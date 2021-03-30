Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста.

Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России.

Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала.

«В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве.

Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права».

Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала.

Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине.