Японцы перестали верить в возвращение Курил Эксперт оценил агрессивные заявления в Японии в связи с нежеланием России отдавать Курилы 16 февраля 2021, 11:16

«Россия и Япония существуют без мирного договора 75 лет, что не мешает им развивать взаимовыгодные отношения в некоторых сферах. Думаю, так будет и дальше, несмотря на проблему Курил», – заявил газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя публикации местных СМИ о необходимости признать окончательный отказ России от передачи Южных Курил. «Агрессия в сети на тему принадлежности Курильских островов – это обычная история, которая существует в Японии уже давно. Японская пропаганда все послевоенные десятилетия внушала населению страны мысль о российской агрессии, о незаконности захвата южных Курильских островов и о необходимости их возвращения. На самом деле в бытовой жизни для японцев эта тема не имеет абсолютно никакого значения. Все, кроме политиков и ультраправых организаций, вспоминают об этом только при наличии повода», – рассказал руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению эксперта, ни комментарии в сети, ни общественное мнение не повлияют на процесс принятия решений в Японии. Отношения Токио с Россией не изменятся. «Япония и так ничем не облагодетельствовала Россию, не дала ей крупных инвестиций или технологий. Торговля падает, а японский план помощи России в создании экспортной базы на Дальнем Востоке остается замороженным с 2016 года. О каком ухудшении может идти речь, если все и так плохо? Кроме того, Япония активно усиливает связи с США в военной сфере, а у России с Америкой отношения очень тяжелые. Этот факт тоже отбрасывает тень на российско-японские связи», – считает собеседник. Кистанов уверен – Россия и Япония 75 лет существовали без мирного договора, налаживая контакты во взаимовыгодных сферах, а значит, просуществуют и еще какое-то время. «Ситуация уже давно находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной непримиримости позиций двух стран. Япония говорит: «Мы не будем разговаривать о подписании мира, пока не решатся территориальные вопросы». Россия на это отвечает: «Мы можем подписать договор только после признания законности нашего владения Курилами». Позиции несовместимы, но это не мешало нам сотрудничать там, где для этого есть обоюдный интерес. Думаю, переговоры будут продолжены, но их исход неясен. Скорее всего толчение воды в ступе продлится еще долгие годы», – заключил собеседник. Ранее японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Такое заключение было сделано после заявления президента России Владимира Путина редакторам российских СМИ о развитии отношений между Москвой и Токио. Как указал Путин, в данном вопросе Москва не будет делать то, что противоречит Конституции страны. Публикации вызывали активный отклик японских читателей и пользователей социальных сетей, передает РИА «Новости». В некоторых комментариях присутствовал агрессивный тон и призывы к японскому правительству «прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику». Напомним, Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии 15 февраля 2021, 13:39

Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. «Просим безотлагательно принять решение ... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС. Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт·ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1800 МВт·ч», – говорится в сообщении. Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Ветеран МВД назвал вероятную причину увольнений девяти генералов Росгвардии 15 февраля 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Увольнения сразу девяти руководителей Росгвардии могут быть связаны с оперативной разработкой ФСБ после возбуждения дела против обвиняемого в мошенничестве бывшего замдиректора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, заявил адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. «Это необычно и произошло неслучайно. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что была оперативная разработка ФСБ, у которой могут быть последствия – уголовные дела по мошенничеству, превышению должностных полномочий. Виновным могут предъявить обвинения, привлечь к уголовной ответственности», – заявил Черноусов в комментарии Ura.ru. В то же время генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов уверен, что массовые увольнения могли произойти совсем по другим причинам. Например, по достижению предельного срока выслуги, по личному желанию и состоянию здоровья. «Бывает, происходят расследования в системе, в проекте указа (об увольнении) вписаны и другие люди. Тогда жулики и порядочные офицеры увольняются одним указом, хотя никакого отношения к мошенникам вторые не имеют», – уточнил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росгвардии сообщил, что со службы уволились сразу девять начальников. По данным издания, они ушли в отставку на фоне расследования уголовного дела Милейко. Он обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты. Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко 15 февраля 2021, 15:22

Экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. «Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором», – передает сообщение института УНИАН. Порошенко оказался на втором месте, лидера партии «Европейская солидарность» поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. Третье место в рейтинге заняла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине в 2019 году Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов. Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют. Лавров указал на инициатора разрыва отношений между Россией и ЕС 15 февраля 2021, 15:36

Инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз, этот разрыв происходит уже давно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. «В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв ([отношений РФ и ЕС] происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз», – передает слова министра РИА «Новости». Лавров отметил, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и «Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша». Глава МИДа добавил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять договоренность. При этом сейчас от отношений ЕС с Москвой мало что осталось, считает Лавров. «Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом – поскольку отношений почти не осталось – а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», – пояснил министр.



