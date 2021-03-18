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Путин заявил о поддержке властями волонтеров по всем направлениям
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Власти России и дальше будут поддерживать волонтерское движение по всем направлениям, которое, особенно в период коронавируса, показало, насколько оно востребовано у людей, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, что он «уже многократно на этот счет высказывался: волонтеры задействованы в самых различных сферах нашей деятельности, в самых различных отраслях производства, в социальной сфере, всегда они на пике проблем, всегда там, где нужнее всего людям», передает РИА «Новости».
Российский лидер напомнил, что период пандемии показал, насколько востребовано волонтерское движение.
«Хотя и до этого, в период Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр, по другим направлениям, не только в спорте, но и в культурной и в политической жизни, мы всегда прибегаем к помощи волонтеров, и они всегда самым наилучшим образом себя проявляют. Особенно это характерно для социальной сферы... Конечно, будем и дальше волонтерское движение поддерживать по всем направлениям», – заверил президент.
Ранее Владимир Путин оценил деятельность волонтеров в период пандемии, а также поддержал активное участие волонтеров в политике.
Турчак: Заявление Байдена - это триумф политического маразма США
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«Заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя», – так прокомментировал антироссийские высказывания американского лидера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Это крайняя степень агрессии от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире – они только планируют. У нас межнациональный мир – у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности – у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым – у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», – заявил Турчак.
Также он добавил, что высказывание американского лидера – мерзкое и бессовестное, и является вызовом для России. Высказывание секретаря генсовета ЕР приводится в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Заместитель Турчака Александр Хинштейн отметил, что заявление Байдена – «верх, а точнее низ политического бескультурья и маргинальности».
«Даже в самые лихие времена холодной войны западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых, ничем не подтвержденных голословных оскорблений, до перехода на личности. Не хочется опускаться до уровня этой дискуссии, но ощущение такое, что Байден сошел с ума. Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», – отметил он.
Журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что заявление американского лидера похоже на то, как Байден и Дональд Трамп общались в ходе предвыборной кампании в США.
«А дедушка понимает, что вообще его заявление значит, или по-прежнему думает, что он с Трампом в кампании и можно нести все, что угодно? Я попробую тогда коротко сформулировать. Во-первых, это личное обвинение и личная угроза. А значит, и личное оскорбление. Давно у нас президенты сверхдержав не переходили на личности... За такие вещи в салунах на Западе не так уж и давно канделябры ломали о головы. Но это – если о личном. А если в политическом смысле – то это угроза вмешательства американского президента во внутренние дела РФ», – указал Вышинский.
Это высказывание выглядит «безапелляционно и зловеще» накануне осенних выборов в России, отметил журналист.
«В этой ситуации у меня только один вопрос: а можно узнать, у кого ядерный чемоданчик американский? Я надеюсь, Камала Харрис его забрала у этого престарелого ковбоя, который не помнит, кто у него шеф Пентагона? От греха подальше... Зачем нам столько ядерного пепла?» – заключил он.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Немецкие СМИ: Байден забыл законы холодной войны
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Немецкое издание Die Welt, рассуждая о резком выпаде президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, усомнилось в опытности американского политика и предположило, что он забыл законы холодной войны.
«Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет немецкое издание Die Welt, перевод статьи которого приводит ИноПресса.
Журналист Жак Шустер усомнился, что «Джо Байден является опытным политиком в вопросе международных отношений, каким считает его полмира». «Никогда во внешней политике любого государства не должны переворачиваться слова Карла фон Клаузевица, то есть политика никогда не должна быть продолжением войны другими средствами. Во всяком случае, со стороны американско-российский обмен колкостями скорее похож на сцену на рынке, где разгневанные торговцы покрывают друг друга бранными словами», – добавил он.
«К чему это приведет? Не лишает ли себя новый глава Белого дома возможности вступить в переговоры с Москвой? В конце концов, американскому президенту будет трудно сесть за один стол с человеком, которого он публично называет убийцей», – указывает издание. При этом оно отмечает, что диалог России и США был бы необходим – «и не только для того, чтобы продвинуться в вопросе разоружения, но и для того, чтобы преобразовать свою стратегию в политику».
«Поразительно наблюдать, насколько государство, победившее в холодной войне, забыло ее законы и правила. Джон Ф. Кеннеди и Генри Киссинджер, Рональд Рейган и Джордж Буш всегда имели ясное понимание смертоносного режима Советского Союза. ... В то же время, начиная с Карибского кризиса, они всегда заботились о том, чтобы нить диалога с Кремлем никогда не обрывалась. Остается надеяться, что Джо Байден мыслит похожими категориями. Если нет, то ему следовало бы срочно посетить 97-летнего Генри Киссинджера», – заключает издание.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Сурков назвал старину Джо мазафакой
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Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Суркова попросили прокомментировать слова Байдена в адрес российского президента. «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старина Джо – ублюдок?»), то я бы ответил: «Oohoo, I do» («О, да, я знаю»)», – заявил Сурков, слова которого приводятся в Telegram директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Кремль дал оценку словам Байдена о Путине
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова лидера США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, добавив, что дальше Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения с Москвой.
