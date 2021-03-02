Свыше 170 конгрессменов США пожаловались в Госдеп на Эрдогана

Двухпартийная группа американских конгрессменов направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором обвинила власти Турции в нарушении прав человека.

Госдеп призвали «обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека», которые совершаются при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Конгрессмены отметили, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития почти 20 лет находятся у власти в стране. Это время власти Турции использовали, чтобы «ослабить судебную систему, поставить политических союзников на ключевые военные и разведывательные посты, подавить свободу слова и свободу печати и незаконно заключить в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей меньшинств».

В письме говорится, что с 2016 года в Турции в рамках борьбы с политической оппозицией арестованы или посажены в тюрьму свыше 80 тыс. человек, прекратили работу свыше 1,5 тыс. неправительственных организаций. Кроме того, арестованы трое граждан Турции, которые работали на Госдеп, передает ТАСС.

Письмо подписали более 170 законодателей. Они рассчитывают, что Вашингтон в отношениях с Анкарой не станет игнорировать «отступления» Турции «от демократии». Конгрессмены обязались работать совместно с американскими дипломатами по данным вопросам.

Напомним, США также недовольны использованием Турцией российских ЗРК С-400. США требуют от Турции избавиться от С-400. Однако Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.