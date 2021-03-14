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На Байкале сотрудники МЧС спасли попавших в метель туристов
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Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, которые не смогли добраться до берега из-за штормового ветра и метели, сообщает ГУ МЧС региона.
В воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега, передает РИА «Новости».
«На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут», – говорится в сообщении ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что на 80-м километре дороги Уфа – Оренбург в Аургазинском районе из-за метели плохой видимости столкнулись 20 автомобилей, один человек был госпитализирован, врачи осмотрели еще 11 участников ДТП.
Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России
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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg.
По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – ред.ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости».
Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций.
Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих
Британский генерал заявил о «решающем преимуществе России» в киберпространстве
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Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство», заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.
В материале «Китай и Россия перехватили инициативу в битве за киберпространство» в газете Times генерал указал, что Британия «уступает стратегическую инициативу соперникам».
«В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», – написал Сандерс, передает РИА «Новости».
Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».
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Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты
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Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты, сообщила пресс-служба аэропорта.
«Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пресс-службе также уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек, их судьба выясняется.
В управлении здравоохранения города сообщили, что по предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили, они госпитализированы.
В свою очередь пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что по предварительным данным, четыре человека погибли, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету.
Стали известны регионы России с наибольшим ростом преступности
Генпрокуратура России опубликовала рейтинг регионов страны с наибольшим ростом преступности в 2020 году, в антилидерах оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Рейтинг опубликован на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
На первом месте оказался Севастополь, там преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. Следом за ним идут Санкт-Петербург (рост преступности составил 26%) и Ленинградская область (12,8%).
В пятерку также вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%).
При этом в 35 регионах криминогенная обстановка улучшилась. Лидерами по этому показателю стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея – преступность по итогам года упала соответственно на 17%, 15% и 12,4%.
Ранее сообщалось, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.
Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене
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Экс-президент Боливии Жанин Аньес была задержана, она находится в руках полиции, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо. Политика подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре.
Накануне особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре, передает РИА «Новости».
В свою очередь Аньес в Twitter обвинила действующие власти в политическом преследовании: «Я заявляю Боливии и всему миру, что руководство Движения к социализму, совершая акт насилия и политического преследования, приказало меня арестовать. Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было. Молюсь за Боливию и за всех боливийцев».
Ранее на севере страны были задержаны два министра правительства Аньес – юстиции и энергетики. По данным полиции, экс-главы МВД и минобороны покинули страну в конце 2020 года и находились в Бразилии.
В конце октября 2020 года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя ее в геноциде, сама политик считает себя невиновной.
Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные.
Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.
Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года.
Евросоюз признал ошибки при заказе вакцин
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Первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel AM Sonntag выразил мнение, что стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в части заказа препаратов.
«Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами были допущены ошибки», – приводит слова Тиммерманса ТАСС.
Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно».
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако, по его мнению, это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия.
Накануне пять стран Евросоюза – Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия – призвали Брюссель провести саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин от коронавируса между государствами сообщества. Письмо главам Еврокомиссии и Евросовета, Урсуле фон дер Ляйен и Шарлю Мишелю подписали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министры Чехии, Словении, Болгарии и Латвии. Днем ранее канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайном сговоре с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцин. В среду страны Балтии призвали Евросоюз перераспределить неиспользованные вакцины.
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Лукашенко нашел хорошее в претензиях к белорусской песне для «Евровидения»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» стали для нее хорошим пиаром, однако не исключил замену конкурсной композиции.
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им (группе «Галасы ЗМеста» – прим. ВЗГЛЯД) добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», передает БелТА.
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста.
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.
Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».
Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС
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Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат.
Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова.
Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами.
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В Аргентине протестующие напали на автомобиль президента
Протестующие окружили и забросали камнями микроавтобус, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут, сообщил телеканал TN и La Nacion.
На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.
Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони. Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров.
В прошлом году в ходе демонстраций против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции пострадали 37 полицейских и жандармов.
Британскую бронетехнику признали устаревшей для войны с Россией
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Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией.
«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости».
По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете.
«С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе.
Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в России улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.
Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».
Напомним, в пятницу в Эстонии заявили о проведении в Балтийском море совместных учений с участием военно-морских сил (ВМС) Великобритании, Латвии и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о решении Британии направить корабли ВМС в Арктику для противостояния «стратегическому преимуществу России в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике».
Солистка Little Big рассказала о пережитых домогательствах
Солистка группы Little Big Софья Таюрская в беседе с YouTube-каналом «Джарахов» рассказала рассказала о пережитых домогательствах в спа-салоне.
