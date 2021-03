Названы самые опасные российские вулканы

Вулканы в России сосредоточены на Камчатке и Курильских островах, где проживает небольшое количество людей, однако самым опасным следует признать Шивелуч, сообщил завлабораторией общей гидромеханики Института механики МГУ Олег Мельник в День вулканолога, который отмечается 30 марта.

«В плане опасности можно выделить вулкан Шивелуч. Он очень активен и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений. Сейчас ничего существенного там не происходит», – передает РИА «Новости» слова Мельника.

Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина напомнила, что в 1996 году Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior, IAVCEI) выделила 16 вулканов, включая Корякский и Авачинский, как заслуживающие особого изучения, так как они представляют потенциальную опасность для людей.

«Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), «потенциальную опасность при извержениях Авачинского вулкана для городов Петропавловск-Камчатский, Елизово и других, расположенных вблизи вулкана населенных пунктов, представляют лахары и пеплопады», –уточнила Шанина.

Она также отметила, что мощные извержения Корякского вулкана могут представлять высокую опасность для местных и международных авиалиний.

Шанина также отметила вулкан Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии (абсолютная высота около 4750 метров).

«Это один из самых высоких и активных вулканов мира, на котором в феврале этого года произошел побочный прорыв», – напомнила геолог.

Он также обратила внимание на вулкан Безымянный рядом с Ключевской сопкой.

«Он прославился на весь мир взрывом в 1956 году и благодаря которому мы сегодня (30 марта) отмечаем День вулканолога. Нельзя забыть, что в юго-западной части Ключевской группы вулканов расположены тесно сросшиеся вулканы Острый Толбачик (3682 метра) и Плоский Толбачик (3085 метров), где произошли большие трещинные извержения в 1975-1976 и в 2012-2013 годах, которые позволили наблюдать и образование шлаковых конусов и лавовых потоков», – уточнила Шанина.

Как уточняется в информации Российского географического общества, 30 марта 1956 года в этом районе произошло мощное извержение вулкана Безымянный – оно стало первым катастрофическим извержением, детально изученным специалистами. Именно поэтому 30 марта в России отмечается День вулканолога.

Напомним, вулкан Эбеко на Курилах утром в пятницу выбросил столб пепла на 3,5 км, пепловый шлейф распространился на 5 км к северу от вулкана.