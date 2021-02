Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу В Анкаре исключили отказ от российских С-400 11 февраля 2021, 22:00

Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын интервью телеканалу ТРТ. «Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за 4 месяца до CAATSA. С юридической точки зрения заявления [США] непоследовательны. Американская сторона сообщила, что пока не будет вести никаких переговоров по этому вопросу», – передает его слова ТАСС. Калын заявил, что Турция не откажется от российских С-400. Накануне США вновь потребовали избавиться от российских ЗРК. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО». Напомним, Вашингтон и ранее предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

США собрались давить на Россию из-за осужденного за драку с полицией Рида 10 февраля 2021, 23:41

Вашингтон продолжит «оказывать давление» на Москву, добиваясь освобождения американца Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицией, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Прайс заявил, что «одним из главных приоритетов» ведомства является «благополучие и безопасность» американских граждан за рубежом. Глава пресс-службы Госдепа сообщил, что «консульские сотрудники в Москве регулярно общаются с семьей Рида». Утверждается, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность». Прайс заверил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к нему не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден», передает ТАСС. Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везил в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку. Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу. 10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор. Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом 11 февраля 2021, 08:39

Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости». По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель. Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов. В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина. Стали известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика «группой Моссада» 11 февраля 2021, 10:50

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит «группой Моссада» при помощи автоматического оружия весом в одну тонну, незаконно ввезенного в Иран по частям. По словам источников газеты Jewish Chronicle, в команде, осуществившей покушение, было более 20 человек, в том числе граждане Израиля и Ирана. «Слава Богу, мы вытащили всех наших людей, и они никого не поймали. Они даже и близко не подошли», – рассказал один из источников. Утверждается, что исполнители убийства наблюдали за Фахризаде в течение восьми месяцев. Во время нападения они управляли оружием на расстоянии. В результате ученый был убит очередью из 13 пуль из «сверхточного» оружия, ни его жена, ни 12 телохранителей не пострадали, передает MIGnews.com. Оружие было установлено на кузове грузовика Nissan и взорвалось после исполнения, таким образом улики были уничтожены. «Изготовленное на заказ оружие, которым агенты на земле управляли дистанционно, наблюдая за целью, было столь тяжелым, потому что в нем была бомба, уничтожившая улики после убийства», говорится в статье. Издание также уточняет, что США не были причастны к убийству. Израильские аналитики считают, что убийство Фахризаде увеличило время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, с трех с половиной месяцев до двух-пяти лет. Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого. Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии 11 февраля 2021, 17:26

Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости». Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства. Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев. В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии. Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод 11 февраля 2021, 10:30

«Транснефть» рискует потерять идущий через Белоруссию транзитный продуктопровод УП «Запад-Транснефтепродукт» стоимостью почти 7 млрд рублей из-за увеличения налогов со стороны Минска и снижения загрузки. Республика может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию. Оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Белоруссии «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию, заявил «Коммерсанту» первый вице-президент трубопроводной монополии Максим Гришанин. По этой трубе российское и белорусское дизтопливо поставляется в Венгрию и Латвию. С января 2020 года, помимо экологического налога в размере 0,35 рубля на 1 тонну нефтепродуктов на 100 км, Минск почти в три раза увеличил ставку налога на прибыль – с 18% до 50%. Под действие указа подпадают только национальное ОАО «Гомельтранснефть Дружба», которое и так перечисляет прибыль в госбюджет, и «Запад-Транснефтепродукт». «Мы давно ведем работу через Минэнерго и комиссию высокого уровня по отмене этого налога, потому что он является дискриминационным. И если экологический сбор существенно снижал прибыль нашего предприятия, то рост налога на прибыль делает его работу убыточной на фоне снижения прокачки», – сообщил Гришанин. По данным «Транснефти», объемы транспортировки через «Запад-Транснефтепродукт» снизятся с 6 млн тонн в 2019 году до 3,4 млн тонн ежегодно в 2021-2024 годах. Убыток может составить до 800 млн рублей в год. Кроме этого, говорит Гришанин, беспрецедентно увеличилось административное давление на компанию. По данным «Транснефти», компания с начала 2020 года получила со стороны белорусских госорганов более 150 запросов (в 2019 году их было 27). Также в пять раз выросло число выездных проверок – до 20. «В такой ситуации нормально функционировать «Запад-Транснефтепродукт» не может, и мы не исключаем, что в перспективе власти Белоруссии потребуют банкротства компании, ссылаясь на то, что стоимость чистых активов предприятия стала отрицательной», – отметил Гришанин. Решить ситуацию могло бы увеличение транспортировки до 5 млн тонн или повышение действующего тарифа в 2,36 доллара за 1 тонну на 100 км на 80% – до 4,24 доллара, рассчитали в «Транснефти». Но рост стоимости прокачки, отмечает советник президента «Транснефти» Игорь Демин, может привести к оттоку объемов с этого маршрута. На данный момент, по словам Гришанина, «позиция белорусской стороны заключается в том, что богатая «Транснефть» как-то своей компании поможет и решит сложившуюся проблему». Он отметил, что «Транснефть» будет сопротивляться банкротству и последующей национализации оператора, в том числе через суды. Самой Белоруссии труба нужна для обеспечения сырьем из Европы своих НПЗ и прокачки нефтепродуктов в направлении Украины. По мнению юристов, «Транснефть» могла бы оспорить повышение фискальной нагрузки в суде, но вряд ли ее аргументы будут там услышаны. Песков прокомментировал манифест Богомолова о влиянии западных ценностей 11 февраля 2021, 13:31

