Власти Москвы допустили использование «Спутника Лайт» для ревакцинации

После завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V», по своему составу они идентичны.

«Существует достаточно уверенная гипотеза, что уже после первой репликации вакцинации у человека может выработаться достаточный уровень антител для его защиты. Вот в рамках этого исследования мы и проверим, действительно ли вырабатывается достаточный уровень антител и можно ли уже не ставить прививку. Если эта гипотеза подтвердится, то «Спутник Лайт» можно использовать со «Спутником V» для чего – для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался, либо для тех, кто переболел, и у них снижается уровень антител, или изначальный уровень антител был выработан небольшой», – передает слова Раковой в эфире «Первого канала» РИА «Новости».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.

Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России.