайкальского края Александр Осипов в разговоре с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарьей Кислициной отметил, что с прошлого года в регионе более чем в два раза снизилось число безработных.

Во вторник состоялся очередной прямой эфир в рамках проекта Экспертного института социальных исследований «Регионы о главном». Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поговорила с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Александр Осипов демонстрирует новые управленческие подходы, отстаивание интересов региона и искреннее отношение к запросам жителей, что характеризует его как губернатора новой волны. Масштабное обновление социальной инфраструктуры, дорог, системный подход к развитию инвестиций и поддержке бизнеса дают основание говорить о главе Забайкалья, как эффективном управленце, который готов решать застарелые проблемы региона», – отметила Дарья Кислицына.

Если в 2020 году основной задачей в условиях пандемии было спасение жизни людей, предоставление им необходимых условий для получения медицинской помощи, то в 2021 году главным в своей работе Александр Осипов обозначил восстановление. Оно касается как здоровья людей, так и экономики региона. «Мы готовим программу, называем ее «Здоровое Забайкалье». Первая задача, реабилитировать всех тех, кто переболел. Второе, поскольку мы выводили койки по основным назначениям, и люди не получили много плановой медицинской помощи, обязательно сейчас восстановить предоставление этой помощи, наверстать упущенное. Но есть и ряд других важных вопросов, которые мы относим к «Здоровому Забайкалью». Это восстановление экономики и занятости», – отметил губернатор.

По словам главы Забайкалья, с прошлого года более чем в два раза снизилось число безработных в крае, тем не менее цифра сегодня все еще значительная. Регион занимает 2-е место в Дальневосточном федеральном округе и 7-е место по стране по объему оказанной помощи предприятиям МСП за прошедший год в условиях коронавируса. Тем не менее, губернатор не считает возможным останавливаться, будут найдены новые возможности для продолжения финансирования создания новых рабочих мест, расширения предприятий.

Еще одной важной программой для региона стало Пятилетие спорта – долговременная программа развития спорта и популяризации ЗОЖ, запущенная в Забайкалье в декабре 2020 года. «Программа должна оказать позитивное влияние на развитие молодежи, долголетие и здоровье населения Забайкалья, социальное благополучие. Работа будет идти по двум направлениям: наращивание количества спортивных объектов, как уличных, так и закрытых, а также организация и проведение спортивных мероприятий в регионе», – отметил Александр Осипов.

Также обсуждалось улучшение медицинских условий и строительство новой больницы, в которой смогут лечить новорожденных. Осипов отметил, что власти региона подготовили всю необходимую документацию и добиваются решения вопроса на федеральном уровне. По словам главы Забайкалья, край рассчитывает на скорое решение вопроса о строительстве нового медицинского учреждения, в котором будут созданы все условия для наблюдения и лечения новорожденных и самых маленьких забайкальцев.

В разговоре обсудили отсутствие Читы в списке субсидируемых из федерального бюджета дальневосточных авиамаршрутов. По словам Осипова, несмотря на то, что включение региона в состав Дальневосточного федерального округа дало много преференций краю, бюджет на субсидирование авиасообщения тем не менее не был выделен. «При первом распределении субсидий мы в этом году не попали в список. Сразу обратились к руководству страны, к Юрию Петровичу Трутневу я обратился лично. Даны поручения, сейчас готовится решение. Глава Минвостокразвития, Министерство транспорта и руководство Росавиации заверяют, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», – отметил глава Забайкалья.

Комментируя включение себя в ТОП-10 губернаторов новой волны, составленный ЭИСИ, Осипов отметил основные качества хорошего управленца: «настоящий руководитель должен быть в народе, использовать доступные и оптимальные средства общения, держать руку на пульсе, видеть будущее и понимать практически, что для этого будущего надо делать сегодня». При этом он подчеркнул, что эффективные управленцы должны находиться в постоянном развитии: «Жизнь заставляет все обновлять. На людях, их управленческих практиках это должно сказываться. И так как нам социальные сети, девайсы дают новые возможности, мы должны их по максимуму использовать».

Напомним, проект «Регионы о главном» стартовал весной 2020 года. Дарья Кислицына вместе с губернаторами обсуждает управленческие практики региональных властей и стратегические направления развития регионов. Также главы регионов отвечают на вопросы СМИ и местных жителей. Всего в рамках проекта уже состоялось более 20 интервью с губернаторами.