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов, высказавшийся о новом миропорядке и влиянии ценностей Запада, имеет право на собственную точку зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Богомолов имеет свою точку зрения, не думаю, что этот вопрос стоит на повестке Кремля, чтобы комментировать эту точку зрения», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он с опубликованным манифестом. Представитель Кремля указал, что важно с уважением относиться к любой точке зрения и принимать во внимание точку зрения друг друга. «И важно свои точки зрения высказывать таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон. В этой связи точка зрения человека, творчество которого импонирует многим, и который имеет много поклонников, он имеет право на свою точку зрения», – добавил Песков, передает РИА «Новости». Режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. В частности, Богомолов сравнил «современный Запад» с героем фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Алексом ДеЛарджем, наказанным за свои преступления и получившим в результате отвращение к насилию. Европу Богомолов назвал «Новым этическим рейхом», где общество «заточено» на реализацию личностных свобод. Тоталитарная система нового этического рейха, по мнению режиссера, управляется с помощью соцсетей, где обитают активные граждане, которые реализуют свою «потаенную страсть к насилию» с помощью гаджетов, поддерживаемые «хозяевами интернет-гигантов». По мнению Богомолова, Россия стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро поняла, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер». «Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающие ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную «Европу здорового человека». Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС 11 февраля 2021, 09:22

Переговоры верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Москве были трудными, но носили высокопрофессиональный характер, рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения «достигли дна», я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным. Думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», – сказал российский дипломат, передает РИА «Новости». По его словам, среди прочего на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. «Но обсудили мы и то, что нас на сегодняшний день разделяет. Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым», – добавил Чижов. Он напомнил, что Боррель подтвердил эту позицию даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во время слушаний в Европарламенте, посвященных итогам визита главы дипломатии ЕС в Россию. Комментируя высылку трех европейских дипломатов из России и резкую реакцию ЕС на это решение, Чижов указал, что функция любого дипломата, согласно Венской конвенции, заключается в отслеживании и анализе ситуации в стране пребывания, а не в участии в политических акциях. «Да, функцией любого дипломата, любого, если говорить языком Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатического агента (в данном случае ничего дурного в этом термине нет) является отслеживание и анализ ситуации в стране пребывания, в том числе внутриполитической ситуации. Но одно дело – анализировать и отслеживать ситуацию в стране пребывания, а другое – участвовать в конкретных политических акциях», – сказал он. Чижов подчеркнул, что «то, за что объявили персонами нон-грата трех европейских дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге, касалось именно незаконных акций». «Причем их незаконность была заранее хорошо известна и самим дипломатам, и их руководителям», – добавил он. Отвечая на вопрос о том, как бы, на его взгляд, отреагировали бельгийские власти и СМИ, если бы российские дипломаты «наблюдали», например, за недавней акцией в районе Северного вокзала в Брюсселе, в ходе которой протестующие едва не забросали камнями машину короля бельгийцев Филиппа, постпред России при ЕС подчеркнул, что ему «трудно представить ситуацию, при которой кто-то из сотрудников участвовал бы в подобной акции даже в качестве наблюдающего». «На мероприятие, вроде имевшего место в районе Северного вокзала города Брюсселя, я бы, конечно, никогда никого из своих сотрудников не послал. Более того, не разрешил бы им даже по собственной инициативе в этом участвовать. Это не наша функция», – отметил дипломат. Комментируя историю с метанием камней в сторону бельгийского королевского кортежа, Чижов указал, что ни один камень в машину короля тогда не попал. «Причем вопрос, кому в этом повезло больше – королю или демонстрантам», – заключил постпред России при Евросоюзе. На прошлой неделе в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ на действия Москвы Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Газпром назвал предполагаемые сроки ввода «Северного потока – 2» 11 февраля 2021, 15:36

Газпром рассчитывает ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в текущем году, следует из презентации к выступлению заместителя начальника департамента импортозамещения технологий ПАО «Газпром» Владимира Вавилова. Оператор проекта строительства газопровода в настоящее время укладывает участок в территориальных водах Дании. Завершение работ на этом участке планируется в апреле, передает ТАСС. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км – в водах Германии. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. В Совфеде ответили эстонскому депутату на слова о «советском мусоре» 11 февраля 2021, 08:56 Текст: Алина Назарова

