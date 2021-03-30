|
|
Песков: Путин искренне пожелал здоровья Байдену в ответ на оскорбление
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пожелание здоровья президенту США Джо Байдена со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на оскорбительные слова было достаточно искренним, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в этой ситуации «личное восприятие вторично», поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства. «Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. «С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», – сказал Песков.
По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. «Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – заметил Песков.
Он также напомнил, что Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. «Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения», – сказал Песков.
В том же интервью Песков заявил, что никто не будет позволять США говорить с Россией с позиции силы.
В середине марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату
|
|
Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.
Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату.
До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
В Кремле заявили о ревизии действий администрации США
|
|
Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он отметил, что по Конституции внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это сделает», – добавил представитель Кремля.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы
|
|
«Возможно, КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.
«Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий. Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует», – полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Кроме того, думаю, заявление Блинкена является сигналом о том, что Байден все-таки проамериканский президент, а не прокитайский, в чем его многие обвиняют», – добавил эксперт.
Ткаченко также напомнил о том, что ранее китайская дипломатия старалась не доводить отношения с США до конфликта. «Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные, – отметил собеседник. – Возможно, сейчас КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов».
«Потому Энтони Блинкен либо неопытный дипломат, что вряд ли, либо преследует недипломатическую задачу. Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», – убежден Ткаченко.
В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что «отношения между Пекином и Вашингтоном будут развиваться плохо, потому что между ними слишком много проблем – и экономических, и политических».
«До Трампа отношения между странами худо-бедно развивались. Америка была ведущим китайским торговым партнером, Китай был ведущим торговым партнером Америки. Объем внешней торговли составлял где-то 600 млрд долларов. В нынешних условиях ситуация обостряется – совсем недавно китайские корабли подошли к спорным островам Сенкаку, есть проблема Тайваня, сохраняется проблема Гонконга и уйгуров. В этих вопросах у Китая и США нет точек соприкосновения», – считает эксперт.
«Единственное, что сейчас было предпринято – это попытка вовлечения Китая в переговоры по климату. Но, учитывая все политические факторы и экономические аспекты, вряд ли это приведет к нормализации отношений», – заключил Островский.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о том, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.
Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными.
В субботу Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США признали превосходство России в электромагнитной борьбе
США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.
Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT.
«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум.
По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется.
«Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости».
Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.
В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре.
Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году.
В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе.
Посол Антонов рассказал о планах в ближайшее время вернуться в США
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время.
«Рассчитываю в ближайшее время», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы и Вашингтона нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона
Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в понедельник не состоялась, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», – сказал Зайберт, передает РИА «Новости».
Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета».
Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке
Решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку в апреле не требует незамедлительного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Он же (Пашинян – прим. ВЗГЛЯД) останется исполняющим обязанности [премьер-министра Армении], поэтому это решение, которое было обнародовано, не требует незамедлительного разговора», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он добавил, что лидеры двух стран «общались совсем недавно, контакты идут постоянно».
Напомним, в воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. Армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.
Эксперт: Москва рассчитывает на профессионалов в администрации Байдена
|
|
«Возвращение посла Антонова в Вашингтон – это сигнал о том, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение российского посла вернуться в США и заявление Кремля о желании выстраивать политический курс с новой американской администрацией после завершения ревизии ее действий.
«У посла всегда есть набор функций, главной из которых является налаживание диалога. В любых обстоятельствах, даже самых сложных, его задача – искать возможности для установления контакта и нормализации отношений», – полагает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Кроме того, если посмотреть на высказывания российского посла в США Анатолия Антонова, то, в целом, они отличаются повышенной сдержанностью, особенно, если сравнивать их с более жесткими и непримиримыми высказываниями многих российских политиков», – добавил политолог.
«Поскольку в том же ключе выступает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, то можно сказать, что эта позиция была согласована на самом высоком уровне и отражает устремления Владимира Путина. Можно сделать вывод, что глава государства, несмотря на многие негативные сигналы, не теряет надежды установить, по крайней мере, в каких-то областях плодотворный и взаимовыгодный российско-американский диалог», – полагает Кортунов.
Оценивая перспективы восстановления контактов Москвы и Вашингтона, эксперт-международник высказал предположение: примирительная риторика российской стороны – это «сигнал о том, что Россия не заинтересована в эскалации, не хочет отвечать на хулиганские выпады американской стороны аналогичными заявлениями». «Москва рассчитывает на то, что в американской администрации есть профессионалы – люди, которые понимают важность российско-американского диалога, в том числе и для американских интересов», – указал гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
Ранее российский посол в Вашингтоне Антонов заявил
, что у Москвы и Вашингтона нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами. В Кремле высказали
намерение выстроить политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации.
Напомним, что российский диппредставитель был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль заявил об отсутствии в планах Путина разговора с Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока нет в планах разговора с Зеленским, но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы.
«С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – передает «АиФ» слова Пескова.
Он также прокомментировал приглашение российского посла в США в Москву для консультаций.
«Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.
Песков также ответил на вопрос о возможности разрыва дипотношений с США.
«Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», – ответил Песков.
Также он ответил на вопрос о общих темах для разговора с США.
«Да, они есть. Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес – говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также оценил идею проведения саммита «ядерной пятерки» – лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции.
«Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема», – сказал Песков.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Напомним, в понедельник Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.
Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен.
«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации.
Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество».
В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза.
США заявили об угрозе «возрождения» ИГ на подконтрольной Асаду территории Сирии
И.о. координатора Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри утверждает, что в районах Сирии, где безопасность обеспечивается сирийскими и российскими военными, может «возродиться» террористическая организация «Исламское государство*».
США считают, что в этих районах «масштаб контроля не так велик, как эти стороны представляли, откровенно говоря, он является несколько проблематичным». Вашингтон «беспокоится о потенциальном возрождении там» ИГ*. Сейчас Дамаск при поддержке российских ВКС контролирует 80–90% территории страны, передает ТАСС.
Осенью Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*. В феврале сирийские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты вывезли со своей незаконной базы Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке в Сирии десять боевиков террористической организации.
Россия подтвердила получение приглашения Байдена Путину на саммит по климату
В Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату, заявил источник, знакомый с ситуацией.
«Приглашение получено, ведется проработка», – заявил источник РИА «Новости».
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном участии Владимира Путина в климатическом саммите заявил, что не знает, дошло ли приглашение, поскольку они передаются по дипломатическим каналам, и посоветовал обратиться в МИД.
До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Посол России в США еще не представил Путину доклад после приезда в Москву
Российский посол в США Анатолий Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, еще не докладывал», – сказал Песков, добавив, что по линии МИДа и специальных ведомств идут постоянные доклады, передает ТАСС.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».