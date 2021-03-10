Соучастнику убийства следователя Шишкиной вынесли приговор

Вынесен приговор соучастнику убийства следователя МВД Евгении Шишкиной, на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также суд удовлетворил иск о возмещении причиненного преступлением морального вреда на 1 млн рублей, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, признанного виновным в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в октябре 2018 года.

Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом со своим домом. По версии следствия Абдулазизов выстрелили в женщину несколько раз. В январе СК завершил расследование дела об убийстве Шишкиной, мотивом преступления была месть.

Следователи считают заказчиком преступления IT-специалиста Ярослава Сумбаева, который в 2018 году привлек для поджога автомобиля Шишкиной Ивана Кочеткова – его задержали в Грузии. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления

В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в Россию. Сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.