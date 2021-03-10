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Путин заявил, что «Норникель» ликвидирует ущерб от аварии в Норильске
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Президент России Владимир Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.
«Что касается поступления средств от компании «Норникель», мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе», – рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин заявил, что средства штрафа за ущерб от аварии НТЭК поступили в бюджет России. «Я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Минфина РФ, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт», – цитирует ТАСС главу кабмина.
Ранее сообщалось, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».
Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.
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Стало известно имя гостя Путина из Европы, которого удивила Москва
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Президент России Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники.
По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант».
О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента.
О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения.
Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой.
Путин назвал важное условие декарбонизации
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Декарбонизация не должна быть использована как инструмент для достижения узкокорыстных экономических целей, не должна идти в ущерб России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
«Безусловно, декарбонизация – важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «нужно, безусловно, привлекать не только, что называется, чистых ученых, но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни».
Говоря о декарбонизации, президент также заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики. «Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать». «Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление», – сказал глава государства.
Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке «первого бетона» под третий блок атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции.
Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС.
АЭС «Аккую» расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация «Росатом».
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую» – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах
Закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По решению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Об этом сообщается на официальном портале правовой информаци.
Оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН.
Напомним, в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве в июле прошлого года был выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам. Установлено, что запрещенные в СИЗО мобильные телефоны попадали туда через сотрудников изолятора.
Цена нефти Brent превысила 70 долларов
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
По данным на 02.10 мск, стоимость Brent достигла 70,59 доллара за баррель (рост на 1,77%). Brent стала дороже 70 долларов впервые с января 2020 года. При этом WTI выросла до 67,04 доллара за баррель (плюс 1,71%), передает ТАСС.
Напомним, после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче нефти высказывалось предположение, что возможен рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. При этом России и Казахстану разрешили нарастить добычу.
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Путин поздравил женщин с 8 Марта
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Глава российского государства Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их успехи «в самых разных сферах деятельности».
Он заявил, что в каждом доме, в каждой семье звучат слова признательности мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам. Праздник «символизирует наступление весны» и «утверждает роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и останутся вдохновляющим нравственным ориентиром»
Обращаясь к женщинам, президент подчеркнул, что они несут «в мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство – безусловную материнскую любовь». Женщины полностью «отдают себя детям, их развитию, воспитанию». Как заявил глава государства, забота о детях и доме – нелегкий труд, которые требует самого высокого признания, передает РИА «Новости».
Однако женщины «каким-то непостижимым образом везде и все успевают» и достигают «вершин в самых разных сферах деятельности», вызывая уважение «обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу», сказал он.
Отдельно Путин поздравил женщин-медиков, которые в ситуации с коронавирусом демонстрируют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. Он поблагодарил «всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках», кто «дарит пациентам истинно женскую душевную поддержку».
По словам президента, 8 марта – это «день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность». Он пожелал женщинам «успехов во всем», взаимопонимания с теми, кто им дорог, а также «больше поводов для улыбок и радости». «Будьте счастливы», – сказал Путин.
Напомним, как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, по мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%).
В Кремле опровергли информацию о европейском госте Путина
Информация о том, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что Путина навещал Фийон.
«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», – передает слова Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля вновь подчеркнул, что не будет раскрывать имя европейского гостя Путина, поскольку «это относится к личным встречам президента».
Напомним, встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях».
Стоимость барреля нефти Brent поднялась выше 71 доллара
Цена на нефть марки Brent впервые с января 2020 года превысила 71 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Brent поднялась в цене на 2,32% и достигла стоимости в 71,15 доллара за баррель, цена WTI выросла до 67,81 доллара (рост на 2,57%), передает РИА «Новости».
Напомним, страны ОПЕК+ решили сохранить ограничения по добыче нефти. Высказывается предположение, что есть возможность разогнать цены до 80 долларов за баррель.
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Погибшую в бассейне Оби рыбу решили проверить на содержание нефтепродуктов
Рыба, погибшая в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском АО, где произошел прорыв трубопровода, будет проверена на содержание нефтепродуктов, сообщили в Росрыболовстве.
Как заявили в ведомстве, специалистами Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обследованы русло реки Оби и ее рукавов непосредственно в месте аварии, где произошел прорыв трубопровода, а также выше и ниже по течению. Произведен контрольный вылов рыбы, отобраны образцы проб планктона, бентоса, воды и донных отложений на трех станциях, передает ТАСС.
«В ходе обследования протоки Баграс, примерно в 4 км ниже по течению от места возгорания, в полыньях на поверхности воды обнаружены скопления рыбы, часть которой была мертва, а часть еще обнаруживала признаки жизни. В этих местах также были отобраны образцы рыбы и воды на содержание нефтепродуктов», – отметили в Росрыболовстве.
