Рощу миндальных деревьев высадили в память о Лановом в Севастополе

На берегу Черного моря в Севастополе заложили рощу миндальных деревьев в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который являлся главным амбассадором и вдохновителем акции «Сад памяти».

Среди участников мероприятия в Севастополе сегодня была вдова Василия Ланового – народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

«Василий Семенович действительно любил этот город. За несгибаемость характера, за то, что он всегда был верен своей великой славе. Он и сам был таким же – упорным, бесстрашным. Ни разу в жизни он не прогнулся ни перед кем и ни перед чем. Он никогда не искал мимолетной выгоды, всегда был верен себе и своей стране», – цитирует слова Купченко Life.ru.

Севастополь дал старт международной акции «Сад памяти». Эстафету уже подхватили Грозный, Махачкала и Новороссийск. Сама акция впервые прошла в России в прошлом году. Основная ее идея – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый Сад памяти Севастополя в прошлом году закладывал лично Лановой, а в этом году аллеи с саженцами уже появились в Грозном, Махачкале и Новороссийске.

Акция «Сад памяти» продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.