Слова Симоньян о маленьких пенсиях в России исказили

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.

«Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского.

По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он.

Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель.

Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он.

Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно.

Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели.