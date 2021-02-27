В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» В Италии расследуют посреднические предложения о поставках «Спутника V» Названы четыре заболевания, вызывающие тяжелую форму COVID 27 февраля 2021, 13:07 Текст: Вера Басилая

Ученые выяснили, что ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность повышают риск госпитализации при заболевании коронавирусом, говорится в опубликованном в Journal of the American Heart Association исследовании. Группа ученых использовала математическое моделирование для оценки количества и пропорций госпитализаций, которые можно было бы предотвратить в США, если бы жители страны не страдали от четырех этих кардиометаболических состояний. Исследователи проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года. Выяснислось, что 30 % таких больных были с ожирением, еще 26 % – с гипертонией, 21 % – с диабетом, 12 – с сердечной недостаточностью. Избежать попадания в больницу на 11 % можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на десять процентов, говорится в исследовании, передает РИА «Новости». Также имеет значение и возраст заболевшего: больше всего попадали в больницу люди с диабетом старше 65 лет (25%). Интересно, что число госпитализаций с COVID-19, связанных со всеми четырьмя болезнями, было выше у чернокожих людей, а процент попадания в больницу с диабетом и ожирении был выше у латиноамериканцев, чем у белых людей. В случае всех четырех болезней процент госпитализации был выше всего у людей с темным цветом кожи. Как пояснил ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы. При этом один из исследователей Меган О'Хирн считает, что медработники должны рассказывать пациентам, у которых есть риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме, о профилактических мерах для изменения образа жизни, питания и физической активности. Ранее сообщалось, что согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца.

Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса 27 февраля 2021, 07:11 Текст: Наталья Ануфриева

Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок. Оберемок сообщил, что исследователи перейдут от доклинических испытаний к клиническим «сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека», потом они намерены «бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций», передает РИА «Новости». «Весной обязательно постараемся это сделать», – добавил он. Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами. «В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины «Лассо». После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр «Вектор». Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела», – отметил Оберемок. Также он указал, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, так как антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях. «Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно», – пояснил Оберемок. В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител. Вакцине дали рабочее название «Лассо» из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных. Ранее в Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V». В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V» 26 февраля 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала». «По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя – несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – передает слова Раковой РИА «Новости». Как уточнила заммэра, назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По ее словам, она будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, рассказал Собянин. Все три фазы клинических исследований назальной вакцины планируется провести в Москве. В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек 27 февраля 2021, 03:58 Текст: Евгения Шестак

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса были зарегистрированы по меньшей мере 16 смертельных исходов, сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic. Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, большинство этих уведомлений – 199 и 154 соответственно – касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna, передает РИА «Новости». В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19. «В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», – отмечается в заявлении. При этом в Swissmedic пояснили, что несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от коронавируса». Ранее в Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса 26 февраля 2021, 16:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. «Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», – передает ее слова РИА «Новости». 85-летний Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе, отмечалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме. Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине 26 февраля 2021, 18:25 Текст: Абдулла Шакиров

Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Документ подписан между Российским фондом прямых инвестиций и компанией Laboratorios Richmond, передает РИА «Новости». Как пишет аргентинский новостной портал Infobae, Laboratorios Richmond наладит производство вакцины в городе Пилар. Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Первые серии вакцины «Спутник V» произвели в Беларуси 26 февраля 2021, 17:59 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), АО «Генериум» и РУП «Белмедпрепараты» анонсировали запуск первой серии вакцины против коронавируса «Спутник V» в Беларуси. На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи – Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины, ее будут выпускать в промышленных масштабах. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса, сообщает пресс-служба РФПИ. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, между нашими странами есть договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Беларуси, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. «РФПИ и партнеры готовы уже в ближайшем будущем обеспечить производство достаточного количества препарата в Беларуси для полного удовлетворения потребностей страны. Республика Беларусь стала первой зарубежной страной, которая начала клинические исследования «Спутник V», зарегистрировала препарат и начала вакцинацию. Налаживание собственного производства позволит существенно нарастить масштабы вакцинации при отсутствии логистических издержек», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Для налаживания производства РФПИ передал технологию выпуска вакцины и оказал всестороннюю полную поддержку партнерам в Беларуси, которым были переданы документация и необходимый биологический материал для производства вакцины. РФПИ также оказал помощь в выборе оборудования и закупке необходимого сырья и расходных материалов. Беларусь стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим «Спутник V». Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря 2020 года. Так же на территории Беларуси в октябре 2020 года начались первые зарубежные клинические исследования «Спутник V». Вакцинация добровольцев осуществлялась в восьми медицинских учреждениях, выбранных в качестве исследовательских центров. Поставка первой партии и старт вакцинации препаратом «Спутник V» в Беларуси состоялись 29 декабря 2020 года. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. Напомним, более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», она зарегистрирована в странах с населением 1,1 млрд человек. Вакцина «Спутник V» одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС. Цена «Спутник V» составляет менее 10 долларов за инъекцию, что делает ее доступной для всего мира. Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V» 26 февраля 2021, 17:02 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. «Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V», а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. Напомним, в Австрии сравнили «Спутник V» с автоматом Калашникова. Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц сообщал, что Австрия готова организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года, для нее в настоящее время предусмотрены препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19 26 февраля 2021, 21:37 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова сотрудничать с Испанией в сфере производства вакцины от коронавируса и проведении исследований, направленных на борьбу с COVID-19, сообщил вице-премьер Александр Новак. «Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», – передает слова Новака ТАСС. На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству было отмечено, что Россия и Испания по-прежнему являются стратегическими партнерами, невзирая на сложную ситуацию на экономических рынках. Как подчеркнул вице-премьер, «Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам». Ранее министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая допустила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Испании при условии одобрения Европейского агентства лекарственных средств. С начала пандемии COVID-19 в Испании выявлено более 2,7 млн случаев заболевания. Всего из-за коронавируса в стране умерли 57,8 тыс. человек. В конце октября 2020 г. правительство страны вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая этого года. Уругвай захотел купить российскую вакцину «Спутник V» 27 февраля 2021, 05:10 Текст: Наталья Ануфриева