Лавров отметил, что встречи с представителями ЕС сейчас происходят «от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя». Москва, по его словам, готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС и вести диалог для решения различных проблем в тех случаях, когда «это отвечает и интересам России». «Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы», – сказал Лавров, подчеркнув, что у России нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами. «Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес», – заявил глава МИД России. Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС. Сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова 15 февраля 2021, 12:34

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях одно из высказываний ушедшего из жизни на прошлой неделе советского штангиста Юрия Власова. «Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это просто слово. Он был первым человеком, который поднял 200 килограммов, и он вдохновил меня, когда я, будучи молодым спортсменом, встретил его в 1961 году», – написал Шварценеггер в Twitter. Актер отметил, что именно из-за таких людей, как Власов, он отказывается признавать, что «сделал себя сам». Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек», – заявлял Агапитов РИА «Новости». Политолог объяснила провал акции с фонариками в поддержку Навального 15 февраля 2021, 11:36

«После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального. «Сложилось ощущение, что акция проходила только в воображении ее организаторов. Мы не видели массовых публикаций фото или видео в социальных сетях. Мы не замечали акцию, выглянув из окна на улицу. Очевидно, что результат оказался совершенно печальный», – считает политолог Анна Федорова. По мнению собеседницы, причиной провала акции стал «неудачный формат и общая растерянность, которая охватила людей». «Мероприятие не отвечало на вопрос «зачем это нужно?». Людей предоставили самим себе, предложили заниматься политической «движухой» в собственном дворе не пойми для кого. После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – уверена политолог. «Кажется, даже те, кто профессионально работает на Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) и получает от него зарплату, сами пренебрегли этой акцией. В целом с точки зрения отношений со своей аудиторией ФБК совершил вчера серьезную ошибку», – заключила Федорова. Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами. Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Названы регионы России, в которых ожидается сильный экономический рост 15 февраля 2021, 13:52

«Федеральные программы развития Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока позволят Приморскому и Красноярскому краю, Сахалинской, Мурманской, Архангельской областям и Чукотскому автономному округу сильно прибавить в своем развитии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя опубликованный ранее «Рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020». «В регионах, которые в соответствии с этим рейтингом признаны аутсайдерами, традиционно слабые экономики. Например, в республиках Северного Кавказа нет крупных федеральных промышленных групп, которые бы размещали там свои предприятия. Кроме того, горная местность не позволяет организовать расширенное промышленное производство, а изначальный акцент на развитие туризма и здравниц не создает необходимость в загрузке населения с точки зрения создания крепкой налоговой базы», – объяснил эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Однако нельзя однозначно говорить, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа уровень жизни населения критически низок, считает политолог. «Хороший климат позволяет местным жителям содержать частные дома и собственное хозяйство, а значит, находиться в иной структуре потребления. Действительно, денежный заработок у населения может быть небольшим, но это можно компенсировать дешевыми продуктами, которые выращиваются на своих участках», – рассказал он. Тем не менее, федеральному правительству «стоит активнее развивать туризм и другие выгодные направления экономики в этих регионах». По мнению эксперта, Калмыкия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия занимают последние места в рейтинге регионов по причине тяжелых погодных условий или сосредоточения промышленных центров в соседних областях. «Например, Кургану тяжело развиваться из-за того, что основное производство сосредоточено в соседних Челябинске или Екатеринбурге. Молодежь из Кургана переезжает туда за более высоким доходом и уровнем самореализации», – констатировал Баширов, отметив, что опубликованный рейтинг также стоит рассматривать с точки зрения нового объединения регионов. В целом, по словам политолога, динамика перемещения регионов из неблагополучных в успешные очень мала. «При этом, если проанализировать реализацию федеральных программ, например, развитие Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока, то можно предположить, что в ближайшие пять лет перемены все-таки будут. Разумеется, Москва и другие крупные промышленные города останутся в топе, но такие регионы, как Приморский край, Сахалинская область, Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ сильно прибавят в своем ВВП. В эти регионы активно вкладываются средства, с их помощью развиваются новые производства и тран

На переговорах с США не должен обсуждаться «механизм остановки» строительства «Северного потока – 2», глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст («Левые»). «Очень приветствую тот факт, что при президенте (Джо) Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка «Северного потока – 2» не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины», – передает его слова РИА «Новости». На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. В ДНР допустили начало боевых действий против ВСУ 15 февраля 2021, 19:23 Текст: Абдулла Шакиров

