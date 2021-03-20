Экс-президента Бразилии оправдали по делу о пассивной коррупции

Эксперт рассказала, как существенно снизить расходы на оплату ЖКХ

Чтобы снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги, надо перестать переплачивать за излишне потребленные ресурсы. Кроме того, уменьшить сумму счета можно за счет субсидии, рассчитывать на которую могут не только льготники. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«Экономить нужно начиная с собственной квартиры. В первую очередь, конечно, у нас граждане переплачивают за лишние объемы коммунальных ресурсов, которые они потребляют. Если говорить про квартиру, то есть некоторые лайфхаки. В первую очередь это регулярно выключать свет либо поставить регулирующую аппаратуру, которая выключает свет за вас. Или поставить такие реле, которые предусматривают несколько режимов работы освещения», – советует Разворотнева.

Такие выключатели позволят максимально приглушить свет во время просмотра телевизора, продолжает член ОП. В Европе, например, люди практически отказываются от верхнего света и пользуются точечным освещением. Кроме того, следует покупать технику класса А, где буква означает высокий показатель энергоэффективности прибора. Также эксперт рекомендует заменить все лампы накаливания на светодиодные (энергосберегающие).

«Есть еще такие элементарные правила, как не ставить холодильник рядом с плитой или батареей, потому что тогда он потребляет больше энергии, выключать воду во время чистки зубов, чтобы она просто так не лилась, вытаскивать абсолютно все приборы из розеток, даже провода, которые не подсоединены к каким-либо приборам. Более того, если на телевизоре горит красный глазок, а он выключен, это тоже говорит о том, что он потребляет энергию даже тогда, когда его никто не смотрит», – объясняет собеседник.

Она подчеркивает, что, по западным подсчетам, вставленный в розетку неработающий телевизор потребляет электроэнергии на 30 евро в год. Еще для экономии можно отказаться от услуги «Радио и оповещение», что тоже поможет сэкономить около 60–100 рублей в месяц, продолжает председатель комиссии ОП.

«Все остальное придется решать в многоквартирном доме сообща, если только это не новая многоэтажка, где существует горизонтальная разводка системы теплоснабжения, где у всех стоят индивидуальные приборы учета, предусмотренные по проекту здания. Здесь, конечно, можно топить меньше и экономить самостоятельно. Но большинство домов все-таки оборудованы вертикальной разводкой, когда тепло идет из одной квартиры в другую, поэтому сэкономить можно, только приняв решение всем домом», – рассказывает Разворотнева.

Соответственно, в первую очередь речь идет о проведении энергоэффективных мероприятий, говорит эксперт. Чаще всего в домах наблюдаются перетопы, особенно в московских, то есть тепла поступает больше, чем нужно. Эту проблему можно было бы решить с помощью установки регулирующей аппаратуры, которая позволяет пускать в дом только то тепло, которое необходимо. Чтобы принять такое решение, во-первых, необходимо созвать общее собрание жильцов, а во-вторых, подумать, за счет каких средств это осуществить. А сделать это можно, например, через энергосервисные контракты, когда приходят компании и устанавливают все за свои средства, а потом люди первое время платят примерно столько же, сколько и платили, но потребляют меньше. За счет этой разницы впоследствии люди начинают экономить деньги на тепле.

«Далее, сэкономить можно благодаря установке датчиков движения и светодиодных лампочек в местах общего пользования. И наконец, немаловажен контроль за деятельностью управляющей компании. У нас в Жилищном кодексе есть нормы, когда совет многоквартирного дома должен ежемесячно подписывать акты сдачи-приемки работ управляющей компании. Если она делает что-то не в должном объеме или с ненадлежащим качеством, то за этим должен следовать перерасчет. Правда, управляющие компании часто стараются не подписывать эти акты, но норма такая есть. В любом случае, когда люди начинают контролировать свою управляющую компанию, задавать ей вопросы, что и за какие деньги она делает, все начинают лучше работать», – подчеркивает специалист.

Кроме того, на тех же общих собраниях жильцы могут принять решение, что они будут самостоятельно мыть пол в подъезде и перестанут платить за это управляющей компании, предлагает член ОП.

«Помимо прочего, у нас в стране существуют две системы социальной поддержки: льготы и субсидии. Льготы даются по категориям. Например, у нас есть социальные льготники – инвалиды или ветераны Великой Отечественной войны, которые платят только часть суммы. Есть какие-то региональные. Например, в Москве многодетным семьям предоставляются скидки. Но вот если у людей низкие доходы, то они имеют право претендовать на жилищную субсидию», – говорит Разворотнева.

Жилищная субсидия выплачивается в том случае, когда расходы на ЖКУ превышают определенный порог дохода семьи, поясняет эксперт, отмечая, что в каждом регионе этот порог разный, но в основном он составляет 22%, а в Москве – 10%. Получается, если житель столицы платит за коммуналку больше 10% своего дохода, то может претендовать на субсидию.

«Соответственно, если нужно обратиться в органы соцзащиты (в Москве это МФЦ), чтобы начислили субсидию. Там есть несколько условий, в том числе нужно не иметь долгов», – объяснила собеседница.