Уругвай готов закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и ждет нормативные документы, которые должны быть направлены из Москвы, заявил министр здравоохранения страны Даниэль Салинас. Салинас заявил, что «мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили», в данный момент власти страны ждут нормативные документы, передает РИА «Новости». Также, по его словам, для Уругвая было бы очень интересно иметь возможность производить «Спутник V». Он отметил, что Уругвай заинтересован в заключении с Россией соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, особенно в сфере учебных обменов специалистами. Ранее Россия договорилась о производстве «Спутника V» в Аргентине. Также стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале и Молдавии. В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID 27 февраля 2021, 10:43 Текст: Вера Басилая

Власти Литвы зафиксировали смерть 77-летнего человека после прививки от коронавируса, однако предполагается, что вакцинация не стала причиной летального исхода, сообщает портал Delfi. По данным литовской службы контроля лекарств смерть 77-летнего мужчины наступила после вакцинации от коронавируса. «ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», – сказал порталу Delfi глава службы Гитис Андрюленис, передает РИА «Новости». Он уточнил, что у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой. По словам представителя службы Ругиле Пильвинене, о смертях после принятия лекарств сообщают нечасто. Мужчину прививали в амбулаторном учреждении, его клиническая смерть наступила через несколько минут после вакцинации. Пациента реанимировали, но спасти не смогли, уточнила она. «Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления», – сообщила представитель ЛСКЛ. В январе в Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции. Люди сообщали о боли в мышцах, рвоте, головной боли, и резком повышении температуры. Захарова рассказала о нетрадиционных способах возвращения граждан в Россию во время пандемии 26 февраля 2021, 21:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российских граждан в период острой пандемии вывозили из-за рубежа на лодках, катерах и других транспортных средствах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой», – заявила Захарова в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Напомним, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. Поскольку железнодорожное сообщение между Россией и КНДР закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути дипломатам пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. В посольстве России в Пхеньяне уточнили, что пересечение границы России и Северной Кореи на дрезине было единственным приемлемым вариантом для возвращения российских дипломатов, поскольку детей необходимо было срочно отправить на родину по медицинским показаниям. Эпидемиолог: COVID станет сезонным заболеванием в ближайшее время 27 февраля 2021, 10:56 Текст: Ксения Панькова

Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием в ближайшие год-два, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, у коронавируса начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, передает ТАСС. Кроме этого, как отметила Пшеничная, COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года. Накануне заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается к лету, но в осенне-зимний период может быть новый подъем. Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Додон объявил о регистрации «Спутник V» в Молдавии 26 февраля 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», сообщил бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон в социальных сетях. «Радостная новость для всех граждан Молдавии! Несколько минут назад в Республике Молдавия была официально зарегистрирована российская вакцина против коронавируса «Спутник V», – сообщил Додон в своем Facebook. Он добавил, что препарат был зарегистрирован, несмотря на «попытки аппарата» действующего президента страны Майи Санду предотвратить эту процедуру. «Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за их открытость и готовность оказывать помощь Молдавии и ее гражданам», – сказал политик. Ранее Додон заявлял, что Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована в стране. Напомним, 16 февраля в Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Попова сравнила ситуацию с COVID-19 в России и мире 26 февраля 2021, 14:33 Текст: Абдулла Шакиров

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России значительно спокойнее, чем в большинстве стран мира, заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. «Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира. Это результат наших ученых и практиков», – цитирует Попову РИА «Новости». Руководитель Роспотребнадзора отметила, что вакцинация россиян тремя отечественными препаратами – это невероятный результат, достойный гордости. За минувшие сутки в России выявлено 11086 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету.