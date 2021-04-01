Российский рынок акций открылся разнонаправленно Минэнерго раскрыло механизм стабилизации рынка топлива Курс рубля остался неизменным к доллару и евро 1 апреля 2021, 07:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов – 75,69 рубля. Курс евро также не изменился – 88,78 рубля, передает ТАСС.

Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве 31 марта 2021, 14:34

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник. Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт. Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог. Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский. «А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет «Искандер» 31 марта 2021, 14:10

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщает о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе ракетных комплексов «Искандер». По словам азербайджанского чиновника, с декабря 2020 года агентство в Шуши проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе разминирования были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. Представитель структуры назвал географические координаты обломков ракет – 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E. По его словам, в ходе проверки специалистами опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер», сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Haqqin.az. Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, как говорят азербайджанские саперы, армяне запустили по Шуши». «Маркировка 9М723 действительно принадлежит этому типу боеприпасов», – добавил военкор. В свою очередь телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на силовые структуры сообщает, что «в результате удара «Искандера» по Шуши могли погибнуть до 500 военных Азербайджана». «Удар был нанесен по объекту, где разведкой Армии обороны Арцаха было обнаружено большое количество живой силы противника. В подвальном помещении во время обстрела, в ходе которого и был применен «Искандер», находилось порядка 500 азербайджанских военнослужащих. Часть из них являлись наемниками из протурецких террористических группировок, но имели на руках документы Азербайджана», – отмечает канал. Он также сообщает, что «в официальных внутренних отчетах Баку могут фигурировать другие цифры». Между тем в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах. В Минобороны России также заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. Экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции 31 марта 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская вспомнила, как проходила ее работа в качестве сторонницы блогера и рассказала, почему она разочаровалась в проектах оппозиции. Нарвская рассказала, что ее сотрудничество со сторонниками Навального началось в 16 лет, когда она в 2016 году стала агитировать за Любовь Соболь, а в 17 лет девушка стала сотрудником избирательного штаба Навального и уже сама занималась координацией волонтеров. «На тот момент я верила в Алексея и в то, что он делает правое дело. В 17 лет, заканчивая школу и убегая прямо из штаба на свой собственный выпускной, мне казалось, что мы делаем самое доброе дело. Мной руководила вера в то, что я занимаюсь важной миссией спасения России. Эта безоговорочность и инфантильность поначалу заслоняли собой все. В том числе здравый смысл. Это было выгодно и удобно тем, кто нанял меня на работу», – вспоминает Нарвская. Позже она осознала, что боролась против того, подобием чего являлся ФБК (признан в России НКО-иноагентом). «Например, мы боролись против кумовства. Алексей все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги – все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись», – рассказала бывшая сторонница блогера в интервью «Газете.ру». Вспоминая о работе в штабе Навального, девушка рассказала, Волков был постоянно недоволен волонтерами. «Было очень много интриг, недоверия, подозрений. Приходишь каждый день на работу, стараешься, но постоянно встречаешь негатив, недовольство и упреки, что делаешь недостаточно. … Нам надо было постоянно улыбаться и обязательно выставлять красивую картинку в Twitter, чтобы главный штаб мог делать репосты, чтобы у них был материал о работе, которую они могли выдать за свою собственную. От Волкова мы слышали только то, что мы должны делать, никаких слов поддержки в свои редкие визиты в штаб он не говорил. Зато, если ты девушка, которая может стать красивым дополнением для картинки в Twitter, ты обязательно должна сфотографироваться с ним и счастливо улыбаться от того, что стоишь рядом с Леонидом Волковым. Такой прессинг ради прекрасной России будущего шел вразрез с тем, за что мы боролись», – рассказала Нарвская. Она также отметила, что самим волонтерам запрещали выходить на митинг в поддержку Навального и предупредили их об отсутствии юристов, которые помогли бы в случае задержания. «Я помню чувство стыда, которое испытывала, когда модерировала общий чат. Мы просили писать о проблемах и задержаниях в личные сообщения или в специальные группы помощи задержанным, но некоторые такие сообщения проскакивали. Мы их удаляли, чтобы не вызывать панику у остальных. Волонтерам, которые писали мне личные сообщения, я не знала, что ответить, отвечала общими фразами. Я не знала, чем им помочь», – вспоминает Нарвская. Она также рассказала, что считает Навального инфантилом. «Я общалась с ним всего один раз, когда у нас была фотосессия для брошюр. Он показался мне очень растерянным человеком, который не знает куда ему идти и ему нужна поддержка, правая рука. Этой рукой он выбрал Леонида Волкова, но это очень плохой выбор. Волков только отталкивает сторонников и всех адекватных людей. Думаю, он замешан в не очень приятных и не очень честных вещах», – добавила она. Кроме того, Нарвская раскритиковала Волкова за то, что он призывает молодежь выходить на митинги, в то время как сам находится за границей. «Недавно я включила один из стримов Леонида Волкова на YouTube, и мне показалась очень занимательной картинка, когда Леонид сидит в хорошо оснащенной и оборудованной студии с последним MacBook, ведет прямую трансляцию, где кадры с улиц российских городов с задержаниями людей, с совершенно зелеными подростками, говорит о том, что они молодцы и нужно продолжать, что «свободная Россия будущего» уже не за горами. Рядом с ним сидит холеный Жданов, который также нахваливает протесты и поддакивает Волкову. Этот контраст вызвал у меня очень негативные эмоции. Эта картинка, как мне кажется, должна вразумить каждого вменяемого человека, который в следующий раз захочет выйти под эгидой Алексея Навального. То, что сейчас делают Волков и ко, сбежавшие за границу, – это унижение для людей, которых они призывают участвовать в протестах. Почему Волков до сих пор, даже находясь в другой стране, не вышел на улицу, не помитинговал? Почему он ни разу не вышел к консульству с плакатом? Они всегда сидели в стороне. Просто теперь, когда они вещают из другой страны и призывают людей активнее участвовать в политической жизни России и выходить на улицы, это звучит особенно лицемерно», – заявила Нарвская. Свою работу на Навального она называет тяжелым опытом. «Но я благодарна ему, поскольку я увидела, как на самом деле обстоят дела на оппозиционной кухне. С меня слетели розовые очки, и я поняла, как устроена главная оппозиционная машина в России и какие люди стоят за этим», – заключила девушка. Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю 31 марта 2021, 20:00

