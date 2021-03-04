Путин оценил деятельность волонтеров в период пандемии

Наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии без сильных эмоций было невозможно, особенно порадовал подход представителей бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.

«Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов – здесь уже не до политики – самых разных возрастов, профессий», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Также президент отметил и помощь представителей бизнеса в период пандемии. По его словам, подход бизнеса кардинальным образом поменялся за последние лет 10-15.

«Насколько я помню, 10 тыс. компаний присоединились к вашей работе, помогали вам. И многое из них – это не какие-то крупные, и даже не средние, а мелкие предприятия, которые сами-то оказались в трудном положении, и тем не менее, они и лично принимали участие, что честно говоря, особенно порадовало», – сказал президент.

Глава государства заявил, что только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире. «Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения России не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса.