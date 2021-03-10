Путин заявил, что «Норникель» ликвидирует ущерб от аварии в Норильске

Президент России Владимир Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

«Что касается поступления средств от компании «Норникель», мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе, на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе», – рассказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин заявил, что средства штрафа за ущерб от аварии НТЭК поступили в бюджет России. «Я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Минфина РФ, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт», – цитирует ТАСС главу кабмина.

Ранее сообщалось, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила 146,2 млрд рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара.

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