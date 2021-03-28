Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео 28 марта 2021, 11:01

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле. Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр» она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда». «Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он. По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается. Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России.

Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала 27 марта 2021, 09:45 Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK. За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости». За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров. Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия. «Адмирал Горшков» завершил испытания «Цирконов» в Баренцевом море 25 марта 2021, 21:15 Текст: Ксения Панькова

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море успешно завершены, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал источник ТАСС. По его словам, ориентировочно в мае–июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата, будет выполнено несколько пусков. Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя – атомной подводной лодки «Северодвинск» – он отметил, что на этот год запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году с последующим принятием ракеты на вооружение. Кроме того, фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска. В среду в пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон». По данным пресс-службы, фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ 25 марта 2021, 13:43

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По открытым данным, сейчас пункт дислокации 56-й бригады – Камышин Волгоградской области. «В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на заседании коллегии. По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны». Ранее в Калининградской области сформировали мотострелковую дивизию. «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы по целям на Новой Земле 25 марта 2021, 17:28

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли, сообщила пресс-служба Северного флота. «Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска», – цитирует сообщение флота РИА «Новости». Во время учений охрану водного района и обеспечение стрельб проводили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «МБ-110» Северного флота. Стрельбы проводились на полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытого для полетов и гражданского судоходства. Ранее Северный флот сообщал, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон». АПЛ «Белгород» решили оснастить атомной глубоководной станцией 27 марта 2021, 04:59 Текст: Антон Никитин

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Белгород» проекта 09852 кроме ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Выполняется ремонт и модернизация атомной глубоководной станции АС-15. Предполагается, что носителем станции АС-15, способной работать на глубинах до 3 км, будет АПЛ «Белгород», – приводит слова источника ТАСС. По данным открытых источников, АС-15 является второй спецподлодкой проекта 1910 «Кашалот». Станция была заложена 23 февраля 1983 года на Ленинградском адмиралтейском объединении (ныне «Адмиралтейские верфи»), передана военному ведомству 30 декабря 1991 года. АС-15 был одним из четырех аппаратов с индексами АС, которые были привлечены к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки «Курск» в 2000 году. С 2013 года АС-15 находилась в ожидании ремонта на «Звездочке». Напомним, передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомной подводной лодки специального назначения «Белгород» проекта 09852 (носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон») запланирована на 2021 год. Подлодка «Белгород» проекта 09852 была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Назван срок начала госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон» 28 марта 2021, 04:56

Фото: кадр Первого канала

Текст: Антон Никитин

Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в начале лета пуском с борта фрегата Северного флота проекта 22350 «Адмирал Горшков», сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. «Летно-конструкторские испытания с «Горшкова» были завершены третьим пуском ракеты «Циркон» в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы «Циркона» пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета», – приводит слова источника РИА «Новости». Как уточнил другой источник в оборонно-промышленном комплексе, «запланированный, предварительно, на июнь пуск «Циркона» с «Горшкова» станет началом государственных испытаний ракетного комплекса на надводном носителе». «Не исключено, что будет выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами», – добавил он. Напомним, в четверг появилась информация, что «Адмирал Горшков» выполнил уже четыре пуска ракет «Циркон», тем самым завершив летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты с надводных носителей. По словам источника, все ракеты попали в «колышек». Отметим, в феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Полиция нашла потушивших Вечный огонь подростков в Тольятти 26 марта 2021, 20:32 Текст: Вера Басилая

Полицейские установили личности двух школьников, потушивших Вечный огонь в парке Победы в Тольятти 25 марта. Это сделали два ученика начальных классов из благополучных семей. «Установлено, что это сделали двое подростков, третьеклассники. Сейчас собирается материал проверки. Это дети из полных благополучных семей», – передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. В полиции подтвердили, что 25 марта в Тольятти снова был потушен Вечный огонь в парке Победы, по данному факту проводится проверка. Аналогичный инцидент произошел в этом же парке 21 марта. Тогда полиция установила личности тех подростков, сейчас в отношении них собираются отдельные материалы проверки. Ранее школьники забросали снегом Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности также установлены. Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении 25 марта 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин. «Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении. Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах. В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя». Подлодку «Магадан» спустили на воду в Петербурге 26 марта 2021, 11:04 Текст: Дмитрий Зубарев

«Адмиралтейские верфи» (Петербург) спустили на воду третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота. «Сегодня у нас очередное торжественное событие: мы спускаем подводную лодку «Магадан», третью в Тихоокеанской серии. Несмотря на сложный год, пандемию, заказ выполнен с соблюдением сроков», – передает ТАСС слова генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бутакова. «Магадан» – третья подводная лодка серии субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. На сегодня степень технической готовности корабля составляет более 80%, идет завершающий этап подготовки субмарины к спуску, выполняется установка на корпус резино-технического спецпокрытия. Далее в графике – окончательная окраска, закрытие спусковых удостоверений и актов. Напомним, в начале марта «Адмиралтейские верфи» назвали сроки спуска на воду третьей «Варшавянки» для Тихоокеанского флота России. В феврале гендиректор предприятия Александр Бузаков назвал сроки закладки пятой и шестой подлодок проекта 636.3 для ТОФ. ВДВ решили опробовать новые парашютные системы на учениях «Запад-2021» 25 марта 2021, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Воздушно-десантные войска (ВДВ) на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. «Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021», – передает ТАСС слова Шойгу. Он сообщил, что в ходе этих маневров «впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем». «В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за ее пределами, включая семь учений», – сообщил Шойгу. Министр отметил, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Крыму, Псковской и Омской областях. Ранее Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ. Путин внес в Госдуму договор о военном сотрудничестве России и Казахстана 26 марта 2021, 09:38 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документом предусматривается ратификация договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года, передает РИА «Новости». В документе прописываются «международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации». «Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан», – уточняется в пояснительной записке к документу. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями сообщения о том, что Россия якобы планирует присоединить к себе Казахстан. «Адмирал Горшков» провел стрельбы по мишеням на Новой Земле 26 марта 2021, 15:21 Текст: Алексей Дегтярев

Фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота провел артиллерийские стрельбы из 130-миллиметровой установки по мишеням на Новой Земле, сообщила пресс-служба СФ. «Боевые упражнения выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчет артиллерийской установки А-192 успешно поразил закрытые мишенные позиции [находились вне прямой видимости с корабля], расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». «Адмирал Горшков» оснащен одной артиллерийской установкой А-192, она стоит на носовой части корабля. Орудие способно стрелять на скорости до 30 выстрелов в минуту, максимальная дальность – более 20 километров. Ранее сообщалось, что фрегат провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли. Как отметил Северный флот, цель была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска. Также «Адмирал Горшков», согласно данным источника, успешно поразил цели ракетами «Циркон». Противолодочные корабли ЧФ провели торпедные стрельбы в Черном море 25 марта 2021, 14:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» провели учения в Черном море по поиску подводной лодки противника. Корабли также торпедами уничтожили подводные цели, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. «В ходе учения экипажи кораблей «Суздалец» и «Касимов» отработали задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника, отработали комплекс подготовительных упражнений и провели практические стрельбы торпедным оружием по подводной цели», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок Черноморского флота. «Учение прошло успешно, после завершения мероприятий все практические торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды», – отметили в пресс-службе. В ближайшее время экипажи «Суздальца» и «Касимова» проведут совместные учения с расчетами берегового ракетного комплекса «Утес». Стационарный БРК «Утес» с противокорабельной крылатой ракетой П-35 «Прогресс» имеет шахтное базирование. Во вторник Черноморский флот уничтожил корабли условного противника перед учениями НАТО. Российский фрегат завершил визит в Грецию 26 марта 2021, 21:10 Текст: Абдулла Шакиров

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил неофициальный визит в Грецию, где находился с 23 марта по случаю празднования 200-летия национально-освободительной революции, и продолжил дальний поход, отправившись Средиземное море. «За время стоянки в порту на борту корабля побывали несколько высокопоставленных делегаций вооруженных и военно-морских сил Греции, а также представители российского дипломатического корпуса. Моряки фрегата пополнили запасы продовольствия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Северного морского флота. В начале марта «Адмирал Касатонов» заходил в турецкую военно-морскую базу Акзас-Карагач. Фрегат находится в дальнем походе с 30 декабря 2020 года. За время похода «Адмирал Касатонов» прошел более 15 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. Корабли ЧФ поразили ракету-мишень в Черном море 26 марта 2021, 10:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утес» провели совместные стрельбы, в ходе которых корабельные зенитчики отработали уничтожение ракет над Черным морем, говорится в сообщении ЧФ. «При выполнении учебных маневров в море личный состав ракетно-артиллерийских боевых частей малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Касимов» обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель, роль которой выполняла ракета «Прогресс», выпущенная по условному противнику боевым расчетом БРК «Утес». На дистанции поражения по ракете был применен зенитный ракетный комплекс «Оса-М», стоящий на вооружении малых противолодочных кораблей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Уточняется, что воздушная цель была уничтожена пуском четырех ракет из ЗРК «Оса-М» с обоих малых противолодочных кораблей. Добавляется, что для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря, в котором проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию района выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. Напомним, в четверг «Суздалец» и «Касимов» провели учения в Черном море по поиску подводной лодки противника. Кроме того, корабли торпедами уничтожили подводные цели.