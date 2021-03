Эксперт спрогнозировала рост цен на туризм в России Туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 40% 3 марта 2021, 14:47 Текст: Елизавета Булкина

В рамках акций раннего бронирования туроператоры снизили цены на летний отдых за границей на 35-40%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «Продажи есть, их нельзя назвать вялыми, но если сравнивать с динамикой и объемом продаж по внутрироссийским направлениям, то зарубежка сильно отстает, несмотря на то что цены по акциям раннего бронирования на 35-40% ниже», – передает ее слова ТАСС. По словам Ломидзе, россияне, которые планируют отдохнуть летом в других страна, заняли выжидательную позицию. Некоторые путешественники надеются на открытие новых направлений, а кто-то опасается, что к лету может, наоборот, закрыться направление, по которому приобретен тур. Наиболее популярным направлением у россиян остается Турция. Также туристы интересуются отдыхом в ОАЭ, на Занзибаре или на Мальдивах, на Кубе, в Сербии. «Акции раннего бронирования в этом году показывают очень красивую картину. Летний отдых в России бронируется в объемах, превышающих прошлогодние показатели, и даже превышающих показатели 2019 г. У разных туроператоров по-разному, у кого-то превышает на 50%, у кого-то на 10%, в среднем по рынку мы видим, что объем продаж по акциям раннего бронирования выше процентов на 30, чем в 2019 г.», – добавила Ломидзе. Она пояснила, что такая активность прежде всего обусловлена тем, что доступных для массового туризма зарубежных направлений пока мало, а люди боятся оказаться в ситуации прошлого лета, когда номера в самых лучших и комфортных отелях на юге России были распроданы. Также на рост продаж повлияло снижение цен на отдых в среднем на 25%. «И все прекрасно понимают, что летом цена вырастет не только на эти 25%, она будет еще выше, потому что все равно остается некая часть людей, которые откладывают на последний момент бронирование по разным обстоятельствам», – сказала исполнительный директор АТОР. Более 50% продаж по акциям раннего бронирования в России приходится на курорты черноморского побережья. Также в топ-5 направлений входит Карелия и Бурятия. Кроме того, по словам Ломидзе, период майских праздников и начало лета могут войти в программу туристического кэшбека. «По предварительной информации, третья акция кешбэка коснется бронирований вплоть до первой декады июня. То есть мы по сути захватываем майские праздники и начало «высокого» летнего сезона. Это не может не радовать, потому что обычно, да и в этом году тоже, объем бронирований в этот период даже чуть ниже, чем в июле и августе», – рассказала исполнительный директор АТОР. При этом отдых в июле и августе россияне активно приобретают по акциям раннего бронирования. Однако на отдых в мае и июне не такой высокий спрос, в этой связи, отметила эксперт, необходимо его поддержать. «По заверениям Ростуризма, программа должна вот-вот начаться, но сроки на самом деле пока не ясны. Вероятно, это произойдет точно в марте, но хотелось бы, чтобы хотя бы до середины марта», – пояснила Ломидзе. По ее словам, в рамках акции туристам предложат «сотни тысяч» вариантов отдыха. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в 2021 году на территории России, посетить Европу и другие страны будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусом.

Рогозин рассказал об украденной с Байконура «суперсекретной электронике» 2 марта 2021, 18:33

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Это собственность Казахстана. «Суперсекретная электроника» – это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», – передает РИА «Новости» комментарий главы Роскосмоса. По словам Рогозина, охрана этого аварийного объекта следит главным образом за случайными посетителями и туристами, пытающимися проникнуть на него. Сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации объекта. Ранее во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным 2 марта 2021, 16:10

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, в список вошли главы российских силовых ведомств, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова и вводятся в связи с «заключением Навального», передает РИА «Новости». «Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», – сказано в документе ЕС. Санкции вступают в силу в день публикации. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России 3 марта 2021, 11:05

Фото: WU HONG/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США. «Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости». Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу 3 марта 2021, 11:51

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе. «По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (...) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ». Он подчеркнул, что, на его взгляд, «мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно». Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам» 3 марта 2021, 10:06

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому. «Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram. В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского. В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2» 3 марта 2021, 08:15

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. «Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН. Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом 2 марта 2021, 18:05

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев». Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу. «Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник. Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним. Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера. «Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян. Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу. Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент. Россиян предупредили об аномальных холодах 3 марта 2021, 02:01

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Северо-запад России, Московскую область и Москву в субботу ожидают аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные – около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение», – сказал Вильфанд ТАСС. По его словам, температура будет держаться на отметке на 3 градуса ниже нормы, в воскресенье она будет близка к норме, и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. «Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала температура будет ниже нормы на 4-8 градусов, с воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую часть страны. «Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», – указал ученый. В Москве также прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 17 метров в секунду. Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом 2 марта 2021, 20:55

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Текст: Абдулла Шакиров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей. «А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter. Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе. Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. В США российский танк Т-90М назвали «монстром» 3 марта 2021, 09:30

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель. «Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград». При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости». Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада 3 марта 2021, 12:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут подставлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории». Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков. На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков. Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я к своему стыду сейчас не могу припомнить в последнее время, какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены. Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада. Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем. RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа 2 марта 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Телеканал RT сообщил, что получил от администрации YouTube предупреждение за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции в Орландо. Официальная причина предупреждения – «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech». «Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», – говорится в сообщении RT в Telegram. В воскресенье Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства. Он предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ. Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова 3 марта 2021, 09:11

Фото: Шлей Евгений/Фотохроника ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов, рассказал друг погибшего Александр Евдокимов. Блинов перестал выходить на связь с родными с 9 февраля. 2 марта тело мужчины обнаружили неподалеку от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Подмосковье, передает «Московский Комсомолец». По словам Евдокимова, что в день пропажи спортсмен ездил по делам в Можайск: «Зашел в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии». Домой спортсмен возвращался на такси, при этом водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше. Пройти это расстояние Блинову не удалось, в результате его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал. На Олимпийских играх-1980 в Москве спортсмен выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье. Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину 2 марта 2021, 19:53 Текст: Елена Мирошниченко

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым. «Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы. Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины». Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск. Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной. Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального 2 марта 2021, 17:38

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. «Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости». Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации. Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям. Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.



По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник. Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.