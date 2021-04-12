После кражи денег у дочери Чкалова возбудили уголовное дело

Полиция в Москве возбудила уголовное дело о мошенничестве и хищении у пенсионерки 23 млн рублей, по данным источника, речь идет о дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова.

В полицию 9 апреля обратилась женщина, которая сообщила, что неизвестные ввели в заблуждение ее бабушку 1939 года рождения и украли у нее 23 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», – добавила Волк.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о дочери Чкалова.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что столичные следователи проверяют информацию о мошенничестве в отношении дочери Чкалова.

СМИ сообщали, что младшая дочь летчика-испытателя Ольга оказалась жертвой мошенников, женщина перевела злоумышленникам больше 23 млн рублей. Чкаловой позвонил неизвестный и сообщил, что является старшим лейтенантом следственного отдела. Он заявил, что ее данные утекли в Сеть и теперь мошенники могут завладеть ее средствами.