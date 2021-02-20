Россияне сказали, кого считают настоящими мужчинами Кремль назвал тему переговоров Путина с президентом Киргизии 20 февраля 2021, 12:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля. «24 февраля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом. Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Ранее в Киргизии пообещали устроить визит Жапарова в Москву.

Песков объяснил, почему Путин еще не генерал 19 февраля 2021, 13:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер до сих пор не в звании генерала. «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством». Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант. Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии 19 февраля 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии. «Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости». Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу Совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, Службу общей безопасности, внешнюю разведку, Минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции. «Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», – отметил Нетаньяху. Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра. Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах. Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте 17 февраля 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки. Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости». Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта. Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты. Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям. Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития 17 февраля 2021, 20:44 Текст: Олег Исайченко

«Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы. «Некоторые политики и граждане считают, что Россия свой период активного становления уже завершила и последнее время пребывает в некой стагнации. Поэтому очень важен настрой на то, что на самом деле страна развивается», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения. Важно, чтобы этот тезис не был забыт, был правильно воспринят и, самое главное, чтобы он получил подтверждение на практике», – подчеркнул эксперт. По мнению Бондаренко, вероятность застоя воспринимается гражданами как одна из главных угроз, которая волнует их больше, чем локальные вызовы, такие как, например, снижение курса рубля, падение цен на нефть или внешнее вмешательство в выборы. «Что у нас с развитием? Вот ключевой вопрос для граждан», – считает политолог. Собеседник также отметил, что общение президента с лидерами парламентских фракций выявило консенсус различных партий по поводу отношения к суверенитету страны. «Концепция России, как суверенной державы, существует уже десять лет. Как и идея консенсуса по суверенитету. Такие парадигмы существуют во всех уважающих себя странах, они нормальная ситуация для политических элит что для Запада, что для Востока, – рассуждает Бондаренко. – Любые элиты, вне зависимости от того, правые это политики, левые или центристы, находятся в ситуации такого консенсуса, являются патриотами своей страны. Таких концепций нет разве что у failed states – несостоявшихся государств. В данном случае Россия – в одном ряду с ведущими странами Запада». В среду президент России в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. При этом глава государства призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России. Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд 17 февраля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС. Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты. Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах 17 февраля 2021, 18:17 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 марта обобщить опыт использования дистанционных образовательных технологий в вузах, а также подготовить предложения о дальнейшем применении этих наработок. Такое поручение глава государства утвердил 14 февраля по итогам заседания попечительского совета МГУ. «Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров» обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Также кабмин должен вместе с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе главного здания. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 марта. Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико 18 февраля 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о «кукловодах» минских протестов из Москвы, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах» минских протестов. Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать. «Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он, передает РИА «Новости». Кроме того, Песков уточнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 22 февраля. «Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду – только что завершилось Всебелорусское собрание», – сказал Песков. Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике. Ранее в четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко направился в Россию на встречу с Путиным 19 февраля 2021, 14:51 Текст: Алина Назарова

Белорусский президент Александр Лукашенко направляется с рабочим визитом в Россию на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого». «Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой», – сообщает Telegram-канал «Пул первого», который также публикует фотографию президентского самолета. В четверг Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Путин направил телеграмму семье скончавшегося Мягкова 18 февраля 2021, 18:45 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин направил телеграмму близким скончавшегося народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщила пресс-служба Кремля. «Кончина Андрея Васильевича Мягкова – большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа, для всех, кто знал этого выдающегося актера, восхищался его талантом, мастерством и удивительным обаянием», – цитирует сайт Кремля телеграмму президента. Глава государства отметил, что Мягков и его «глубокие, яркие работы» навсегда останутся в памяти благодарных зрителей. В четверг в Москве на 83-м году жизни скончался народный артист России Андрей Мягков. Путин выражал соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР. Прощание с Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 февраля, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Путин и Эрдоган обсудили производство российских вакцин в Турции 18 февраля 2021, 16:23 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин от коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств также обсудили возможную организацию российских препаратов от COVID-19 в Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу. Ранее посол России в Анкаре Алексей Ерхов отмечал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает переговоры с турецкими партнерами о совместном производстве вакцины «Спутник V». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Лукашенко заявил о договоренности встретиться с Путиным в конце февраля 18 февраля 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля. «Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», – сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой. Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. «Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», – подчеркнул он, передает БелТА. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит «париться» по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества. «Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал», – сказал Лукашенко. Он считает, что если бы две страны «это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась». «Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – подчеркнул Лукашенко. Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль назвал темы телефонного разговора Путина с президентом Казахстана Токаевым 18 февраля 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перспективы использования и совместного производства в республике вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны. «В дружественном ключе обсуждены важнейшие темы двусторонней повестки дня с акцентом на политическое, торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Особое внимание уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, включая перспективы использования и совместного производства в Казахстане вакцины «Спутник V», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля. Кроме того, в контексте текущего председательства Казахстана в Евразийском экономическом союзе были рассмотрены вопросы углубления взаимодействия в рамках этого интеграционного объединения. Стороны также условились о дальнейших контактах на различных уровнях. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова 18 февраля 2021, 13:23 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова», – цитирует Пескова ТАСС. Песков пояснил, что в скором времени Путин намерен направить телеграмму родным и близким актера в связи с его кончиной. В четверг на 83-м году жизни в Москве ушел из жизни народный артист РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягков. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко 19 февраля 2021, 13:27 Текст: Елизавета Булкина

Проводить пресс-конференцию по итогам встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 22 февраля, пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. У представителя Кремля поинтересовались о пресс-конференции или заявлениях по итогам встречи глав государств. «Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. (…) На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется», – передает ответ Пескова ТАСС. Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля. Путин оценил меры для снижения ущерба от паводков 18 февраля 2021, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Меры, принятые властями в 2020 г., позволили большинству регионов России снизить ущерб от паводков, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, заявил президент Владимир Путин, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. «В целом в 2020 г. комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров (тем более, все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции), так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 г. и предыдущими годами размер ущерба окружающей среде и материальных потерь», – передает ТАСС слова президента России. «Требуется дальнейшее совершенствование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, проведение профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил», – сказал Путин. Напомним, 19 июля Путин на встрече с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».