Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию Путин: Россияне должны ощутить результат от сдерживания цен на продукты Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом продовольственном рынке 4 февраля 2021, 11:25 Текст: Алина Назарова

Ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. «Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. Решетников согласился с президентом. «Владимир Владимирович, вы абсолютно правы, потому что, получается, несколько факторов одновременно. Во-первых, все страны-импортеры, крупнейшие страны мира, они усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. Ну и достаточно большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы ощущаем, что на цены влияют такие настроения и так далее. И, соответственно, поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок», – заявил министр. Он добавил, что на этом фоне было принято решение о введении с 1 апреля постоянно действующего механизма регулирования экспорта зерна из России. «Мы, соответственно, проанализировали всю эту ситуацию и приняли решение в правительстве …: с 1 марта мы вдвое увеличили экспортную пошлину на пшеницу внутри квоты 17,5 миллиона тонн и ввели еще пошлины на ячмень и на кукурузу, поскольку это связанные вещи. И главное, Владимир Владимирович, что выявила ситуация? Что у нас все меры – до 30 июня. И конечно, у производителей вопрос: а что будет после 30 июня? … Поэтому мы сейчас разрабатываем постоянно действующий механизм, который будет вводиться, уже будет введен с 1 апреля и будет действовать, скажем так, уже бессрочно, так называемого ценового демпфера. То есть его задача – предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на наш внутренний рынок», – указал Решетников. Он уточнил, что механизм будет состоять из двух частей: экспортной пошлины и механизма возврата средств в АПК. «Первая – это как раз экспортная пошлина, но которая будет меняться по заранее известным правилам. Потому что сейчас мы каждый раз анализируем, принимаем, и не всегда экспортеры и производители, скажем так, понимают, какой размер будет. … Второй частью механизма предлагается … сделать механизм, который бы возвращал все деньги сельхозпроизводителям», – добавил он. Напомним, в декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар – 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Кроме того, для снижения цен на сахар заводы смогут получить в 2021 году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. А если данная мера не приведет к снижению цен, Минсельхоз рассмотрит возможность отмены импортной пошлины тростниковый сахар. На семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина на уровне 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну, которая будет действовать с января по июнь 2021 года. Также прорабатывается вопрос о введении вывозных пошлин на подсолнечное масло. Сдерживание роста цен на хлеб и муку будет осуществляться с помощью квот на экспорт зерна – с 15 февраля по 30 июня 2021 года вывезти за рубеж можно будет не больше 17,5 млн тонн, также на этот период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за 1 тонну.

WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин 3 февраля 2021, 11:52

Фото: Dmitri Lovetsky/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ. Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе 2 февраля 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook. Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию». «Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов. Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике 1 февраля 2021, 13:03

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике. «Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин призвал не забывать о том, что соцсети являются бизнесом 2 февраля 2021, 17:29 Текст: Елизавета Булкина

Социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес, заявил президент России Владимир Путин. «Эти платформы [соцсетей] – в первую очередь бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это извлечение прибыли, и часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб людям. Эти платформы все больше начинают управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. И человек начинает принимать решения, не осознавая того, что им руководят», – передает слова главы государства телеграм-канал «Пул № 3». Ранее Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и «проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан России и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены». Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID 1 февраля 2021, 18:12 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом. «Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности. Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года. В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке». Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть». Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС. Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан 1 февраля 2021, 15:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы. «Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» – передает слова главы государства ТАСС. В ходе совещания по ситуации в банковской сфере Путин также заявил, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков. Он напомнил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски. «И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», – сказал президент. Ранее Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году. Путин оценил пользу льготной ипотеки 1 февраля 2021, 15:03 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций – и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», – сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости». Президент отметил, что за 2020 год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. Этот показатель на 400 тыс. больше, чем годом ранее, добавил Путин. Напомним, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года. В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года. Путин возложил цветы к могиле Ельцина 1 февраля 2021, 18:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения. «Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», – сказал глава государства во время церемонии. Также Путин возложил цветы на могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище. Ранее в этот день цветы к могиле первого президента России возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин центра», друзья и соратники политика, в частности руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.

1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Памятные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Британский бизнесмен восхитился глубиной вовлеченности Путина в различные темы 3 февраля 2021, 09:50 Текст: Алина Назарова

