Названа побеждающая инфляцию инвестиция

Лучшим антиинфляционным активом является золото, также можно инвестировать в реальные активы (сырье, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) рассказал директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.

По его словам, многие аналитики предполагают, что в этом году инфляция в России будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, передает РИА «Новости».

В подобной ситуации, во время роста инфляции, инвесторам имеет смысл увеличивать в портфелях долю реальных активов: биржевых товаров (сырья, сельхозпродукции, промышленных и драгметаллов), рекомендует Ачкасов. «Инвестиции в них возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов (ETF), которые инвестируют в биржевые товары или во фьючерсы. Также интересны инвестиции в недвижимость. Параллельно стоит сокращать финансовые активы (акции, облигации и различные финансовые инструменты)», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что лучшим реальным активом, который защищает от рисков инфляции, традиционно считается золото. Как отметил эксперт, существует прямая связь цены золота с темпами роста инфляции: корреляция между ними исторически превышала 90%. «Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе», – считает он. Если же необходимо оставлять в портфеле финансовые инструменты, то стоит снижать долю облигаций в пользу акций, советует Ачкасов.

«Облигации при растущей инфляции обычно дешевеют. Яркий пример – снижение стоимости ОФЗ в первом квартале. Умеренный рост инфляции положителен для рынков акций – компании повышают отпускные цены, и их прибыли растут. Наиболее выгодной стратегией на рынке акций является стоимостное инвестирование в компании, которые выплачивают устойчивые дивиденды. Наиболее привлекательные в этом смысле сектора – сырьевой, металлургический, банковский, а также золотодобыча», – резюмирует эксперт.

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