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) опасается перехода конфликта межу Донбассом и Украиной в горячую фазу в связи с многочисленными нарушениями перемирия Киевом, заявил руководитель представительства Руслан Якубов. «Мы имеем все признаки эскалации на линии соприкосновения. И если Украина в ближайшее время не вспомнит о своих обязательствах, то не исключено, что конфликт может перерасти в горячую фазу», – передает слова Якубова РИА «Новости». По словам представителя ДНР, количество выпущенных Украиной по территории Донбасса боеприпасов выросло, кроме того, увеличился калибр используемого вооружения. Это свидетельствует об отказе Киевом от выполнения Минских соглашений, подчеркнул Якубович. «Вновь гибнут и получают ранения защитники республики, жилые дома повреждаются вследствие прямых попаданий, мирные жители получают травмы вследствие обстрелов», – добавил глава представительства ДНР. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. «Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» 15 февраля 2021, 13:06

Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. «Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля – в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января, судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс». Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода. Эксперт: Немецкие спецслужбы работали с Навальным слишком демонстративно 15 февраля 2021, 23:20 Текст: Игорь Кравченко

Спецслужбы ФРГ не скрывали своего присутствия рядом с Навальным. Не исключено, что такая демонстративность была отвлекающим маневром. Возможно, с «берлинским пациентом» работала разведка совсем другой западной страны. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя признание Берлина в том, что блогер Алексей Навальный находился под охраной спецслужб ФРГ. «Силовые ведомства Германии слишком открыто опекали так называемого «берлинского пациента». Они блокировали прессу от контактов с блогером. Показательной была охрана не только Навального, но и членов его семьи, мест, где он лечился. Но это показательные действия. Что же касается закулисных действий, то рано делать выводы о том, какая из западных спецслужб работала с Навальным», – заявил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. В любом случае, странно, когда государство так озабочено судьбой иностранного гражданина, добавил собеседник. «Здесь всегда есть определенные цели, надо смотреть, кому это выгодно. Необходимо анализировать всю информацию, включая дополнительные материалы, которые, возможно, будут еще попадать в прессу, – отметил Аничкин. По его мнению, «нельзя недооценивать профессионализм спецслужб западных государств. Они не зря едят свой хлеб, остаются эффективным инструментом реализации идеологических и политических планов элит Запада». «Кроме того, не лучшим образом отразилась на имидже Навального массовая поддержка, которую он получил от представителей иностранного дипкорпуса во время заседаний суда – добавил эксперт. – Тут тоже все говорит о том, что состоялась демонстративная акция». Ранее правительство ФРГ признало, что блогер Алексей Навальный с момента прибытия в Берлин и до возвращения в Москву находился под защитой немецких специальных служб. Эту информацию в пятницу обнародовала фракция «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. В частности, сообщается, что немецкие силовики дежурили на этаже возле палаты Навального в клинике Charite, в то время как полицейские дежурили по периметру больницы. 17 января Навального и его супругу отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс в Москву, по данным СМИ, тоже занимались представители немецкой полиции. Напомним, в августе Навальный из больницы в Омске был спецрейсом отправлен на лечение в берлинскую клинику. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», которое, однако, но не значилось в списках запрещенных. Эти данные якобы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции. При этом ни одна из этих лабораторий не предоставила этих данных Москве, ссылаясь на их секретность. При этом стало известно, что у немецкой разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству «Новичок». Глава российского МИД Сергей Лавров в начале февраля заявил, что действия немецких властей дают все основания считать ситуацию с отравлением Навального инсценировкой. Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V» 16 февраля 2021, 01:49

Есть два предварительных условия централизованного заказа российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, российская сторона «должна сделать запрос, как и все другие лаборатории, в EMA». А для этого требуется «предоставить полный доступ на производственные площадки». Фон дер Ляйен подчеркнула, что «производство вакцин связано с рисками», в ЕС «должны убедиться» в высоком качестве производства и «что все под контролем», передает ТАСС со ссылкой на Echos. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». В Латвии не нашли оснований переименовывать Грузию 15 февраля 2021, 12:16

Латвия пока не собирается следовать примеру Литвы и рассматривать вопрос о переименовании Грузии, сообщает министерство иностранных дел республики. МИД Латвии в январе отправил запрос экспертам Центра госязыка, где за иностранные топонимы отвечает подкомиссия топонимов комиссии экспертов латышского языка. По мнению министерства, переименование Грузии – не политический вопрос, и решать его должны лингвисты. Пока что полученная от лингвистов информация говорит о том, что слово Gruzija существует в латышском языке уже минимум 130 лет, и у Латвии нет оснований его менять, передает Delfi со ссылкой на ведомство. МИД республики также обратил внимание на то, что в ООН Грузия пока не внесла изменений в свое название, и остается на международной арене под названием Georgia. В январе государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Кроме того, министерство иностранных дел Литвы намерено обратиться в госкомиссию по литовскому языку для переименования Белоруссии.