Исполнительный председатель правления компании S4 Capital Мартин Соррелл, участвовавший в онлайн-встрече в закрытом режиме с президентом России Владимиром Путиным в рамках «давосской недели», заявил о глубоком понимании российским лидером актуальных мировых проблем. «Онлайн-беседа с Путиным в рамках Давосского форума была посвящена огромному количеству тем. Президент затронул буквально все аспекты жизнедеятельности – от политики и социальных вопросов до экономики и борьбы с пандемией. Он долгие годы служит стране то как глава государства, то как премьер-министр, поэтому обладает громадным опытом и прекрасными знаниями. Путин всегда поражает глубиной вовлеченности в различные темы. Сомневаюсь, что в мире есть еще один лидер, который мог бы сравниться с ним в этом вопросе», – заявил глава компании S4 Capital, специализирующейся на оказании услуг в сфере рекламы и PR. Он указал, что нельзя отрицать осведомленность российского лидера. «Отвечая на вопрос, Путин всегда показывает, что детально разбирается в обсуждаемом предмете», – указал Соррелл, отметив, что эту особенность российского президента он заметил еще несколько лет назад во время встречи с ним в составе группы крупных иностранных предпринимателей в Кремле, передает ТАСС. При этом руководитель S4 Capital выразил мнение, что беседа представителей бизнеса с Путиным в онлайн-формате на Давосском форуме была интересна обеим сторонам. «Это отличная инициатива, я был рад услышать президента Путина. В то же время и для него самого мероприятие стало превосходной возможностью рассказать крупным предпринимателям о том, что беспокоит его в современном мире. Причем речь шла не только о международной повестке, но и о событиях внутри России», – заявил бизнесмен. 75-летний Соррелл основал S4 Capital в 2018 году. До этого на протяжении более чем 30 лет он был руководителем компании WPP, которая при нем стала крупнейшей рекламной фирмой в мире. В 2000 году Соррелл удостоился от королевы Великобритании Елизаветы II рыцарского титула сэр. В своей речи в Давосе Путин рассказал об успехах России в преодолении бедности, а также оценил достижения Китая в этом направлении. Также Путин отметил проблему классового расслоения в развитых странах Запада и призвал мир к широкому разностороннему сотрудничеству. Кроме того, президент России констатировал завершение эпохи, связанной с «попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок». Путин оценил роль банковской системы в преодолении последствий пандемии 1 февраля 2021, 14:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе совещания с банкирами заявил, что в преодолении экономических последствий пандемии коронавируса в стране очень важную роль сыграла банковская система. «Отмечу, что банковская система страны сыграла очень важную роль в преодолении последствий эпидемии коронавируса. Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков», – передает слова главы государства ТАСС.



Путин отметил также, что реструктуризация кредитов граждан и юридических лиц проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Также была расширена программа поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. «Очевидно, что антикризисные экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер», – подчеркнул российский лидер, напомнив, что «срок действия программ поддержки кредитования также ограничен». «В целом в кризисный период объемы банковского кредитования экономики не только не сократились, а напротив, выросли примерно на 11% за год», – добавил президент. Ранее Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире ускорила изменения в экономике и политике, которые формировались еще до нее. Песков сообщил о планах Путина возложить цветы на могилу Ельцина 1 февраля 2021, 12:45 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин намерен возложить цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина и позвонить его вдове, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня президент имеет в виду возложить цветы к могиле Бориса Николаевича Ельцина. Вы знаете, что сегодня 90 лет со дня рождения. Президент будет на Новодевичьем кладбище», – цитирует Пескова РИА «Новости». Также он отрицательно ответил на вопрос о том, планирует ли семья Ельцина участвовать в церемонии вместе с Путиным. «Если я не ошибаюсь, нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «И сегодня президент также планирует Наине Иосифовне позвонить, тоже в связи с этой мемориальной датой», – сказал Песков. Ранее фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» сообщил, что в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге запланированы различные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения первого президента России. При этом крупных мероприятий не планируется из-за эпидемиологической обстановки. Песков: Путин не следит за процессом над Навальным 2 февраля 2021, 14:06 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не следит за судебным процессом блогера Алексея Навального, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, Владимир Путин не следит за ходом этого процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где рассмотривается представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Навальный в суде представился как индивидуальный предприниматель, а на вопрос, где он фактически проживает, ответил «В СИЗО-1». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц. Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию 3 февраля 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы совместной борьбы с коронавирусом и поставки «Спутник V» в Сербию. Главы государств предметно рассмотрели проблематику противодействия пандемии коронавирусной инфекции с акцентом на расширение сотрудничества в сфере вакцинации, сообщается на сайте Кремля. Также президенты обсудили дальнейшие поставки в Сербию российского препарата против COVID-19 «Спутник V». Вучич сообщил Путину о своих оценках ситуации в косовском урегулировании с учетом состоявшихся у него контактов с зарубежными партнерами. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое «должно быть утверждено СБ ООН» Также лидеры стран позитивно оценили взаимовыгодное сотрудничество между государствами и успешную реализацию масштабных совместных проектов в энергетике, транспорте и высокотехнологичных отраслях. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. Путин поговорил по телефону с вдовой Ельцина 2 февраля 2021, 09:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин побеседовал в понедельник с вдовой первого президента России Наиной Ельциной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. «Они переговорили по телефону», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище. Кремль оценил историческую роль Ельцина 2 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Первый президент России Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Ельцин – это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки – это дело самое простое, но самое сложное – это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован. Вы знаете, что свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов. Путин ранее возложил цветы к могиле первого президента на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что «задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком – другая ситуация».