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов отреагировал на резкое высказывание главы столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа, который назвал некоторых жителей страны «человеческим мусором». В комментариях под постом бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу в Facebook парламентарий назвал защитников «Бронзового солдата» во время демонтажа монумента в 2007 году в Таллине «понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом». Позже комментарий Калласа исчез из социальной сети, однако Sputnik Meedia сделал скриншот этого высказывания. Сенатор счел слова эстонского депутата проявлением расизма, за которые он должен понести ответственность. «Это расизм в чистом виде, который в большинстве цивилизованных стран мира уголовно наказуем. Речь не о позволительности, а о том, что если эстонское государство цивилизованное, они должны его примерно наказать», – заявил Климов. По его мнению, за такое поведение коллеги Калласа должны выгнать политика из партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва». Монумент Воину-Освободителю в Таллине, известный как «Бронзовый солдат», воздвигли 22 сентября 1947 года в день освобождения эстонской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Ранее он располагался на холме Тынисмяги в центре эстонской столицы. Однако власти в 2007 году демонтировали его и перенесли на Военное кладбище. Там же перезахоронили останки советских воинов. Байден предъявил претензии Си Цзиньпину 11 февраля 2021, 07:43

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что обеспокоен действиями Пекина и будет защищать интересы США, сообщил Белый дом. «Президент Байден подтвердил, что его приоритетами является защита безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американцев, а также защита свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – передает РИА «Новости» сообщение Белого дома. «Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность относительно принудительных и нечестных экономических действий Пекина, преследований в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне и все более настойчивых действий (КНР) в регионе, в том числе в отношении Тайваня», – добавили там. «Лидеры также обменялись мнениями относительно противостояния пандемии COVID-19 и общих вызовов глобальному здравоохранению, климатические изменения и нераспространение оружия», – заявили в Белом доме. «Президент Байден обещал добиваться практичного, ориентированного на результат общения (с КНР) там, где это соответствует интересам американцев и наших союзников», – заключили в Белом доме. Тем временем Центральное телевидение Китая сообщает, что Си Цзиньпин в разговоре с Байденом заявил, что сотрудничество является единственным выбором для двух стран, столкновение приведет к катастрофе для всего мира. «Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», – заявил китайский лидер, подчеркнув, что китайско-американское взаимовыгодное сотрудничество – единственный правильный выбор для двух сторон. «Председатель Си Цзиньпин отметил, что у США и Китая могут быть разные взгляды на некоторые вопросы, однако ключевым является то, чтобы эти разногласия решались конструктивно на основе взаимоуважения и равенства», – говорится в сообщении.



Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны возобновить механизмы диалога, верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений. Си Цзиньпин и Байден назвали свой первый телефонный разговор позитивным сигналом для всего мира, сообщает Центральное телевидение Китая. В декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний. Напомним, в воскресенье Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать. Женщину-полицейского уволили за видео в TikTok в Хабаровске 11 февраля 2021, 09:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Майор полиции в Хабаровске уволена за видео в TikTok с гримасами, сообщила начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева. В среду в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме с погонами майора строит гримасы. Щеголева подтвердила, что речь идет о майоре полиции из Хабаровска. «В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника – автора и участника видео – проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», – передает РИА «Новости» слова Щеголевой. Ранее разрисовавшего подъезд пошлыми рисунками полицейского из Сургута пообещали уволить. Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу 11 февраля 2021, 12:29

Взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова в 2015 году турецкий гражданин Альпарслан Челик вышел на свободу, сообщил его адвокат Мурат Устюндаг. «Челик вышел на свободу, отбыв пятилетний срок заключения», – сказал Устюндаг РИА «Новости». Напомним, семеро из 18 человек, включая Альпарслана Челика, которого считали главным подозреваемым в убийстве Пешкова, были осуждены по статье о незаконном хранении оружия и приговорены к пяти годам тюрьмы. Еще один был приговорен к полутора годам, двое получили 10 месяцев лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика Олега Пешкова. Минченко объяснил «шумиху» вокруг манифеста Богомолова 11 февраля 2021, 14:58

«Для либералов манифест Богомолова стал ударом в спину от «своего», – заявил газете ВЗГЛЯД политтехнолог Евгений Минченко, комментируя публикацию режиссером Константином Богомоловым манифеста «Похищение Европы 2.0», где он высказался о новом миропорядке и влиянии ценностей Запада. «Поколение Богомолова узнало, что такое Запад, из видеосалонов конца 80-х – начала 90-х годов. Тогда Запад воспринимался как пространство полной свободы слова, самовыражения, предпринимательства. Именно этот дух свободы и подтолкнул то поколение к переменам. Сейчас, когда тот самый идеальный Запад так радикально меняется, естественно наступает ощущение разочарования», – объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Однако, считает собеседник, при всей обоснованности критики в адрес современной Европы и Америки, не они одни сталкиваются с описанными Богомоловым явлениями. «Справедливости ради, надо признать, что практически везде, в том числе и в России, возникают вопросы: эффективна ли демократия и можно ли жить без цензуры. Все чаще мы видим наступление на свободу слова повсюду, не только на Западе. Если бы Богомолов выступил с более развернутой критикой того, что происходит в мире, он был бы более убедительным», – полагает Минченко. Эксперт отметил, что наиболее справедливой реакцией на манифест режиссера является ответ лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. «Действительно, России есть за что критиковать Запад. Но в первую очередь нам нужно пытаться выстраивать диалог, делать Россию более открытой миру и не забывать о том, что наша страна – часть мирового сообщества, а не анклав с претензией на роль мессии, поучающего Европу ее истинным ценностям», – сказал Минченко. «Конечно, Богомолову, как большому бизнесу, машине по зарабатыванию денег, нужно было идеологическое обоснование своего существования. Но это спровоцировало очень бурную реакцию, ведь он традиционно относился к тому кругу российской интеллигенции, которая воспринимала Запад как некую обетованную землю. Этот манифест стал для них ударом в спину от «своего», – заключил политолог. Ранее режиссер Константин Богомолов выпустил манифест «Похищение Европы 2.0» на страницах «Новой газеты». В своем обращении он заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. В частности, Богомолов сравнил «современный Запад» с героем фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» Алексом ДеЛарджем, наказанным за свои преступления и получившим в результате отвращение к насилию. Европу Богомолов назвал «Новым этическим рейхом», где общество «заточено» на реализацию личностных свобод. Тоталитарная система нового этического рейха, по мнению режиссера, управляется с помощью соцсетей, где обитают активные граждане, которые реализуют свою «потаенную страсть к насилию» с помощью гаджетов, поддерживаемые «хозяевами интернет-гигантов». По мнению Богомолова, Россия стоит отдельно от Европы. В начале 90-х, когда наша страна стремилась стать частью западного мира, она быстро поняла, что его больше нет. Есть только новое общество, где каждый «перекраивает собственное тело и придумывает новый гендер». «Пора ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию вне радикальной ортодоксальности, но строго отстаивающую ценности сложного мира». По словам Богомолова, вагону под названием «Россия» нужно отцепиться от поезда, несущегося в мультикультурный ад, и начать строить собственную «Европу здорового человека». Манифест Богомолова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что режиссер имеет свою точку зрения, однако этот вопрос не относится к повестке Кремля. Он также добавил, что важно с уважением относиться к любой точке зрения, принимать во внимание точку зрения друг друга и высказывать свое мнение «таким образом, чтобы это не нарушало действующий закон», – передает РИА «Новости». Манифест «Похищение Европы 2.0» вызвал также бурную реакцию со стороны представителей российской либеральной общественности. Лукашенко ответил цитатой из фильма «Москва слезам не верит» на письмо ЕС о пандемии 11 февраля 2021, 14:23 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на письмо от представителей Евросоюза с предложением обсудить вопросы борьбы с пандемией репликой героини из фильма «Москва слезам не верит». «Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей <...> Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией», – цитирует ТАСС Лукашенко. По его словам, Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, поскольку «огромные деньги» были выделены на лечение инфицированных коронавирусом. «Если готовы – пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально», – заявил белорусский лидер. Также Лукашенко отметил, что в письме к нему обратились как к президенту республики и председателю Содружества независимых государств. «Пишут одно, а на Западе приветствуют других президентов и говорят о другом. Я читаю и думаю: а где же правда? Ну хотя бы написали экс- президенту, бывшему или вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин», – заключил он. Ранее Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется. Кандидат в премьеры от партии Санду не получила ни одного голоса в парламенте 11 февраля 2021, 18:50

Парламент не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, заявила в четверг спикер парламента Зинаида Гречаный. «Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов. Правительство не получило поддержки», – передает ее слова РИА «Новости». В конце января президент Молдавии Майя Санду объявила вице-председателя партии «Действие и солидарность» Гаврилицу кандидатом в премьеры. Партии «Действие и солидарность», «Платформа «Достоинство и правда», а также Партия социалистов заранее заявили, что не поддержат кандидатуру Гаврилицы на пост главы правительства. Напомним, премьер Молдавии Ион Кику в декабре подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Согласно местному законодательству, президент должна выдвинуть кандидата в премьеры, однако вместо этого Санду обратилась в Конституционный суд с вопросом, может ли парламент объявить о самороспуске, и получила отрицательный ответ.