«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», – заявил Песков, комментируя слова Байдена.
Представитель Кремля воздержался от подробностей, а на уточняющий вопрос ответил: «К сказанному мне нечего добавить», передает РИА «Новости».
Он также затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова американского визави.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Путин заявил о случаях неоправданного роста тарифов на ЖКХ
Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ.
«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов. Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию прокуроров», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан.
В Италии выразили солидарность с Путиным в связи со словами Байдена
Администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России выразило солидарность с президентом Владимиром Путиным в связи с оскорбительными заявлениями, которые сделал в его адрес американский лидер Джо Байден.
В специальном послании солидарности, текст которого поступил в РИА «Новости», президент итальянской ассоциации Лоренцо Валлорейа подчеркнул, что Байден не только без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства, но еще и назвал его «киллером».
Он отметил, что ни один президент США не позволял себе прежде «самых настоящих личных оскорблений» в адрес главы российского государства. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.
«На наш взгляд, настал момент, чтобы Италия первой, а за ней и все другие европейские страны, дистанцировалась от позиций США, обличив американское поведение», – резюмировал глава ассоциации.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Также в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Бутина назвала антироссийские заявления Байдена «агонией Запада»
Заявления президента США Джо Байдена о «вмешательстве» России в американские выборы и нападки на российского лидера Владимира Путина говорят об агонии Запада, который от безысходности пытается давить и угрожать, заявила член Общественной палаты Мария Бутина.
«В связи с заявлением президента США Джо Байдена, нарушившего все возможные нормы международной дипломатии, в названии нашего президента «бездушным убийцей» в интервью ABC News, мне сразу вспомнились слова Махатмы Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против России и нашего президента», – пишет Бутина в своем Telegram-канале.
«И, действительно, ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого Россия никак плясать не стала?» – рассуждает она. «Крым так и остался наш», – отметила Бутина, напомнив, что как раз в эти дни празднуется семилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией.
«Вакцину мы изобрели и успешно распространяем в мире первыми, как и успешно выходим из пандемии», – отмечает Бутина. При этом она приводит слова своего знакомого из США, который говорит, что Америка пребывает в панике и локдауне – вакцин всем не хватает, да и ставить себе прививку в Америке хотят далеко не все. «Не зря Байден пытается приравнять вакцинацию к акту патриотизма в своем интервью – не верят американцы своим окончательно во время президентских выборов дискредитировавшим себя политикам, никак не верят», – делает вывод Бутина.
«Россия не принимает правил устройства общества по-американски с трансгендерами и целованием ботинок, она стоит за традиционные ценности, и многие в мире уже смотрят на нас, как на островок надежды в бушующем океане либерального безумия», – рассуждает член ОП.
«Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить. Тут ведь нужно понимать, что атака на Путина, равно нападение на Россию, месть Запада за собственные провалы», – пояснила член ОП.
«Ибо Who is Mr. Putin? Mr. Putin is Russia. Один за всех, и все за одного», – заключила Бутина.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.
При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».
Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране
Президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма.
«Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин призвал Генпрокуратуру тщательно вести мониторинг рынка труда и продолжать защищать права наиболее уязвимых категорий граждан.
Общество врачей России осудило грубость Байдена в адрес Путина
Президент Общества врачей России, академик РАН Олег Янушевич в комментарии газете ВЗГЛЯД дал оценку резким высказываниям президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
«Грубые заявления президента США Джо Байдена в адрес нашего национального лидера у нас, «Общества врачей России», вызывают неподдельное удивление. В нашей врачебной среде не принято ставить диагноз по субъективным ощущениям пациента. И правильный диагноз можно поставить только тогда, когда есть качественное объективное обследование», – заявил Янушевич.
По его словам, «несмотря на всю истерию, начиная с 2014 года после возвращения Крыма в состав России, казалось, что очень просто с помощью экономических санкций поставить Россию на колени, заставить ее двигаться в фарватере однополярного мира. Но наша страна никогда на коленях не стояла и стоять не будет».
Янушевич указал, что противостояние пандемии, разработка новой вакцины против коронавируса не только показали состоятельность российской медицины, но и сплоченность российских граждан и готовность сообща решать самые сложные задачи.
«Россия остается оплотом традиционных ценностей, сохраняет свою многоконфессиональность, исповедуя исторические, культурные, религиозные и семейные ценности. Все это происходит на фоне укрепления обороноспособности страны и возможностей России отразить любую агрессию. Владимир Владимирович Путин не заслуживает таких слов из подворотни. Вокруг нашего президента консолидируется общество, мы расцениваем этот факт, как нападки не на конкретного человека, а на всех нас», – заключил Янушевич.
