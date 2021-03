Ученые назвали фактор риска для распространения COVID весной

Ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе: по их мнению, одним из факторов быстрого распространения инфекции в первой половине 2020 года в странах Северного полушария было именно весеннее цветение растений.

К таким выводам пришли исследователи из международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн из Технического университета Мюнхена, ученые Института экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает РИА «Новости».

Сезонный выброс пыльцы растений, наблюдаемый каждую весну в Северном полушарии, совпадает с пиком инфицирования респираторными вирусами. Авторы предположили, что это правило распространяется и на новый коронавирус.

«Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе», – указывают они.

Ученые провели кросс-секционный и продольный анализ показателей уровней концентрации переносимой по воздуху пыльцы и заражения SARS-CoV-2 в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах.

В анализе также учитывались экологические и демографические факторы, такие как средняя температура воздуха, влажность, плотность населения и статус изоляции.

Выяснилось, что пыльца, переносимая по воздуху, сама по себе или в сочетании с температурой и влажностью, ответственна в среднем примерно за 44% вариабельности частоты инфицирования.

Ежедневные уровни заражения везде коррелировали с количеством пыльцы в воздухе, однако в странах, где действовал режим изоляции, уровни инфицирования при аналогичных концентрациях пыльцы были вдвое меньше, чем в странах, где не вводили карантин.

Отмечается, что воздействие пыльцы делает людей более восприимчивыми к COVID-19, независимо от того, страдают они от аллергии на пыльцу или нет. При этом сами частицы пыльцы не являются переносчиками вируса, а только усиливают восприимчивость к инфекции.

Анализ продемонстрировал, что в дни особенно сильного образования пыльцы количество случаев инфицирования возрастало на 10-30%. В связи с этим, ученые настоятельно рекомендуют в весенние периоды обязательно использовать маски для фильтрации частиц пыльцы, особенно лицам из группы риска.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.