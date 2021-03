В Сочи задержали участников «Свидетелей Иеговы»

Эксперт оценил последствия коллапса судоходства через Суэцкий канал

«Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился», и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, который перегородило гигантское грузовое судно Ever Given.

«На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперек фарватера», – рассказал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с контейнеровозом Ever Given.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

«Компания Evergreen – одна из крупнейших в мире компаний в сфере контейнерных перевозок, фактически монополизировавших этот рынок, – пояснил Войтенко. – Все суда этой компании имеют характерную зеленую раскраску, а их названия начинаются с "Ever", поэтому этот контейнеровоз именуется Ever Given. Судно рассчитано на перевозку не менее 20 тыс. контейнеров, это действительно один из самых больших контейнеровозов на сегодняшний день».

Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из сотни судов. На борту застрявших судов находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, утверждает Financial Times.

Сообщение Financial Times о том, что египетские власти открыли старые участки Суэцкого канала для разблокировки судоходства, вызывают вопросы, указал Войтенко. «Старые участки есть на севере канала, нитка соединяет Порт-Саид с Большим Соленым озером. Но на юге, непосредственно между Большим Соленым озером и Суэцем, существует лишь один путепровод, и его Ever Given и перегородил – ни направо, налево. Все равно что его потопили», – пояснил эксперт.

«Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию».

Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция, связанная, например, со снятием с него контейнеров – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери, полагает эксперт. «Если в течение ближайших нескольких суток его снимут, то на экономике это не скажется. Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», – подчеркнул Войтенко.

Точную сумму ущерба при негативном сценарии развития событий назвать сложно, однако можно сказать, что перекрытие Суэцкого канала не сильно, но ударит по перевозкам сырой нефти в Европу с Ближнего Востока, заметил эксперт. «При этом не составит особого труда перенаправить поток вокруг Африки, мимо мыса Доброй надежды», – добавил Войтенко.

«Естественно, пострадают линейные перевозки контейнеров», – указал эксперт.

Инциденты, подобные тому, что произошел с Ever Given, по оценке Войтенко, происходят регулярно. «Минимум раз в месяц садятся на мель или бросают якорь из-за поломки балкеры, танкеры, но, как правило, чаще всего – такие огромные контейнеровозы, – рассказал специалист. – Но их достаточно быстро, максимум через несколько часов, снимают. Ever Given был обесточен, и поэтому «воткнулся» в берег. Рано или поздно такой инцидент должен был произойти». Тем более что гигантские суда, подобные Ever Given, показали себя как довольно ненадежные, отметил Войтенко.