Днем ранее Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В Госдуме заявили об утрате руководством США политической культуры
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Утрата американским руководством политической культуры создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны России, заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Миронов заявил, что «совершенно неподобающее руководителю такой страны заявление говорит о деградации и в целом о снижении стандартов в руководстве США», и следует «принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы», передает «ДумаТВ».
Отнестись к этому надо, по его словам, адекватно – как к угрозе. Особый цинизм заявлению Байдена придает озвученное им после таких заявлений намерение работать с Россией по тем направлениям, где это выгодно США.
«Возникает резонный вопрос, имеет ли смысл поддерживать отношения с такими циниками и русофобами, которые прямо оскорбляют выбор граждан России, сделанный на выборах президента страны?» – заключил Миронов.
Ранее президент США Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений.
В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.
Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден устроил истерику от безысходности.
Бойцы полка имени Кадырова обвинили «Новую газету» в информационной атаке
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Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций «Новой газеты» о «казнях» в республике обратились к президенту Владимиру Путину и попросили главу государства обратить внимание на нападки СМИ в их адрес.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Нам не привыкать сражаться с врагами России в открытом бою. Мы с большой гордостью, не жалея жизни, служим нашему Отечеству», – сказано в послании, опубликованном в Instagram. Так бойцы полка отреагировали на второй с начала года материал в «Новой газете» о якобы внесудебных расправах в регионе.
В обращении полка также отмечено, что после спецоперации по уничтожению банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещенная в России) Асланом Бютукаевым – последней ячейки международных террористов на территории Чечни – против полка развернули «настоящую информационную войну, основным рупором которой является «Новая газета».
Представители полка напомнили, что в Чечне несут службу 16 тыс. сотрудников правоохранительных органов, бойцы полка с 2004 года уничтожили 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД, передает РИА «Новости».
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что «Новая газета» распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских.
Общественная палата Чечни назвала статью «Новой газеты» клеветнической и тоже обратилась к Путину c просьбой защитить бойцов.
В «Новой газете» заявили, что не согласны с обвинениями общественников.
Путин поздравил Таталину с победой в биг-эйре на ЧМ по фристайлу
Президент Владимир Путин поздравил фристайлистку Анастасию Таталину, которая выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся России первое в истории золото в этой дисциплине.
«Поздравляю Вас с триумфом. Вы отлично выступили на чемпионате мира по фристайлу в Аспене, завоевали «золото» в биг-эйре. Этот успех – Ваша большая личная победа и весомый вклад в продолжение лучших традиций отечественного спорта высших достижений», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент также пожелал спортсменке новых впечатляющих результатов и всего самого доброго.
Накануне Таталина выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в биг-эйре, принеся России первое в истории золото в этой дисциплине. В финале 20-летняя спортсменка набрала 184,50 балла. Соревнования проходили в американском Аспене второй раз в истории.
Путин призвал прокуратуру активнее смотреть на соответствие доходов и расходов чиновников
Президент России Владимир Путин потребовал от прокуроров активнее заниматься анализом соответствия доходов и расходов чиновников.
Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам», передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как чиновников заставят лучше работать на интересы России.
Путин потребовал от Генпрокуратуры контролировать ситуацию с долгостроями
Для решения проблем обманутых дольщиков необходимо последовательно разбираться с долгами прошлых лет, заявил президент России Владимир Путин, призвав руководителей органов прокуратуры в регионах страны лично контролировать эту ситуацию.
«В законодательство уже внесены изменения, которые создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке. Но, во-первых, нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию, и прошу вас заняться этим лично», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он подчеркнул, что «надо в конце концов добиться решения окончательно этого вопроса».
«И второе – надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей», – отметил президент России.
Ранее Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы.
Путин поручил проверить соответствие СИЗО существующим требованиям
Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову проанализировать соответствие следственных изоляторов (СИЗО) страны существующим режимным требованиям.
Путин заявил, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что «продолжает иметь место нарушение режимных требований вследствие переполнения изоляторов в системе исполнения наказаний», требуется «анализ по субъектам Федерации», передает ТАСС.
По его словам, есть соответствующий список проблемных объектов в регионах: «Они здесь перечислены, я вижу, но нужно внимательно посмотреть. Я просил бы вас представить соответствующую докладную записку».
Российский лидер не исключил, что помощь может потребоваться как отдельным регионам, так и всей системе МВД и исполнения наказаний.
«Там проблем достаточно, но есть острые вещи. И на них нужно отреагировать соответствующим образом», – указал глава государства.
Ранее Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах.