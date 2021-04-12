Россия призвала не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану

Замглавы МИД Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.

«Что касается проблематики санкций и вопросов, относящихся к возвращению Ирана к выполнению своих обязательств в рамках СВПД – все это элементы работы, которая ведется, здесь ничего не нужно драматизировать. Это все было предсказуемо, хорошо просчитывалось, обсуждалось по различным линиям на этапе подготовки к началу заседания в Вене», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на этой неделе работа будет продолжена. «Здесь нет оснований для беспокойства, никакого особенного тупика или затруднений не возникает, (это) рабочие моменты – стороны отрабатывают энергично свои подходы. Мы вносим вклад – политический и интеллектуальный – в нахождение развязок и выработку общего знаменателя», – отметил замминистра.

«Мы считаем, что мероприятия в рамках совместной комиссии, включая деятельность рабочих групп, на протяжении последних дней показали востребованность этого нового формата, наличие у него неплохих перспектив», – подчеркнул Рябков.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.

В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций.