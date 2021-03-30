Песков: Путин искренне пожелал здоровья Байдену в ответ на оскорбление

Пожелание здоровья президенту США Джо Байдена со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на оскорбительные слова было достаточно искренним, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в этой ситуации «личное восприятие вторично», поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства. «Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. «С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», – сказал Песков.

По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. «Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – заметил Песков.

Он также напомнил, что Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. «Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения», – сказал Песков.

В том же интервью Песков заявил, что никто не будет позволять США говорить с Россией с позиции силы.

В середине марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.