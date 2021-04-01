Профессор описал «присущие маньякам» черты лица

Внешние данные не могут на 100% свидетельствовать о причастности человека к каким-либо преступлениям, однако изучение большого массива статистических данных позволяет делать некие выводы относительно внешности преступников, в частности, маньяков-насильников, заявил доктор психологических наук, профессор Борис Хигир.

Хигир изучает физиогномику, когда по анализу внешних черт лица определяется типа личности человека, его душевные качества и состояние здоровья, передает «Ридус».

Эксперт пояснил, что он делает выводы о типовых чертах преступников на основе анализа статистических данных 5 тыс. человек. Так, есть «располагающий» тип внешности у преступников, например, Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», а есть «отрицательный» тип внешности.

«У него будет перебит нос в двух местах, рассечение бровей наблюдается, прижатые уши – характерные особенности маньяков, которые насилуют женщин. У них очень большая челюсть, широкая. Руки небольшие, пальцы крепкие, но руки не длинные. Пальцы у них сильные, как у штангистов, чтобы они могли душить свою жертву. Они могут нападать сзади, душить, а потом использовать. Они живых людей боятся, живой человек может кричать, и он попадется», – объяснил Хигир.

Кроме того, по мнению специалиста, практически все насильники родились в теплое время года – в марте, апреле, мае, июне, июле.

Эксперт добавил, что педофилы чаще всего имеют располагающую внешность: «У них развит можно сказать так – внутренний ген, ген агрессии. Еще американские и французские биологи-антропологи пришли к выводу, что когда это ген нарушен, у человека возникает желание заниматься сексом с детьми. У них очень нормальный взгляд. Они коренастые, крепкого телосложения. Их очень трудно распознать, они очень закрытые люди».

Поиском взаимосвязи между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его готовностью совершить преступление занимается криминальная антропология, родоначальником этого направления в криминологии стал итальянский психиатр Чезаре Ламброзо.

Он сформулировал несколько практических рекомендаций к определению патологической предрасположенности человека к совершению тех или иных преступлений по набору внешних признаков.

При этом идеи Ломброзо многократно подвергались научной критике. Например, австрийский и немецкий юрист-криминолог Франц фон Лист доказал, что не существует ни «преступных мозгов», ни «черепов убийц».

По его мнению, все попытки установления антропологических типов преступников – убийц, поджигателей, фальсификаторов, насильников – следует оставить в стороне как «методически фальшивые».

Напомним, очередной скандал вокруг «скопинского маньяка» Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак.