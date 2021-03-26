Свидетели рассказали подробности гибели двух студентов на Сахалине

Соседи двух студентов, найденных накануне мертвыми в одном из общежитий СахГУ, рассказали подробности случившегося.

Тела двоих студентов 18 и 19 лет обнаружили в пятницу утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку проводит прокуратура. По одной из версий, молодые люди погибли из-за удара током от неисправного электротитана, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

По словам очевидцев происшествия, накануне вечером жильцы общежития услышали крик и громкий хлопок в одной из душевых, где в тот момент находился постоялец. Двое молодых людей, выломав дверь, вошли внутрь, а когда один из них попытался закрыть включенный кран, его ударило током.

«Ударило так сильно, что его откинуло и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь двоим пострадавшим», – передает РИА «Новости» слова одной из студенток.

Как рассказала другая девушка, проблемы с электрикой, в частности, с водонагревателями, случались и раньше. Однако, по ее словам, в администрации общежития на жалобы студентов отвечали «ничего страшного».

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко ранее сообщил, что после инцидента в социальных учреждениях региона проверят работу всего электрического оборудования.

Напомним, в августе 2019 года в СК рассказали, что следствие начало проверку гибели электромонтажника после удара током на ледоколе в Петербурге.