По словам певицы, она в купальнике пришла на массаж, который ей делал «огромный, толстый, большой дяденька». Во время процедуры мужчина начал залезать Таюрской под нижнее белье, снял с нее лифчик, трогал ее за интимные места и сам прикасался к ней гениталиями, РИА «Новости».
«И в этот момент меня парализовало. Я просто лежу парализованная. <…> Я лежу и думаю: когда это все закончится, когда это все закончится. Я не могла вскочить, встать, ударить его, убежать. <…> Ты ничего не можешь сделать, у тебя в голове просто ужас, страх, тебе настолько страшно, что ты не можешь вообще ни слова сказать», – поделилась Таюрская.
При этом, по словам артистки, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму.
Напомним, в начале марта экс-участницу группы Little Big нашли мертвой в Петербурге.
Мясников рассказал о поразившем 95% людей вирусе
Вирусом Эпштейна-Барр большинство заражается в детстве, он вызывает лимфомы, лейкозы, онкологию, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отметив, что инфекция поразила 95% людей.
Мясников в эфире «Россия 1» сообщил, что проявляется инфекция в результате ослабления иммунитета из-за возраста. Вирус Эпштейна-Барр поразил 95% людей, считает доктор.
«Активируясь, он вызывает жуткие болезни – лимфомы, <...> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть, это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», – приводит слова Мясникова РИА «Новости».
Мясников подчеркнул, что зачастую вирус Эпштейна-Барр может не проявиться вовсе. Врач призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.
Ранее Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус.
Эксперт: Полиция была обязана остановить форум «Муниципальная Россия»
Правоохранительные органы были обязаны остановить форум «Муниципальная Россия», потому что его организатором выступила «Открытая Россия», признанная в нашей стране нежелательной, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он уверен, что участники форума намерено пошли на провокацию, целью которой было вмешательство во внутренние дела России.
«С юридической точки зрения здесь все стопроцентно соответствует закону. Не остановить этот форум было невозможно. Согласно закону, зарубежная организация «Открытая Россия» признана у нас в стране нежелательной и поэтому она не имеет права проводить здесь свои мероприятия, участие в которых тоже незаконно. Есть соответствующие статьи КоАП на эту тему», – сказал член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
В субботу столичная полиция задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на форуме, организованном «Открытой Россией». Мероприятие проходило в гостинице «Измайлово Дельта» на востоке столицы.
Как рассказала РИА «Новости» координатор «Объединенных демократов» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова, на форуме собралась группа муниципальных депутатов из регионов с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл. «Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера», – сообщила Буракова.
По информации газеты «Известия», правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено. На всех задержанных будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», – сообщили представители полиции.
Григорьев подчеркивает, что правоохранительные органы действовали максимально вежливо и аккуратно в отношении всех участников мероприятия. «Здесь все совершенно логично. Я скорее поднял бы вопрос о том, почему люди нарушают закон и участвуют в мероприятиях подобной организации. Какой уровень правового нигилизма у этих людей, что они идут на явное нарушение закона?» – задается вопросом эксперт.
Григорьев убежден, что участники форума отдавали отчет своим действиям и намеренно пошли на провокацию. «Они считают себя особенными и что имеют право нарушать российское законодательство. Они также уверены, что российское государство не будет предпринимать никаких мер. Кроме того, у многих из этих людей достаточно большие доходы и они могут позволить себе оплатить очень небольшие штрафы за нарушения», – отметил член ОП.
Собеседник считает, что организаторы и координаторы форума осуществляют «прямое вмешательство во внутренние дела России». «Цели, которые ставит перед собой «Открытая Россия», никто не скрывает. Послушайте господина [Михаила] Ходорковского, владельца этой организации. Он прямо ставит целью свержение конституционного строя в России», – полагает Григорьев.
Мясников развеял миф об опасности холестерина
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф об опасном холестерине, отметив, что все стероидные гормоны, включая половые, создаются на его основе.
По словам врача, холестерин служит основой стероидных и половых гормонов, также он является частью клеточных мембран.
«На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались», – сказал он на канале «Россия 1», переадет РИА «Новости».
Мясников отметил, что люди пытаются бороться с холестерином, хотя печень, например, сама вырабатывает его. Однако эксперт заключил, что переизбыток холестерина вредит организму так же, как и переизбыток любого другого вещества.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что нормализовать уровень холестерина можно без лекарств при ежедневном употреблении лука и чеснока.