По факту гибели рыбы сотрудниками рыбоохраны составлены соответствующие акты. По данным ведомства, 10 марта планируется расширить район исследований основного русла Оби и ее рукавов вниз по течению от места возгорания и проверить еще три станции по ранее отработанному регламенту. Также для определения масштабов и последствий аварии на трубопроводе в районе Нижневартовска в ближайшие дни запланирована расширенная экспедиция вниз по течению Оби от района аварии в пределах Ханты-Мансийского АО.
Напомним, 6 марта в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов. В результате пожара, который произошел из-за прорыва нефтепровода, пострадал один человек. В Ханты-Мансийском АО следователи начали процессуальную проверку. 9 марта рыбоохрана Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опровергла связь между аварией на трубопроводе в Нижневартовском районе и гибелью рыбы в реке Оби.
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Путин поручил оказывать особую поддержку начинающим ученым
Президент Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке правовой статус начинающих ученых.
«Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», – сказал Путин на встрече с главой Минобрнауки, передает ТАСС.
Ранее в Минобрнауки указали на недостатки системы оплаты труда ученых, среди которых низкий уровень гарантированной части заработной платы, неритмичность стимулирующих выплат, так как зачастую до 40% стимулирующих выплат сотрудники получают в конце года, и неопределенность, связанная в том числе с конкурсным грантовым финансированием.
Мозырский НПЗ в Белоруссии возобновил прием нефти по «Дружбе»
Расположенный в Белоруссии Мозырский НПЗ, который с начала марта принимал азербайджанскую нефть, в соответствии с планом возобновил прием нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
«Мозырский НПЗ в соответствии с планом начал с сегодняшнего дня прием нефти по «Дружбе» после перерыва с начала марта из-за поставок на этот НПЗ партии азербайджанской нефти», – сказал он, передает ТАСС.
Российские и белорусские власти в январе согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля 2021 года на 6,7%.
Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете. Изменения внесены в том числе в закон о выборах депутатов Госдумы и в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», передает ТАСС.
ЦИК России установит порядок обращения избиркомов в Роскомнадзор. Комиссии также смогут устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.
В соответствии с законом регулируется механизм реагирования Роскомнадзора на обращения избирательных комиссий по этому поводу. Теперь владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления или же доступ к ресурсу будет ограничен.
Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ.
Нефть подорожала на ожиданиях по предложению и спросу на рынке
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром выросли на ожиданиях по поставкам нефти после сообщений об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии и на прогнозах восстановления экономики.
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,89% – до 68,85 доллара, цена апрельских фьючерсов на WTI поднялась на 0,78% – до 65,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Ожидания по спросу остаются позитивными на фоне продолжающейся вакцинации населения от коронавируса, а также от новостей из США. В минувшую субботу сенат конгресса США утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 трлн долларов. Рынки ожидают, что такие меры должны способствовать восстановлению экономической активности.
Обратили внимание инвесторы и на сообщения из Саудовской Аравии. Ранее хуситы в Йемене нанесли массированный удар по территории Саудовской Аравии с примирением 14 беспилотников и восьми баллистических ракет. В результате ударов были поражены, в том числе, объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура.
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга поставки «Спутник V»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Кремля.
«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также сторонами обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. «Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», – отмечается в сообщении.
Кроме того, как отметили в Кремле, затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.
Напомним, применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.
Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
Путин поздравил композитора Зацепина с 95-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 95-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
«Талант музыканта и композитора, целеустремленность и поистине неиссякаемая энергия помогли вам добиться успеха на творческом поприще, создать замечательные произведения, заслужившие поистине всенародную любовь», – говорится в поздравлении главы государства.
Российский лидер отметил, что произведения композитора многие годы звучат в исполнении известных артистов, украшают художественные и мультипликационные фильмы, дарят слушателям радость от встречи с настоящим искусством.
Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске. На его счету музыка более чем к 100 фильмам, среди них «Земля Санникова» (1973, Альберт Мкртчян и Леонид Попов), «Капитан Немо» (1975, Василий Левин), а также к мультфильмам «Фильм, фильм, фильм»(1967, Федор Хитрук), «Ну, погоди!» (1971, 2-й выпуск, Вячеслав Котеночкин), «Тайна третьей планеты» (1980, Роман Качанов).
Также Зацепин написал несколько мюзиклов, музыку к спектаклям и другим постановкам, создал ряд инструментальных произведений.
Зацепин – заслуженный деятель искусств России (1997), народный артист России (2003). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), медалью «За трудовое отличие» (1959).