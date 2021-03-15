В Кремле прокомментировали сообщения о возможных провокациях со стороны Киева 18 марта

Кремль не сомневается, что у российских ведомств есть данные о возможных провокациях в день воссоединения Крыма с Россией, если они планируются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не сомневаемся, что наши соответствующие ведомства обладают всей необходимой информацией о каких-либо провокациях, если они планируются. И мы также не сомневаемся, что на любые провокации, особенно в такой важный день, будет дан соответствующий необходимый ответ», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, известно ли Кремлю о каких-то провокациях, которые может готовить Украина, приуроченных ко дню воссоединения Крыма с Россией, и готовится ли на них ответ, передает РИА «Новости».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.