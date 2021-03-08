В Турции указали на попытки США помешать Анкаре продавать свои вертолеты

Сыну британского принца Гарри не хотели давать титул из-за цвета кожи

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри заявила, что в королевской семье не хотели давать титул их ребенку, поскольку опасались, что у того будет слишком темная кожа.

Речь идет о ее первой беременности, когда у принца Гарри и Маркл родился сын Арчи. По словам Маркл, до рождения ребенка представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что тот не станет «принцем или принцессой» и не получит личную охрану. «Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану, – приводит слова Маркл ТАСС со ссылкой на CBS. – Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за Арчи». Ребенку «не хотели давать титул и охрану» в связи с «обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темным может быть кожа».

Комментарии по поводу цвета кожи будущего ребенка ей передал принц Гарри. Маркл не стала назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что «это нанесет им серьезный ущерб». Она сказала, что у нее нет объяснений, почему отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям королевской семьи, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что во время беременности была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой «настоящей клеветнической кампании».

В свою очередь, принца Гарри, который присоединился к интервью позднее, отказался раскрыть детали беседы о возможном цвете кожи младенца. Он заявил: «Я никогда не расскажу об этом разговоре… Тогда это было странно. Я был немного шокирован». Принц Гарри и его жена сообщили пол своего второго ребенка, у них будет девочка.

Уинфри спросила у Маркл, с чем связан отказ от публичных выступлений после свадьбы: молчала ли Маркл по своему желанию или королевская семья заставляла ее. «Последнее», – ответила Маркл. По ее словам, представители королевской семьи были «готовы солгать», чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. Маркл также сказала, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от «людей, управляющих этим институтом». «Королева всегда замечательно относилась ко мне», – сказала она.

Напомним, принц Гарри и его жена Меган решили, что не будут возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи. Принц также заявил, говоря о причинах отказа от жизни в королевской семье, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II давала супругам год на принятие окончательного решения.