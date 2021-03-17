Политолог назвал главное достижение ЦИК за прошедшие пять лет

«Совершенствование электоральных процедур и введение новых форм выборов – существенные достижения нынешнего состава Центризбиркома, за которое ему можно сказать спасибо», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов, комментируя итоги работы текущего состава ЦИК за пятилетний срок его полномочий.

«Подходит к концу срок полномочий текущего состава Центризбиркома, и традиционно мы подводим итоги его пятилетней работы. На деятельность нынешнего ЦИК пришлись очень непростые времена с точки зрения организации электоральных процессов, возникла важная задача проведения общероссийского голосования и появился новый вызов в форме пандемии коронавируса. Однако то, как ЦИК с этими вызовами справился, заслуживает самых высоких оценок», – считает политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Важнейшим элементом деятельности Центральной избирательной комиссии стало совершенствование электоральных процедур и введение новых форм выборов, отметил политолог. «Еще в начале своей работы в 2017 году ЦИК начала внедрение системы «Мобильный избиратель», затем разработала технологии дистанционного электронного голосования. В 2020 году к этому перечню добавились процедуры многодневного голосования и голосования на дому, создание электронных избирательных участков, широкое внедрение видеонаблюдения и целый ряд других важных новшеств», – рассказал эксперт.

По мнению Шаповалова, такими действами ЦИК продемонстрировала отсутствие страха перед внедрением новых технологий в избирательный процесс, что является однозначно положительной чертой ее работы. «Несмотря на ряд критических высказываний со стороны некоторых политиков, политологов и юристов в адрес новых выборных практик, подавляющее большинство граждан положительно оценило эти изменения. Например, многодневное голосование сделало выборы комфортнее для граждан, позволив им приходить на избирательный участок в действительно удобное время», – отметил собеседник.

«На данный момент происходит последовательное расширение практики применения дистанционного электронного голосования. Это значит, что наша страна идет в ногу со временем и внедряет в электоральные процедуры те практики, которые соотносятся с современным информационным обществом. В области многодневного голосования также разработана очень качественная и эффективная процедура применения, которая не вызывает вопросов о своей открытости и легитимности. Все это – существенные достижения нынешнего состава ЦИК, за которое ему можно сказать только большое спасибо», – заключил Шаповалов.

В среду глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о начале подготовительного этапа общероссийского тестирования по использованию ГАС «Выборы» на голосовании в сентябре 2021 года. Она также отметила, что что ЦИК подробно проработает девять заявок от регионов (помимо Москвы), которые хотят принять участие в пилотном проекте по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах.

Ранее глава ЦИК заявляла, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена в 2019 году лишь в трех одномандатных округах на выборах депутатов Московской городской Думы. На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в 2020 году возможность дистанционного голосования была предоставлена в Москве и Нижегородской области. На выборах в Единый день голосования возможность дистанционного голосования в Интернет имелась на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской (№ 110) Ярославской областях (№194).

В 2017 году ЦИК впервые применила в ряде регионов систему «Мобильный избиратель» позволяющую избирателю в день голосования проголосовать по месту своего нахождения, подав заявление в избирательную комиссию или обратившись через портал «Госуслуги». С 2018 года эта система применена на президентских выборах, позднее этот опыт повсеместно был распространен на выборах глав регионов и региональных парламентов. Система «Мобильный избиратель» позволила упразднить применение на федеральных и региональных выборах открепительных удостоверений, использование которых вызывало множество нареканий.