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он. «На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости». Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях. «Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов. «За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе. Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов. По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».



«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины. Мытищинский стрелок в бою со спецназом применял автоматы Калашникова и пулемет Дегтярева 31 марта 2021, 12:06

Фото: Александр Хинштейн/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Владимир Барданов, открывший накануне стрельбу по силовикам в Подмосковье, стрелял из ручного пулемета Дегтярева 1948 года выпуска, а также применял автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «в ходе боя Барданов стрелял из пулемета Дегтярева 1948 года», данное оружие было найдено в его сгоревшем доме, «оно сильно обгорело, однако будет направлено на исследование», передает ТАСС. По его словам, в ходе боя подозреваемый также применял автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны. «Во время боестолкновения с росгвардейцами Барданов активно перемещался по дому и периодически менял оружие. В сгоревшей части дома обнаружен также пистолет-пулемет «Кедр» с глушителем. Оружие этого типа сейчас имеется на вооружении МВД и Росгвардии», – также рассказал источник. По его словам, в начале перестрелки Барданов открыл огонь из автоматического оружия на поражение, предупредив силовиков, чтобы уходили: «Он утверждал, что защищает семью, удерживая их. Затем выпустил из дома дочь с детьми четырех и восьми лет. Во время штурма он даже открыл огонь по силовикам из гранатомета, из-за чего в доме произошел первый пожар». Всего стрелок кинул в силовиков не менее 20 гранат. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. К вечеру в доме произошел второй пожар. Барданов отказался сдаться и остался в горящем помещении, позже было найдено его обгоревшее тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), по этой статье подозреваемому могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Также в его доме нашли крупный арсенал оружия. Другой источник сообщал, что приставы разыскивали Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим. Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки 31 марта 2021, 22:12

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города. Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости». Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС. Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сторонники Саакашвили атаковали приехавшего в Тбилиси Познера 31 марта 2021, 21:27

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в среду буквально преследуют в Тбилиси известного телеведущего Владимира Познера, протестуя против «приезда российского журналиста», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Они прибыли к гостинице, где остановился Владимир Познер, свистят и пытаются ворваться внутрь. На месте мобилизована полиция. Одна из лидеров грузинской оппозиции, выпускница МГИМО Елена Хоштария, которая недавно создала политическое объединение «Дроа» («Настало время»), в том числе чтобы «разоблачать тех, кто связан с Россией», тоже прибыла к отелю и требует выдворить Познера из Грузии, мотивируя это тем, что он не признает территориальную целостность страны, включая Абхазию и Южную Осетию. В то же время в социальных сетях Грузии пишут, что Познер – гражданин США, не нарушал законов Грузии и не впустить его не могли.



По данным грузинских СМИ, Познер собирается отметить в Тбилиси 1 апреля свой 87-й день рождения. Напомним, ранее негативные оценки в грузинских СМИ и соцсетях вызвало интервью Познера телекомпании «Имеди», в котором тот критически оценил действия грузин в отношении абхазов и осетин. ФСБ опубликовала документы о слежке за Сталиным 31 марта 2021, 19:47

Фото: РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

ФСБ обнародовала архивные документы, в некоторых из них говорится о слежке за Иосифом Сталиным в 1925 году. Публикация приурочена к 100-летию со дня создания Отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Ведомство опубликовало фотографии первых начальников ВЧК и ОСНАЗ, а также снимки, на которых демонстрируются будни бойцов, передает RT. Также среди документов есть письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в нем он писал о замеченной им слежке за Сталиным. В тексте сообщается о двух подозрительных людях, которые следили за Сталиным возле театра. «Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», – цитирует письмо Дзержинского ТАСС. ОСНАЗ ВЧК создан по инициативе советского военачальника Михаила Розена. Подразделение должно было бороться с внутренними врагами Советской власти и защитой завоеваний революции. Также отряд должен был заниматься охраной правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов РКП(б), съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций: Московской, Каширской и Шатурской. Изначально в ОСНАЗ был батальон из трех рот, кавалерийский эскадрон и пулеметная команда. Личный состав набирали из рабочих и крестьян, членов партии, участвовавших в Гражданской войне. После ОСНАЗ ВЧК-ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР – будущей отдельной мотострелковой дивизией особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского. В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны. МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Италии 31 марта 2021, 13:50

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва выясняет обстоятельства принятия решения о высылке из Италии двоих российских дипломатов, об ответных шагах будет объявлено дополнительно, сообщили в МИД России. «Выражаем сожаление в связи с высылкой из Рима двух сотрудников российского посольства. Выясняем обстоятельства принятия данного решения. О наших возможных шагах в связи с акцией, не соответствующей уровню двусторонних отношений, объявим дополнительно», – указали в министерстве, передает ТАСС. В среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов. Путин счел возможной национализацию некоторых предприятий 31 марта 2021, 15:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин согласился с идеей о национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Путин заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством на 2021-2023 годы, что «такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», передает ТАСС. Так президент прокомментировал соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова. Ранее Владимир Путин заявлял о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа. В Госдуме объяснили, зачем президент Литвы подражает Байдену 31 марта 2021, 17:45 Текст: Галина Кравченко

С помощью личных оскорблений в адрес российского лидера глава литовского государства пытается привлечь к себе внимание, ведь даже его имени никто не знает. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Боярский, комментируя адресованное Владимиру Путину высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы. «Литовский президент при помощи подобных оскорбительных высказываний хочет привлечь к себе внимание. Ведь в мире даже его имени толком никто не знает. Как, вы говорите, его зовут? – переспросил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. – Вот, теперь, может быть, кто-нибудь про него в нашей прессе и напишет. Вот лидер Литвы и заставил нас о себе говорить». Напомним, в середине марта президент США Джо Байден позволил себе личный выпад в адрес президента Владимира Путина. Путин ответил на выпад, пожелав коллеге здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Позднее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что разделяет мнение Байдена. Отношения Москвы и Вильнюса в последние годы неуклонно ухудшались, контакты на высоком уровне давно прерваны. Недавно стало известно о том, что Клайпедский окружной суд приступит к рассмотрению уголовного дела против двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи «Ювенис» Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в горсовет Клайпеды по списку партии «Союз русских Литвы», а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. Им грозит лишение свободы до 15 лет. Объявлен старт четвертого конкурса «Лидеры России» 31 марта 2021, 12:01

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Наставники конкурса «Лидеры России» в рамках медиапрезентации проекта дали старт заявочной кампании, рассказали об отличиях нового сезона от предыдущих и отметили возможность познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами России. «В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа», – обратился к участникам первый замглавы администрации президента, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он также отметил, что участники конкурса получат возможность познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами России. «Конкурс «Лидеры России» предоставляет такую возможность. И если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих. Если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас. Мы ждем вас в проекте «Лидеры России», – добавил Кириенко. В то же время генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль. «За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны», – отметил Комиссаров. В новом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также два отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты». Для участия в «Лидерах России» можно будет выбрать только один трек. В прошлом году организаторы конкурса провели эксперимент с введением профильных специализаций – «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Такой формат оказался крайне востребованным как у участников проекта, так и у партнеров. Конкурсанты нацелены на развитие в профильных направлениях, им интересно взаимодействовать с управленцами из своих сфер. С этого года конкурс расширяет количество профильных специализаций, отмечают организаторы. Указом президента 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Как отметил Комиссаров, наша страна обладает большим интеллектуальным потенциалом. И главная задача – предоставить новые возможности талантам, направить внимание на научно-технологическое развитие страны. Трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» призван отобрать ключевых исследователей, ученых, популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, совершать научные прорывы, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, повышать престиж страны на международной арене. Эту мысль поддержал и помощник президента, куратор трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко. «У нас в стране замечательные ученые, традиции, у нас сегодня в корне поменялось отношение к науке. Сегодня значительное количество молодых ребят видят свое будущее, связанное именно с наукой. Особое внимание должно быть уделено проблемам управления в этой сфере. Лидеры – это те люди, которые не просто могут сделать что-то очень хорошо, лучше всех, это те, кто могут создать коллектив, возглавить этот коллектив и, самое главное, добиться ожидаемого результата», – подчеркнул Фурсенко. Он отметил, что в ходе конкурса, в ходе мероприятий, которые следуют за конкурсом, появляется достаточно много новых инструментов: образовательные инструменты, возможности консолидации усилий тех или иных участников конкурса. «Но самое главное – это стимулирует ребят к тому, чтобы уделить проблеме лидерства в науке особое внимание. Примерно 22 тыс. человек приняли участие в первом конкурсе. Победители получили дополнительные возможности для новых знаний, наставников. Они, самое главное, вросли в очень важный коллектив, установили горизонтальные связи между собой. И сегодня они уже представляют единое целое», – добавил Фурсенко. В среду началась регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона конкурса был поддержан президентом Владимиром Путиным. Депутат: Использование «Искандеров» в Карабахе сродни применению танка против блох 31 марта 2021, 18:45

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Олег Мельник

«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для конфликта в Карабахе не было никакой стратегической и тактической целесообразности использовать их, заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин. Так он отреагировал на сообщения о том, что Азербайджан обнаружил обломки двух ракет, запущенных якобы принадлежащими Армении комплексами «Искандер». «Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для подобного рода конфликта нет никакой стратегической и тактической целесообразности использовать его. Если почитать тактико-технические характеристики, то эта баллистическая ракета решает вопросы совсем другого уровня», – заявил Шерин. Депутат напомнил, что этот вид вооружения способен нести в том числе ядерный боезаряд, поэтому применение «Искандеров» в этом конфликте сравнимо с использованием «танков против блох». «Есть огромное количество авиационных бомб, ряда систем залпового огня, которые здесь больше подходят. Даже если бы «Искандер» применяли, то это сложно было бы оставить незамеченным», – добавил парламентарий. По его мнению, заявляя о применении Ереваном комплексов «Искандер», азербайджанская сторона «пытается реанимировать историю»: вернуть к обсуждению заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, говорившего о якобы непредсказуемости российских «Искандеров». Шерин призвал Баку рассказать для начала о той ответственности, которую должны понести те, кто сбил в ноябре прошлого года российский вертолет, «а после этого уже говорить про какие-то обломки». Напомним, в среду представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщил о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе российских ракетных комплексов «Искандер». Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, по версии Азербайджана, армяне запустили по городу Шуша. Ранее в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об их использовании армянской армией. В свою очередь Минобороны России заявило, что «с недоумением и удивлением» ознакомилось с заявлением Пашиняна о применении вооруженными силами Армении ракет «Искандер», которые при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В военном ведомстве России категорично опровергли использование Арменией комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, указав, что весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

«Академик Черский» прибыл в район укладки «Северного потока – 2» 31 марта 2021, 18:47

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. Недалеко от «Академика Черского» находится российское судно «Мурман», оно находится в режиме ограниченной маневренности, передает ТАСС.



Позиция «Академика Черского» сейчас совпадает с одной из точек, в которой разрешено строительство «Северного потока – 2» Датским морским управлением. Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта строительства газопровода и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию. Матвиенко потребовала проверить процедуру отбора песни Манижи на «Евровидение» 31 марта 2021, 15:37

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни от России для конкурса «Евровидение». Матвиенко на заседании Совфеда раскритиковала текст песни «Русская женщина», которую певица Манижа представит на конкурсе, сообщает ТАСС. «Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» – сказала она. Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая жестко раскритиковала песню. «Откровенно сказать, многих россиян удивил выбор исполнительницы. Удивила не ее национальность, <...> удивила даже не ее внешность, но удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствуют недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин», – заявила сенатор. Матвиенко поручила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, «как проходит процедура голосования». «Как-то все очень странно, мягко говоря», – сказала спикер. На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала певицу Манижу и потребовала запретить ей выступать под флагом России на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021». В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места Манижа не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости». Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет на арене Ahoy в Роттердаме.