Мясников назвал способы борьбы с кризисом среднего возраста

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кризис среднего возраста чаще всего связан с переоценкой мира и самого себя, посоветовав воспринимать этот период как «сигнал к атаке», ведь перед человеком открываются новые горизонты.

«Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». По словам Мясникова, диагноза «кризис среднего возраста» в науке не существует, однако современная психология приравнивает его к депрессии.

Также эксперт посоветовал воспринимать этот период как «сигнал к атаке», потому как перед человеком открываются новые возможности. Он напомнил, что впереди человека ждет «самая вкусная, самая активная часть жизни».

Ранее Александр Мясников рассказал, что при повышенном артериальном давлении недопустимы неправильный рацион и избыточный вес, нужно исключить жирную пищу и сократить потребление соли и сахара.