Рогозин пообещал рассказать о причинах ручной стыковки «Прогресса» с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал рассказать о причинах перехода стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления после доклада специалистов.

«Расскажу позже, когда специалисты доложат первые выводы. Плюс изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля», – написал Рогозин в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети, почему не получилось провести стыковку в автоматическом режиме.

В 09:26:47 мск произведена стыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16», который стартовал с космодрома... Опубликовано Dmitry Rogozin Вторник, 16 февраля 2021 г.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс» не смог в автоматическом режиме состыковаться с Международной космической станцией (МКС), позднее корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме. В Роскосмосе рассказали, что переход в другой режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.

Грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с космодрома Байконур, был доставлен на орбиту 15 февраля. Корабль доставил на станцию почти 2,5 тонны грузов, из них 600 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и около 1400 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и укладки для проведения космических экспериментов.

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